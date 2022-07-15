«Мы ощущаем, что линия фронта очень близко». Репортаж из Бахмута Донецкой области

Девочка Лиза из Бахмута показывает собранные обломки снарядов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

После оккупации Лисичанска ситуация на Бахмутском направлении значительно обострилась. Город каждый день обстреливают, гибнут люди, страдает инфраструктура и жилые районы. Жители, которые надеялись «переждать» — бегут с города бросая все, но — в надежде вскоре вернуться домой — в Украину. О жизни в неизвестности и страхе в городе, который с каждым днем стает все ближе к линии фронта — в репортаже Виктории Рощиной для «Новостей Донбасса».



Похоронила сына

Катерина из Бахмута прощается со своим сыном Валерием, который погиб от обстрелов города, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Сыночек, ты же еще вчера был жив…», — стоя у гроба говорит жительница Бахмута Катерина. Ее 54-летний сын Валерий погиб после ночного обстрела города.



«Он жил один, не выезжал потому что думал, что наладиться все», — говорит женщина. «Боже, за что ж это все нам?»



Катерина из Бахмута потеряла сына в результате обстрела города, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Рядом с Катериной стоит еще один сын, который пытается ее успокоить. «Теперь ты остался у меня один», — говорит она сквозь слезы дрожащим голосом. Тело накрывают белой простыней, несут в автомобиль ритуальной службы, потом — на кладбище.



Работники ритуальной службы Бахмута выносят тело погибшего от обстрелов мужчины, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Я дома просто не ночевал, иначе уже был бы на "том свете"», — говорит мне сосед погибшего, который тоже идет на похороны.



Проходя дальше, ощущаю запах гари. Это горит дом рядом, который тоже пострадал от обстрелов. С ночи до утра спасатели тушили пожар. Владельцы дома выжили, их направили в больницу.



Разрушенный обстрелами дом в Бахмуте, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы легли с детьми спать в десять ночи. И вот начали стрелять», — говорит жительница обстреляного района Наталья.



Разрушенный обстрелами дом в Бахмуте, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Дом немного трясло, как всегда, но спать можно было. А где-то за полчаса начали нас очень сильно бить "Градами". Окна все повылетали, дети трясутся», — говорит женщина.



Наталья с детьми проживает в Бахмуте и прячется от обстрелов в убежище, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Наталья обустроила погреб в котором прячется с детьми от обстрелов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Во время нашего разговора ее сын Леонид начинает показывать на разбитые окна, говоря: «Танк, бу-бу-бух». Наталья говорит, что пытается переводить все ужасы войны в игры для детей, чтоб хоть как-то помочь им перенести это. «Взрослая понимает, а вот младшим говорю, что это вот игра такая — война. У них же есть игрушки разные — солдатики, танчики».



Женщина ведет меня улицами и показывает другие разрушения. В это время ее дети собирают и показывают осколки снарядов.



Девочка Рита из Бахмута показывает осколки снарядов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Это уже у них целая коллекция», — говорит Наталья, а ее дочь Рита добавляет: «Представьте, что я соберу с этих осколков целую ракету и отправлю ее назад — чтоб знали как в нас стрелять!»



Разрушенный обстрелами дом в Бахмуте, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Несмотря на постоянные обстрелы, Наталья не планирует уезжать из Бахмута, говорит — из-за лежачей бабушки. «Да и кому мы нужны? Свой дом — есть свой дом», — подытоживает женщина.



Разрушенный обстрелами дом в Бахмуте, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Все разбомбили»

«Один дом разрушили, переехал сюда и опять снаряд», — говорит мне владелец одного из обстрелянных домов Бахмута.



Разрушенный обстрелами дом в Бахмуте, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы услышали первые бабахи-тарадахи и сразу в соседский подвал, потому что у нас своего нет», — говорит мне одна из пострадавших жительниц Бахмута. — И думали, что уже не вылезем с того подвала».



В полиции говорят, что сейчас ситуация в Бахмуте очень неспокойная.



«Бьют с реактивных систем залпового огня, недавно обстреляли квартал зажигательными снарядами — одновременно горело 5 домов, но потом огонь перекинулся и у нас есть информация про 7 сильно поврежденных зданий», — говорит пресс-секретарь местной полиции Бахмута Павел Дяченко.



Пресс-секретарь полиции Бахмута Павел Дяченко, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Правоохранители фиксируют все разрушения и смерти, открывают уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил и обычаев войны.



