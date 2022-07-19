«Хороним людей прямо во дворах». Репортаж из прифронтового Северска

Галина после потери дома проживает в подвале больницы Северска. Она показывает две братские могилы на территории медучреждения, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В 25 километрах от оккупированного Лисичанска и в 40 от Бахмута — расположен Северск. Группировка «ЛНР» уже дважды заявила о якобы уходе украинских военных из Северска Донецкой области и взятии населенного пункта, впрочем, это не так — город находится под полным контролем Вооруженных сил Украины. Несмотря на это, жизнь здесь с каждым днем ​​становится все менее возможной — город круглосуточно обстреливают, людей хоронят во дворах домов, отсутствуют какие-либо коммуникации. Единственным укрытием для местных являются собственные подвалы и больница, руководитель которой заявляет, что не покинет город, пока здесь будут люди. Несмотря на сложную ситуацию, в Северске до сих пор останутся около 1000 жителей — некоторые из них откровенно говорят о любви к России, другие уверяют, что хотят жить в Украине и добавляют: «Мы не сепаратисты, а бедные люди».



О происходящем в прифронтовом Северске — в репортаже Виктории Рощиной для «Новостей Донбасса».



Две могилы

Во дворе северской местной больницы две братские могилы. Одна из них свежая — в начале июля похоронили местного жителя Александра. Во время очередного обстрела города снаряд попал в его дом.

Братские могилы возле местной больницы в Северске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Я знал Сашу очень хорошо, мы вместе работали на «Артемсоли», он подвозил на своем автомобиле наш коллектив, поскольку на электричку мы не успевали», — рассказывает мне местный житель Северска Андрей. «В тот день обстреляли город и ко мне прибежали, сказали, что снаряд попал в дом Саши, попросили сходить, посмотреть. Я пошел — вытащили жену, а потом уже его».



Пожар в Северске из-за обстрела города, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Жена Александра получила тяжелые травмы лица, на ее операцию собирают деньги, а ее муж умер.



«Сразу ему оторвало голову и руку. Тело похоронили, а через несколько дней собака принесла руку и мы докопали ее в могилу», — рассказывает мне местная жительница Галина.



Местный житель Северска Андрей похоронил друга, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Рядом с могилой Александра похоронен еще весной дедушка Николай из-под Северска. При обстреле поселка ему оторвало ноги, волонтеры привезли его в северскую местную больницу, но спасти его не удалось. «Он ночью кричал, просил о помощи», — вспоминают жители. «Должна была приехать за ним машина, но не успели». На табличке его братской могилы есть отметка — поселок Дроновка — для возможности будущего перезахоронения.



Обстрелянный жилой дом в Северске Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Эти две могилы не единственные. По информации городского совета, в настоящее время известно как минимум о 20 погибших. Жителей хоронят прямо во дворах домов. «Никакие службы не работают, все своими силами», — рассказывает Андрей, который выкопал уже не одну братскую могилу. «Приходят соседи, просят помочь, ведь родственникам нельзя копать. Помогаю. Кто-то предлагает даже деньги за работу и, знаете, мы уже не отказываемся», — говорит Андрей и подытоживает — «Думаю, что, к сожалению, наши «услуги» еще понадобятся не один раз».



«Ситуация сложная»

Обстрелянный жилой дом в Северске Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Под постоянными обстрелами, но под контролем ВСУ», — комментирует ситуацию в городе руководитель Северской военной администрации Алексей Воробьев. Он вместе с мэром наведывается в город почти каждый день. «Медикаменты есть в запасе, продукты стараемся часто завозить. Полиция и ГСЧС помогают с этим», — добавляет Воробьев.



Глава Северской военной администрации Андрей Воробьев, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В Северске отсутствуют газ, свет, вода и связь. За технической водой люди ходят на ставок, а за питьевой — к колодцу. Все это под обстрелами. Спасает людей также гуманитарка, делятся своими запасами с жителями и солдаты ВСУ. «Мы не бросаем своих людей, ездим, привозим помощь», — говорит городской голова Андрей Черняев и добавляет, что ситуация усложнилась в начале мая.



Городской голова Северска Андрей Черняев, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«С 22 апреля по 5 мая мы еще могли восстанавливать и свет, и воду. Но потом, когда начали наводить переправы с Дроновки на Серебрянку — начало ложиться тяжелое, сложилась высоковольтная линия и уже ДТЭК не стал ее восстанавливать», — говорит Черняев.

Неразорвавшийся снаряд на улице Северская, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Было очень тяжело почти месяц до середины июля. Потом несколько недель у нас было более-менее затишье — когда отбили переправы. А вот сейчас ситуация очень тяжелая. Потому что за это время в городе более 20 погибших — и это только по моим данным, а полностью оценить ситуацию тяжело — часть людей вывозят волонтеры, часть — военные».



