«Грузили соль под обстрелами». Как живет прифронтовой Соледар в Донецкой области

Поврежденное здание санатория в Соледаре, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Город соли» — этим недавно славился Соледар в Донецкой области. Местные признаются, что до последнего надеялись — из-за важности населенного пункта для Украины и мира — их обойдет война. Но сейчас предприятие «Артемсоль» остановило работу «до завершения боевых действий». Город находится под постоянными обстрелами, передвигаться по улицам становится все опаснее, бои идут в нескольких километрах от населенного пункта. Каждый день страдают жилые дома, инфраструктура, гибнут люди.



Возгорание поля недалеко от Соледара в результате обстрела города, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В ВСУ не исключают очередных попыток наступления России на Соледар, а в группировке «ЛНР» заявляют о «медленных, но успехах на пути в город», признавая «значительное укрепление украинских позиций в этом районе».



Детальнее о том как живет прифронтовой Соледар — в репортаже Виктории Рощиной для «Новостей Донбасса».



«Артемсоль»

Последствия обстрела в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Здесь с самого утра было горячо», — говорят мне местные из Соледара в Донецкой области. Туда я приехала после обеда, а утром город накрывали «Градами». «Обстреливали часа полтора, два», — говорит мне Александр. «Там в центре магазин разбило, много домов, горели гаражи, вылетели окна».



Соледар сейчас известен как одна из самых горячих точек на фронте, сдерживающая наступления на Бахмут и Северск. Но еще недавно город славился месторождением, обеспечивающим мир солью.



Закрытое и поврежденное обстрелами помещение ГП «Артемсоль», июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы работали до последнего, пока шахту не разбабахали. Под обстрелами грузили соль», — рассказывает местная жительница Соледара Елена (имя изменено — ред.), которая 10 лет проработала на заводе «Артемсоль».



Закрытое и поврежденное обстрелами помещение ГП «Артемсоль», июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Стреляют, а мы грузим — и вагоны, и машины, и по 12 часов работали». По словам женщины, предприятие прекратило работу в апреле — когда появился риск для жизни работников и транспортировки продукции. «Нам позвонили по телефону и сказали, чтобы на работу не выходили, что предприятие закрывается в связи с войной», — вспоминает женщина.



Закрытое и поврежденное обстрелами помещение ГП «Артемсоль», июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В городе осталось около тысячи жителей. Среди них немало тех, кто тоже работал в последние дни на госпредприятии.



В частности — и Денис. Его я встретила у одного из бомбоубежищ. Он говорит, что люди были готовы продолжать работу и дальше. «Закрыли шахты и остановили работу, хотя еще можно было работать и добывать», — говорит Денис.



Сотрудник ГП«Артемсоль» Денис, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы отгрузили последнее судно, и нам сказали не выходить. Они ведь, вероятно, тоже переживали, пытались сохранить людей. Потому что ходить на работу приходилось под обстрелами».

Владимир проработал на шахте 26 лет. Для него — это был единственный заработок. Сейчас он надеется, что предприятие снова заработает. «Думаю, что восстановят, потому что оно важное. И будем мы работать, давать соль по всему миру», — говорит Владимир.



Сотрудник ГП «Артемсоль» Владимир, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Я имел возможность кормить семью, сейчас же — не знаю как. Спасибо, что гуманитарка есть».



Таких, как Владимир, сейчас больше трех тысяч работников. Договора с ними не разорвали, но зарплату уже не выдают. Как указано в заявлении, опубликованном в открытом доступе руководством «Артемсоли» — компенсацию за время простоя людям должна выплачивать страна-агрессор. В то же время все желающие могут уволиться.



Закрытое и поврежденное помещение ГП «Артемсоль», июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Здесь почти весь город работал на "Артемсоли"», — говорит местный Александр. «Шахты работали в три смены, как нужно. И соль была везде. А теперь даже за границей без нашей соли плоховато».



Поврежденное обстрелами здание в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

История существования «Артемсоли» началась с 1881 года с началом работы первой соляной шахты. Сейчас это одно из крупнейших и уникальных предприятий по добыче и переработке соли в Украине и странах СНГ. Конкурентов ему нет практически во всем мире.



Поврежденное обстрелами здание в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Предприятие это выгодное. Потому что фактически мы ничего не производим — мы достаем, перерабатываем и упаковываем», — рассказывает жительница Соледара Наталья, работающая на заводе почти 30 лет. «Без инвесторов тяжело будет восстанавливать. Потому что это все миллионы на реконструкцию. Стволы пока стоят, а солефабрики разбиты, конторы разбиты, складские помещения разбиты, нет запчастей. Это все нужно завести и купить. Но это только после мира, когда наладится дорога. Потому что рынок сбыта. Как мы будем продавать продукцию?» — размышляет женщина.



