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«ЛНР» сообщила, что готовит «участки» к «референдуму»

22 июля 2022, 12:19

«ЛНР» сообщила, что готовит «участки» к «референдуму»

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории готовятся к проведению «референдума». Собираются открыть почти 500 «участков».

Как сообщает сепаратистский сайт «ЛИЦ», началась работа по формированию состава «наблюдателей избирательных участков». Отмечается, что всего будет 492 участка на подконтрольной «ЛНР» территории.

В группировке «ЛНР» 15 июля инициировали создание «штаба» по «референдуму».

«И сегодня уже ведется работа в этом направлении», — заявили в «ЛНР».

Накануне Bloomberg сообщал, что Россия намерена провести «референдумы» для аннексии захваченных регионов Украины до 15 сентября.

Ранее в МИД Украины заявили, что ни одна страна мира не признает результаты фальшивых «референдумов» на оккупированных Россией территориях.

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