Заместитель главного врача северской городской больницы Валерий Бутко не закрывает медучреждение и остается в городе, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Скорая помощь» также выехала из города, помогают раненым военные медики и местная больница. С начала месяца — она официально пошла на простой, но руководитель не закрывает учреждение. «Многие люди обращаются за помощью, много раненых — приносят, привозят», — говорит заместитель главного врача Валерий Бутко. «Я не оставлю людей и здание, буду здесь до последнего».



По словам руководителя медучреждения, сейчас в город почти не пропускают помощь из-за постоянных обстрелов.



Надпись на одном из подвалных помещений Северской больницы, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Проблемы с доставкой. Больше всего — с водой. Медикаменты немного в запасе есть, но все равно не для всех предусмотрены», — говорит Валерий Владимирович и показывает мне коробку с мешками для захоронения людей, которые заканчиваются.



Разрушенное обстрелами здание местной больницы Северская, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Ситуация очень страшная», — говорит еще один работник больницы Олег. «Каждый день прилеты по больнице, вокруг больницы. Терапии нет, гаражей нет, машины сгорели. Канализации разбомбили», — говорит Олег. «Здесь полный подвал бабушек. Конечно страшно, но куда людям ехать без денег?»



Разрушенное обстрелами здание в Северске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В городе значительные разрушения — разбитые дома, выжженные многоэтажки, разрушенные школы и инфраструктура. Руководитель военной администрации Алексей Воробьев говорит, что оценку этому будут давать со временем.



«Мы надеемся на наши Вооруженные силы, что они не пропустят врага, будут защищать нас, а мы будем им помогать», — говорит Воробьев.



Выжженная обстрелами многоэтажка в Северске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Украинские военные уверяют, что будут защищать город. По их словам, сил для этого достаточно. «Вы же сами видите, что мы здесь и никуда не ушли», — говорит военный Иван. «Все согласно плану», — добавляет Юрий. «Для них (РФ — ред.) это очередной пункт, а для нас — ценный, потому что это наша земля».



Военный Иван обороняет Северск, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Россия постоянно стреляет, бомбит город, не дает жить мирным людям», — говорит военный с позывным «Шут». «Какая паника? Посмотрите на нас. Единственное, что мы переживаем, когда приезжают гражданские люди — за них переживаем и чтобы позиции не сдавали». Военные не скрывают, что Северск сейчас фактически в тройном окружении, но не смотря ни на что — планируют оборонять город. «В принципе, у нас здесь артиллерия хорошо работает, возможно, есть бригады, у которых с этим есть проблемы, но все вооружены, все с автоматами, у всех есть гранаты, есть техника — в принципе все есть», — говорит «Шут».



Украинский военный «Шут» обороняет Северск на Донетчине, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

По мнению военного, Северск не является стратегически важным для противника. «Как по мне, это еще очередная попытка для них покидать снаряды и показать, что они у них есть», — говорит боец.



Помогают местным также волонтеры украинских и международных гуманитарных организаций.



Волонтер Артур с коллегами возит гуманитарную помощь в Северск Донецкой области, несмотря на риски обстрелов, июль 2002. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы готовим продуктовые наборы и едем в населенные пункты, близкие к линии разграничения, также эвакуируем людей», — рассказывает волонтер Артур из американской организации PCCR. «Это просто кошмар. Очень трудно понять, как люди до сих пор живут в своих домах, когда днем ​​и ночью летают ракеты и бомбы. Особенно тяжело смотреть, когда дети в таких местах остаются. Но мы стараемся помогать им как можем».



Воронка от снаряда на улице прифронтового Северска, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Волонтер признается, что у них есть страх, но они надеются на помощь неба. «Мы христианская организация и не раз видели, как нас бог защищает от обстрелов», — говорит Артур и добавляет, что неблагодарные люди также им встречаются, но их — единицы.



Разрушена обстрелами местная больница Северская, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«В большинстве случаев благодарят, некоторые даже плачут. У меня в сердце такое правило — нуждающимся нужно помогать, особенно тем, кто проходит через столь тяжелые ситуации». Волонтеры развозят помощь также в прифронтовые Марьинку, Авдеевку, Красногоровку, Харьковскую и Николаевскую области. До оккупации возили помощь в Рубежное и Лисичанск.



Обстрелянный жилой дом в Северске Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Жизнь в постоянном страхе»

«Утром, в 7:10, прилетел домой снаряд», — рассказывает мне местный житель Северска. «Я покормил птичек и зашел послушать последние новости. Тогда и прилетело. Я, к счастью, не пострадал, а жена была в подвале».



Местный житель Северска показывает разбитый обстрелами дом, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Раньше были хоть в какое-то конкретное время, а сейчас — круглосуточные обстрелы», — рассказывает местный житель Игорь. «Можно было еще как-нибудь пробежать домой, а сейчас не вылезаем из подвалов».



