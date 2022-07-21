Россия намерена провести «референдумы» для аннексии захваченных регионов Украины до 15 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.



По их словам, этим проектом руководит первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Отмечается, что он регулярно посещает оккупированнные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, чтобы наблюдать за подготовкой.



Журналисты Bloomberg допускают, что результаты «референдума» буду сфальсифицированы Кремлем, для достижения целей аннексии.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «географические задачи» войны, которую ведет Россия в Украине, изменились.

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