Вид на шахты Соледара сверху, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Из 17 тысяч человек в соледарской общине — три тысячи работали в шахте. «Мы повсюду. Это наше предприятие, которое нас кормило, давало жилье, помогало нам жить. Потому что мы на нем неплохо зарабатывали, пока не было разделения — Украина, Россия, не делим, не продаем. Мы не шиковали, но у нас было свое жилье, мы растили детей, строили планы».



Поврежденное обстрелами здание в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Сейчас здание «Артемсоли» постоянно обстреливают. Местные говорят, что до последнего надеялись — их война минует. «Мы очень надеялись. Когда был репортаж с Зеленским — что он приезжал на "Рудник-3" (одна из шахт — ред.) , то мы думали что минует», — говорит местная жительница Вита. «А оно с каждым днем ​​все хуже и хуже. Очень страшно. Надежда только на ВСУ».



Поврежденное обстрелами здание в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Кроме изготовления соли, на базе предприятия также был создан санаторий, здание которого сейчас полностью разрушено обстрелами.

«Разрушают наш Соледар»

Сгоревший от обстрелов дом в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Утром в 7 начались сильные обстрелы. Мы были с дочерью в квартире, проснулись, это было просто ужасно», — вспоминает местная жительница Соледара Ирина. «Такое впечатление, что ты взлетаешь. Прятались в коридоре, а затем побежали в подвал. Было очень страшно, очень. Во двор прилетели два снаряда — разбило гараж, кота убило нашего».



Жительница Соледара Ирина, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Несмотря на постоянный страх, женщина не собирается уезжать, объясняет такое решение — отсутствием денег. «В ожидании чуда. Такое впечатление что уже сходишь с ума — некуда себя девать — без работы уже 5 месяц». Также женщина говорит о якобы негативном отношении в Украине к их региону. «Они так относятся к Донбассу, что якобы мы враги».



Сергей — житель частного сектора Соледара. Он видел не один разрушенный обстрелами дом, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Жесткий был обстрел, есть пострадавшие, человека убило», — рассказывает о недавних «прилетах» Сергей — житель частного сектора Соледара. «С месяц назад — прилетела ракета. Люди были дома — мужчину очень ранило, у женщины была контузия. Через несколько дней, благодаря волонтерам, их вывезли. На соседней улице тоже был дом пострадавший, но хозяина не было дома. Никто не знает, что будет дальше».



Поврежденный обстрелами дом в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Мужчина говорит, что уже адаптировался к обстрелам, но соседей часто накрывает паника. «Люди все в страхе. Надеемся на то, что к кому-то придет благоразумие, прекратятся эти военные действия и наступит мир», — добавил мужчина.



«Дрожим все, боимся», — рассказывает Нина Михайловна, которой уже 87 лет и которая пережила предыдущую войну. «Хотим еще пожить, но не знаем, сможем ли. Положила сегодня два гипсоблока, а сверху сетку и сварила суп, кашу, кофе». Женщина говорит, что тоже уже привыкает к обстрелам.



Жительница Соледара Нина Михайловна, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Бахнули — будто «Здравствуйте» сказали. Так лазили в погреб, а сейчас… Шкаф поставила у окна — вроде подстраховалась», — говорит женщина и демонстрирует коллекцию икон у себя дома, как еще одну «защиту». «Надеюсь на бога. Молюсь, читаю псалмы».



Жительница Соледара Нина Михайловна целует икону, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Коллекция икон жительницы Соледара Нины Михайловны, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Президент нам говорил, что он будет президентом мира!», — жалуется местная жительница, которую встречаю возле одного из подвалов. «Что он придет и прекратит войну. А что сейчас? Все разбабахано».



Результат обстрела в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В Соледаре отсутствует газ, электричество, исчезает связь. Полиции и ГСЧС в городе нет. По словам правоохранителей, они время от времени приезжают на вызова и с гуманитарной помощью.



Поврежденный обстрелами дом в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Руководство ДТЭКа также покинуло город. За восстановление электроснабжения отвечает электрик предприятия Сергей, которого оставили за старшего.



Житель Соледара Сергей, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Очень сильно обстреляли город, порвали 110 линию, подбили нашу подстанцию», — рассказывает Сергей. «У людей паника… Будем пытаться восстановить свет. Нам нужны материалы, никто уже не желает нам ничего привозить. Самому страшно тоже, конечно. Но куда мне ехать? Родственники все в Донецке».



