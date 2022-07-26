Под присмотром «Единой России»: Как готовят «референдумы» на оккупированных территориях

Центры «Единой России» на Донбассе нужны для сбора персональных данных перед «референдумом». Фото: «Единая Россия»

Одиннадцатого сентября Кремль планирует провести так называемые «референдумы» на всех оккупированных украинских территориях. В результате этого «голосования» Россия, вероятнее всего, планирует аннексировать и «Л-ДНР», и части Запорожской и Херсонской областей. Как проходит подготовка и какие факторы могут сорвать этот процесс — разбирались «Новости Донбасса».



«Л-ДНР»: готовятся даже в небольших населенных пунктах



Оккупированный Донбасс в вопросах фейковых «волеизъявлений» — регион уже довольно опытный. 11 мая 2014 года там провели так называемое голосование о «самоопределении» региона. Никакой юридической силы оно не имело, бюллетени были напечатаны на обычных принтерах, а масштабам фальсификаций могли позавидовать даже экс-«регионалы». Через семь лет, осенью прошлого года, жители оккупированных территорий могли проголосовать на выборах в российскую Госдуму. Процесс этот отчасти имел принудительный характер. Например, бюджетникам угрожали увольнением, если они откажутся от участия в выборах.



В этом году, по словам источников «Новостей Донбасса», на оккупированной территории Луганской области подготовка к «референдуму» уже идет даже в небольших населенных пунктах. На сепаратистских сайтах сообщается, что здесь собираются открыть 492 «участка». В тоже время, создание комиссий, подготовка участков — лишь череда показательных действий, чтобы якобы легитимизировать процесс. На самом деле «референдумы» в том виде, в котором они проходили в 2014 году, можно организовать за несколько недель.



У «ДНР» и «ЛНР» уже есть опыт «референдума» 2014 года. Фото: Сергей Ваганов / Новости Донбасса

«Никакой особой подготовки, чтобы провести там референдум, не нужно. Мы хорошо знаем, как администрация президента умеет проводить голосования. Достаточно одного-двух человек, чтобы показать картинку, что жители голосуют. В конечном итоге покажут протокол, в котором будет написано, что, например, все 98% жителей Херсонской области проголосовали за присоединение к России», — комментирует процесс подготовки оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко.



В «ДНР» тоже развивают бурную деятельность. Хотя еще в середине июня Денис Пушилин говорил, что решение о «референдуме» примут только после окончания так называемой «спецоперации». Тем не менее, Кремль передумал. По информации советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, оккупационные администрации получили указания подготовить комиссии и места проведения «голосования». Учитывая количество выехавших из Мариуполя и погибших, точное число которых не знает никто, формировать списки избирателей проблематично, но в РФ нашли выход. Центры «Единой России» якобы выполняют роль исключительно гуманитарную. На самом деле там успешно собирают персональные данные тех, кто остался.



Один из «центров помощи» «Единой России» в Мариуполе. Фото: Андрей Турчак / Telegram

«Сегодня на Донбассе и в "освобожденных" территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей работает уже 31 партийный центр помощи. Продолжаем их открывать. Всех людей вносим в базу данных, на сегодняшний день в ней уже более 230 тысяч человек. Каждый день она пополняется, в Мариуполь возвращаются люди», — пишет в своем телеграмм-канале секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



Весь процесс — под контролем «Единой России»



И Андрей Турчак, и первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко уже практически переехали на оккупированные территории. По данным издания Bloomberg, именно Кириенко руководит процессом подготовки к «референдумам».



А по информации главы Института стратегических исследований и безопасности Павла Лисянского, на оккупированную Луганщину для эффективной подготовки распределили кураторов от Госдумы РФ. Все они представляют фракцию «Единая Россия». Это Дмитрий Ламейкин, Сергей Алтухов и Андрей Дорошенко из Краснодарского края, Ольга Занко от Ленинградской области, Дмитрий Хубезов из Рязани и Екатерина Стенякина из Ростовской области.



Неделю назад некоторые из них уже побывали в Луганске. Как написала у себя во «Вконтакте» Ольга Занко, на оккупированную территорию она приехала вместе с «единороссками» Екатериной Стенякиной и Юлией Дрожжиной, чтобы якобы оказать помощь местным жителям и организациям. Также они открыли Центр поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России». Ольга Занко стала его координатором.



