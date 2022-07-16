Інформаційний терор Росії: Зеленський — про повідомлення щодо масованих ударів по Україні

Російські пропагандисти розповсюджують повідомлення про підвищену загрозу ударів по території України, але це інформаційний терор, якому не варто довіряти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 16 липня.



Він прокоментував повідомлення, які поширилися у соцмережах, про загрозу масованих ударів по території України найближчими днями, назвавши це фейками.



«Скільки проблем українці створюють самі собі, довіряючи анонімному джерелу. Це іноді набуває нездорових форм, коли в соціальних мережах та на сайтах поширюються свідомі вкиди з Росії, мета яких лише одна: доповнити ракетний та артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором», — заявив Зеленський.



Він додав, що зараз Україні потрібний ще й «емоційний суверенітет».



«Нам потрібний і своєрідний емоційний суверенітет, щоб не залежати від того, що ворог постійно запускає проти нас, не підігравати інформаційній грі проти України. Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж звичайна зброя», — підкреслив президент.