Результат обстрела в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

За тушение пожаров в городе фактически отвечает каждый житель. «У нас есть мусорная машина, там прицеп с баклашкой и помпой — так и тушим пожары», — рассказывает Сергей.



Результат обстрела в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Вчера я лично бегал тушить гаражи — под обстрелами», — говорит житель Соледара Виталий. Он раньше работал в местном клубе, что недалеко от городского совета. Оба помещения дотла выжжены обстрелами.



Местный житель Соледара Виталий фотографируется на руинах клуба в котором он работал несколько лет, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Вот так разрушают наш Соледар», — говорит мужчина. «В этом клубе я провел детство, потом работал».



Поврежденное обстрелами здание в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Виталий также демонстрирует мне личную потерю — разрушенный обстрелами бойцовский зал. «В этом зале рос я, мой брат, очень многие известные боксеры начинали здесь свой путь. Прилагали силы для его развития. Сейчас это все разрушено», — рассказывает Виталий.



Поврежденное обстрелами здание в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Почти во всех многоэтажках выбиты окна. Люди боятся ходить под ними, поскольку на голову может упасть стекло.



Почти каждый дом в Соледаре оказался без окон из-за постоянных обстрелов, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Большинство жителей перебрались жить в подвалы. Там они хранят запасы воды, круп, консерваций, свечей, медикаментов.



Жители Соледара живут в подвалах. Из-за отсутствия света они пользуются свечами, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Побежали, посмотрели, что целый дом и обратно. Мы даже в магазин боимся выйти — потому что побежишь, а может обстрел и что потом? Приспосабливаемся», — говорят местные и добавляют, что обстрелы сейчас хаотичны и трудно угадать, когда «прилетит».



От обстрелов в подвалах Соледара прячутся и собаки, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Вечером будто немного тише — у них там или ужин, что ли — я успеваю с собаками погулять — по 5 минут с каждой», — говорит местный Александр. «Я уже даже просыпаюсь, когда тихо — потому что тихо обычно перед бурей, а где та буря начнется — неизвестно», — добавляет мужчина.



Не работает в городе и больница. Раненых везут на Бахмут, Константиновку или Краматорск. Магазины работают. Но, в связи с отключением света люди жалуются на то, что не могут ничего приобрести картой. «Передайте, что нам очень нужен хоть один магазин, который работал бы с карточкой», — говорит местная жительница.



Результат обстрела в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Ее сосед тут же возмущается: «Что у нас за менталитет? Тот за машину рыдает, та за квартиру, та за стекло, те за магазин. Живы остались и слава богу!»



Поврежденное обстрелами здание в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Военные же кратко комментируют ситуацию в Соледаре — «сил для противостояния врагу достаточно». Но и они советуют местным эвакуироваться.



Проукраинская надпись на улице Соледара, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Чего ждут?

«Смысл ехать? Куда? 4 тысячи пенсия — 10 тысяч нужно платить только за квартиру», — говорит житель Соледара Александр.



«Дома и стены помогают — худо, бедно, но как-то…». Мужчина также добавляет, что многие выехавшие возвращаются обратно. «Им там пообещали, что они будут валяться в «манне небесной», а работы нет»



Последствия обстрела в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Большинство из тех, кто остается в Соледаре — пожилые и больные люди, которые боятся самой дороги. «Может что-то случиться в пути и я просто не доеду», — говорит местная Нина. «Я боюсь уезжать. Ужасно. Может утихомириться еще все», — добавляет Алла.



Жительница Соледара Алла, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Впрочем, немало в городе остается и детей. «Мы не едем потому что некуда», — говорит отец двоих детей. «Дети, конечно, боятся. Говорим им, что гром гремит». Его 14-летний сын и шестилетняя дочь выбегают показать обстрелянный забор. На вопрос о том не страшно ли им — говорят, что уже привыкли. «Нам не страшно, бежим прятаться в подвалы», — говорят дети.



Дети из Соледара фотографируются возле обстрелянных ворот своего дома, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

У каждого жителя найдутся свои ответы на то, почему они не едут.



Например, местная Надежда говорит, что не может покинуть своих кошек, а для выезда с ними еще не нашла транспорт и жилье. «Ну как я их брошу? Они столько лет со мной».



Жительница Соледара Надежда не уезжает из города из-за того, что имеет много кошек, которых не хочет бросать. Она ищет подходящее жилье и транспорт. Июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Учительница Ирина говорит — ухаживает за пожилыми соседями.