Андрей Турчак, Денис Пушилин и Сергей Кириенко. Фото: Андрей Турчак / Telegram

Не отстает от коллег и посещает оккупированные территории Дмитрий Хубезов. Он катается на авто по Изюму и говорит, что «упоротых укропов» в городе не встречал. По словам политика, местные жители стопроцентно рады российской армии. Тем не менее, если все так счастливы видеть в Украине Россию, логичнее было бы провести «референдумы» как можно быстрее, но в Москве не очень спешат.



«Они хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Снова давить на перемирие и на переговоры, чтобы после того, как они дожмут наше руководство и, как они думают, народ Украины, дальше это включать или инкорпорировать в свой состав. Поэтому такая дата, когда в России будут проходить вообще все выборы», — считает политтехнолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.



Оккупированный юг: Россия спешит



Что до захваченных частей Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, то, по словам экспертов, там подготовка идет намного медленнее. Хотя глава оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо в комментарии российским СМИ подчеркивает, что сейчас именно организация «референдума» — первоочередная задача. Видимо, чтобы ее «успешно» реализовать, по информации полиции, в конце июня оккупанты похитили из Государственного архива Херсонской области документацию со списками избирателей за 2019 год.



«Центр помощи» «Единой России» в Херсоне. Фото: Андрей Турчак / Telegram

Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий 23 июля сообщил, что он подписал «указ» о создании избирательной комиссии. Балицкий якобы заинтересован, чтобы «процедура референдума была прозрачной и легитимной, а избирательные прав граждан защищены». Защита своеобразная, близка к террору. Например, в Мелитополе захватчики перекрывают целые микрорайоны, чтобы собрать данные местных жителей.



«Они перекрывают микрорайоны на въезд — на выезд и идут поквартирно, по домам проводят тотальную перепись. Причем, эта перепись сопровождается обысками в том случае, если выясняется, что кто-то из родственников, родных, близких имеет причастность к Вооруженным силам Украины», — говорит городской голова Мелитополя Иван Федоров.



Подобные радикальные меры по большей части связаны с неприятием оккупационной власти. Особенно неудобен в этом плане для Москвы Херсон. Здесь представители партизанского движения в своих видеороликах постоянно призывают местных не получать российские паспорта, не передавать свои данные и не ходить на «референдум». И это имеет успех. Даже пропагандисты RT отмечают, что «элементы партизанской войны» — не что иное, как попытки Киева помешать Херсонщине провести «голосование» о присоединении к РФ.



«Если Украина не освободит свои территории, "референдумы" там проведут»



Даже если России все-таки удастся провести «референдум», никакой юридической силы он иметь не будет. Как пишет координаторка избирательных и политических программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, референдум, как и выборы, может организовывать исключительно государство. Он имеет четкую процедурную рамку и условия для организации процесса и голосования.



«Логика запретов правового режима военного положения заключается в недопущении во время войны выборов, референдумов, изменений в Конституцию и избирательное законодательство. Почему так? Ибо в этот период можно как заставить сторону идти на неконституционные действия, или политические уступки, так и невозможен любой конкурентный процесс, состязательность позиций, сторон, на основе которой граждане и должны принимать решения», — отмечает Айвазовская.



Кроме того, ЦИК прекратила полномочия территориальных комиссий и закрыла доступ к государственному реестру избирателей еще в начале войны.



«Референдум» 2014 года в Донецке. Фото: Сергей Ваганов / Новости Донбасса

«Никакого референдума быть не может по нескольким причинам. Во-первых, референдум — это проведенное согласно нормам Международного права действие, выражающее волеизъявление граждан этой страны. Таким образом, референдумы на территории Украины могут провести исключительно наши органы власти: органы центральной избирательной комиссии и избирательные комиссии на местах. Поэтому с юридической точки зрения это невозможно», — высказывает похожее мнение глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.



Тем не менее, по мнению политологов, «референдум» о присоединении оккупированных территорий к России Москве нужен. Тогда в случае контрнаступления украинской армии Кремль сможет заявить о нападение на РФ.



«В этом весь смысл. Одно дело, когда это какие-то фиктивные образования. Другое дело, если это признается территорией России», — считает оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко.



Поэтому, по мнению политологов, если Украина не освободит до 11 сентября захваченные части, вероятность проведения «референдумов» очень высока. Что же до того, если России, наоборот, удастся занять больше территорий, то, считают эксперты, на них не будет псевдообразований по типу «Л-ДНР». Их сразу же будут присоединять к России решением Госдумы.