Разрушенный обстрелами дом в Бахмуте, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Александра Константиновна проживает в частном секторе города одна. «Я выезжала на определенное время, но вернулась назад. И как начали бахкать… А нервы то не выдерживают уже, постоянно дергаешься», — говорит женщина.



Александра Константиновна проживает в Бахмуте одна. Ей помогают соседи, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Разбомбили все, что только можно… Я никогда не думала, что Россия нападет на Украину. Ну мы ж братья, сестры… Киевская Русь… Зачем все это? Никому это не нужно…», — говорит Александра и добавляет — «Сейчас я не могу надеяться ни на кого кроме своих соседей».



Окно поврежденного дома Александры Константиновны закрыто полотенцем после обстрелов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Жители города, действительно, пытаются держаться один за одного и помогать пожилым людям — выносить мусор, приносить гуманитарку, заказывать лекарства и продукты.



Антон вспоминает, как спасал соседей после последнего обстрела. «Изначально где-то в конец улицы был прилет. Я только выбежал туда — и прилет в наш соседний дом. Я сразу туда — там молодая семья, маленькие дети и бабушка», — вспоминает Антон.



Житель Бахмута Антон спасал своих соседей после обстрелов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы сразу кинулись, чтобы в первую очередь забрать детей к себе, а потом уже начали доставать пострадавших». По словам мужчины ситуация в городе стала более напряженней: «Обострение. Если раньше было слышно где-то там на окраинах города взрывы, то сейчас уже достают сюда».



Сгоревший дом в Бахмуте, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Спасатели тоже акцентируют внимание на том, что опасность — рядом.



«Оставаться в Бахмутском районе сейчас опасно в связи с тем, что очень близко линия фронта, там ведутся боевые действия» — отметил местный спасатель Артур Спицин. Он добавляет, что сейчас сотрудники ГСЧС несут службу в усиленном режиме на территории района и области.



Работник ГСЧС в Бахмутском районе Артур Спицин, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы ликвидируем последствия пожаров, чрезвычайных ситуаций, проводим эвакуацию населения с мест боевых действий, оказываем первую медицинскую помощь, пытаемся обеспечивать людей продуктовыми наборами и осуществляем подвоз воды», — говорит спасатель.



Воронка от обстрелов города Бахмут в Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Несмотря на напряженную ситуацию, в городе продолжает работу и гуманитарный штаб, который каждый день оказывает людям помощь.



Волонтеры из Бахмута загружают хлеб в машины которые едут в Часов Яр и Соледар, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы остаемся тут, поскольку люди все еще нуждаются в нашей помощи», — рассказывает глава штаба Ирина Булгакова. «Мы так и продолжаем работу с горсоветом, со "СпівДією" и "Красным крестом". Выдаем людям хлеб, детское питание»



Руководитель гуманитарного штаба в Бахмуте Ирина Булгакова, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Гуманитарная помощь для жителей Бахмутского района, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Также волонтеры развозят гуманитарку в ближайшие населенные пункты, которые страдают от обстрелов.



Гуманитарная помощь для жителей Бахмутского района, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В городе также продолжает работу амбулаторное отделение больницы. «Наша основная функция на сегодня — оказание медицинской помощи тем пациентам, которые обращаются за помощью к семейным врачам. Выдача медикаментозной гуманитарной помощи, памперсы мы выдавали, паллиативная помощь и занимаемся выдачей инсулина», — говорит заместитель директора больницы Бахмута Елена Молчанова.



Врач местной больницы Бахмута Алена Молчанова, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

По ее словам, сейчас запасов медикаментов хватает, а подвоз лекарств пока не осуществляется. Также врач акцентирует внимание на том, что несмотря на сложные условия работы под постоянными обстрелами и эвакуацию более 70% медперсонала, определенное количество врачей остаются на месте.

«Конечно, страшно. Мы тоже люди. Но мы куда-то тихонько этот страх прячем и продолжаем работать».



Врач говорит, что не уедет из города даже в случае оккупации. «Надеюсь, что все это закончится и Украина будет Украиной. что наши Вооруженные силы смогут нас защитить. Мы будем оказывать людям помощь хоть под обстрелами, хоть в руинах на улицах… Мы же для этого и остались».



Кроме этого, в городе также функционирует военный госпиталь, который оказывает первую неотложную помощь военным с ближайших районов и мирным жителям. Там работает несколько гражданских и военных медиков. Чаще всего людей сюда привозят с минно взрывными травмами.