«Моя профессия очень мирная. Я люблю свою землю, свой народ, этих бабушек, которым меряю давление. Сегодня наготовила чай — напоила всех. Нет ни света, ни газа, но я не могу покинуть свой «бессмертный батальон». Я очень хочу мира», — говорит Ирина.



Поврежденное обстрелами здание в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Другие жители говорят — опасность повсюду. «Куда ехать? Украина одна, всюду стреляют», — говорит местная Людмила. «Решили уже здесь перекантоваться».



«Елена Зеленская сама говорила, что сейчас нет городов, где полностью безопасно», — говорит еще одна жительница Соледара.



Поврежденное обстрелами здание в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

А кое-кто из местных боится остаться без работы. «Здесь меня никто не выгонит, если не развалят все», — говорит местная Наталья. «А там надо работа — без нее выжить невозможно, а найти — тяжело».



На вопрос о том — ждут ли они Россию — кое-кто говорит, что им безразлично с кем жить. «Для нас просто очень важно, чтобы прекратили стрелять», — объясняет местный житель. «Чтобы проснулся и тихо, тихо, тихо… до самого вечера тихо».



Поврежденный обстрелами дом в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Некоторые выражают симпатию России. «То, что Украина нам поможет — мы уже не ждем. Я хочу, чтобы была стабильность, а при нашей власти — думаю стабильности не будет», — говорит местный Сергей. А некоторые даже сознательно обвиняют в войне Украину. «Мы думаем, что это все Украина стреляет — по принципу — «не достанься никому». Впрочем, дальше этих слов с ними дискуссия не заходит — они сами начинают путаться и заговариваться.



Поврежденный обстрелами дом в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Вячеслав Александрович также остается в городе, несмотря на частые обстрелы, говорит — ухаживает за домом, чтобы родным было куда вернуться. Также мужчина добавляет, что он — за Украину, но знает немало тех, кто поддерживает страну-агрессора. «Пусть приедет СБУ — я им покажу целый список», — говорит мужчина.



Поврежденный обстрелами дом в Соледаре, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В город часто приезжают волонтеры из украинских и международных организаций. Они везут людям гуманитарную помощь и эвакуируют жителей. «Мы возим из Днепропетровской области гуманитарную помощь от церкви «Новое поколение». Всем страшно, но нужно делать, потому что бог сказал — «идите и несите слово», — говорит волонтер Андрей.



Волонтеры Юрий, Максим, Андрей, Виктор привезли гуманитарную помощь жителям Соледара, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Филиал церкви базировался раньше и в Соледаре, пока проводить здесь собрания они не могут, а потому помогают людям самым необходимым. «Будем ездить, пока есть возможность».



«Жили спокойно, хорошо. Начали восстанавливать… Но война всему помешала, все разрушила», — жалуется местная Алла. «Но я надеюсь, что все наладится, президенты помирятся. Ведь сколько людей уже погибло, сколько мирного населения…».



Жительницы Соледара Валентина Афанасьевна и Нина Михайловна, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Страшно. А что делать? Надо это пережить. Мы же первую войну пережили», — говорит Валентина Афанасьевна. «Когда все закончилось, Левитан объявил: "Закончилась война". Сколько было радости! — вспоминает ее подруга Нина Михайловна. — А сейчас ждем, ждем, а никто не объявляет…».



***



Перед моим выездом из Соледара — город снова обстреляли.



Из-за обстрела гаражного кооператива в Соледаре начался пожар, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Снаряд попал в гаражи в нескольких десятков метров от меня. От очередных нападок местных жителей со словами — «где журналисты — постоянно стреляют» — меня спас военный Владислав.



Военный Владислав сам родом из Соледара, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Вы не воспринимайте все это близко к сердцу», — говорит мужчина — «Здесь у людей просто мало радости. Поэтому кричат». Он показывает мне частные дома, разрушенные обстрелами, которые я пропустила во время своей командировки. «Я вот тоже слышал, что это якобы все ВСУ уничтожает. Тоже был шокирован», — делится военный и добавляет — «Все это и нас тоже очень сильно деморализует».



На прощание он дарит мне коробку соли. Соледарской. С надписью — «ГП «Артемсоль. 140 лет».



«Неправильно это — побывать в Соледаре и уехать без соли», — улыбается мужчина.



Подаренная соль с ГП «Артемсоль», июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

С этим подарком я уезжаю из города мимо здания «Артемсоли», которое в очередной раз обстреляли оккупанты. Я не знаю, смогу ли я вернуться сюда снова. Но верю. Прежде всего в то, что Соледар устоит.