Гражданский врач военного госпиталя Бахмута Сергей Емельянов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Прилеты, отлеты… Мы прифронтовой город», — говорит гражданский врач анестезиолог Сергей Емельянов. «С 12 работников у нас осталось 2. Когда массовый наплыв людей — очень сложно и морально сложно тоже. Но помогают военные медики». Врач также не исключает, что при обострении ситуации — может покинуть город. «Если будет риск оккупации — я уеду, не буду сидеть в оккупации. Если будут бомбить так, что будет падать на голову — тоже уеду, потому что родным я нужен живым».



Детские рисунки в военном госпитале Бахмута, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Непосредственно военные медики говорят, что в случае обострения ситуации в Бахмуте — передислоцируются в другое место, но не остановят работу.



«Мы готовы работать столько, сколько мы нужны. А сроки — все это зависит от оперативной обстановки на поле боевых действий», — говорит местный военный медик.



Бежать в неизвестность

После последних усилившихся обстрелов Бахмута — часть жителей пострадавших районов таки решилась на эвакуацию.



Лина Владимировна 81 год прожила в Бахмуте, сейчас она покидает город из-за частых обстрелов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Страшно стало. Даже голова не выдерживает…», — рассказывает жительница Бахмута Лина Владимировна. «Я родилась тут, мне 81 год и вот теперь я вынуждена уехать…». Но женщина утверждает, что планирует вскоре вернуться. «Я тут оставила все…», — говорит Лина Владимировна. «Я все равно вернусь. Ползком, ползком, но скоро буду возвращаться. Я так с сыном и договорилась, что это все временно».



Владимир с женой покидает город Бахмут после того, как его квартиру обстреляли, июль. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Владимир с женой также уезжает из-за поврежденного жилья. «Когда у нас очень сильно разбомбило квартиру возле стадиона — мы начали ремонт. Но, все равно — что в квартире, что на улице сейчас. Поэтому уезжаем», — говорит мужчина. «Большой снаряд упал возле нашего дома. Мы всю ночь не спали, у мужа сахарный диабет, стало плохо. Поэтому уезжаем», — говорит еще одна жительница Сильва.



Жительница Бахмута Сильва уезжает из города из-за страха обстрелов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Наташа — переселенка из Зайцевого. В Бахмут приехала несколько дней назад и уезжает дальше — за границу к знакомым.



«Тут еще более-менее, но у нас в Зайцево… Там людей нет и домов уже нет. Мы там бесплатно отдали машину, хозяйство, коров, все бесплатно отдали», — говорит женщина.



Наталья прибыла в Бахмут из Зайцевого. Сейчас выезжает за границу к знакомым, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Сидели мы до последнего пока нас не разбомбили. Не хотели бросать хозяйство. И все же думали, что наладится, наладится. Мы не пострадали, потому что успели забежать или упасть в погреб. Женщину рядом похоронили, мужчину похоронили», — говорит женщина.





Линия фронта близко

Разрушенное обстрелами здание в Бахмуте, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Ситуация в Бахмуте остается напряженной, город каждый день обстреливают. Коммунальные службы также работают в усиленном режиме.



«Каждый день ДТЭК и водоканал выезжают на ликвидацию обрывов сетей, связанных с обстрелами города», — рассказывает заместитель городского главы Александр Марченко.



Заместитель городского главы Бахмута Александр Марченко, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«На сегодняшний день в районе и области отсутствует газоснабжение, вода есть у половины города. Вторая половина города обеспечивается предприятием "Вода Донбасса", где сегодня проводится ликвидация последствий обстрелов возле территории. Думаю, что в ближайшие дни вопросы решатся».



Здание горсовета Бахмута украшено украинскими флагами, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

По словам чиновника, предприятие, которое выпекало хлеб, сейчас не работает, потому что нет газа. Также приостановил работу, общественный транспорт, поскольку предприятие, оказывавшее услуги трижды попало под обстрелы. Потерявшим жилье горсовет предоставляет возможность проживания в общежитиях, а восстановлением будут заниматься позже.



Осколок российского снаряда на улице Бахмута, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Составляем с полицией акты повреждения имущества, отбираются заявления, на этом пока все». По данным горсовета, в городе остается около 40 процентов населения, которое было до 24 февраля. «Ситуация обостряется каждый день, каждый день прилетает по району. Поэтому нужно быть готовым и не пренебрегать сигналами тревоги», — говорит Марченко.



«Мы каждый день чувствуем на себе, что фронт проходит очень рядом и те прилеты – тому подтверждение», — добавляет заместитель городского головы.



Военный ВСУ в Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Украинские военные же говорят, что, несмотря на обострение ситуации, они не паникуют, ведь мотивации у них достаточно: «Помогать своей стране скорее выгнать москалей с нашей земли!»