Разрушенный обстрелами дом в Северске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Связи нет, ничего нет…Я уже и телефон не заряжаю», — жалуется местный житель Андрей. Его я встречаю возле больницы, куда он пришел подстричься, поскольку здесь время от времени работает генератор. «Мы как в мультфильме — «Тайна третьей планеты» — «Растительности нет, планета Железяка — населена роботами…». А мы уже действительно, наверное, стали роботами. Кто-то прячется в подвалах, кто-то туда идти уже не хочет, а кто-то не может залезть», — говорит мужчина.



Местный житель Северска делает стрижку возле генератора. В городе отсутствуют какие-либо коммуникации, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Еду местные уже привыкли готовить на костре, запаслись дровами. «Ничего хорошего. Уже мучаемся три месяца — ни света, ни газа, ни воды. Магазины не работают. Вот те запасы, которые есть дома, плюс проскочит где-то гуманитарная помощь…», — говорит жительница Нина.



Местные жители Северска готовят еду на костре, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Жители Северска готовят еду на костре и запасаются дровами, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Всю жизнь работали, тянулись и не стало ничего… Все разбили», — рассказывает жительница Серебрянки из-под Северска Галина.



Галина жительница поселка из-под Северска потеряла дом и живет в подвале, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Вот в чем есть — в том и пришла сюда. Нет ни одежды, ни обуви. Зима придет, а я голая и босая. На двор боимся выходить, а в подвал залезешь — там темно и сыро», — едва сдерживая слезы продолжает женщина. «Последние две недели вот такая ситуация — изо дня в день, изо дня в день стреляют, бомбят», — говорит местный житель Андрей. «Перерывы в лучшем случае максимум на два часа — с двух часов ночи — до четырех и затем снова начинается канонада».



Местная жительница Северская Нина мечтает о завершении войны, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Гуманитарку выдают, но так — если успеешь», — говорит Виктор.



Местный житель Северска Виктор получил гуманитарную помощь, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Кто-то по 50 раз получил, а кто-то ни одного. Потому что связи нет. Если услышишь — прибежишь. Сарафанное радио»



Житель Северска получает гуманитарную помощь, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Те, кто остается в городе, категорически против эвакуации. Многие здесь выезжали, но вернулись за неимением средств. «Конечно, страшно оставаться, но куда деваться. Я тоже уезжала, но вернулась. Потому что сколько денег. Пенсии даже трех тысяч нет. Вот мои дети поехали в Днепр — 20 тысяч за жилье, трое детей. Ну, куда еще я? Была с ними, но вернулась — будет что будет. Умирать — так дома», — говорит Нина Михайловна.



Разрушенное обстрелами здание в Северске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В одном из подвалов также встречаю Ольгу, которая приехала в Северск из Серебрянки. Говорит, что выезжала в Бровары, но также вернулась из-за нехватки денег. «Все началось с 28 апреля. Я была под градами контужена. Здесь все люди сидят те, кому негде приютиться», — говорит Ольга.



Ольга проживает в подвале северской городской больницы более двух месяцев, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Переживаю и за пенсию, и за свой дом, и за то, когда будет мир. Мы же ничего не знаем и не видим — сидим в подвалах, как кроты — вылезаешь во двор и глаза прищуришь, потому что тяжело смотреть», — добавляет женщина.



Мужчина в Северске развешивает одежду для сушки на кустах, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Политики между собой не могут договориться, а страдают мирные люди», — говорит местный Андрей. «Мы уже начали различать, где минометы, где танки, где пушки стреляют, где грады работают. Даже бабушки, которые ничего в этом не понимали, знают где прилет, где улет, где сейчас мина прилетит».



Разрушенный дом в Северске Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

По городу также можно встретить домашних животных — тех, кого хозяева отпускали, убегая в неизвестность.



Разрушенное обстрелами здание в Северске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы не сепаратисты!»

«Честно тебе скажу — я за Россию», — говорит мне один местный житель Северска. «Потому что у нас в стране бардак. В России у меня живут дети уже давно — вот там хоть какой-то порядок», — говорит мужчина.



Местные жители Северска прячутся в подвалах вместе со своими домашними животными, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Таких как он в городе хватает — они убеждены, что с приходом России их жизнь наладится. «Северодонецк разбомбили — и все равно сдали, Лисичанск также. Теперь хотят разрушить полностью Северск? Зачем? Если Россия все равно заберет?» — говорят другие поклонники «русского мира». Конечно, говорить о том, кто начал войну, они не хотят и продолжают стоять на своем.



Неразорвавшийся снаряд на улице Северская, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Впрочем, немало в Северске и проукраинских людей, которые тоже не хотят уезжать.



Воронка от обстрела Северска, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Я люблю Украину больше всего! Это моя земля!», — говорит местная жительница Анна Александровна, разговаривая на чисто украинском языке. «Я была в Европе — Румынии, Болгарии, Греции… Но меня всегда тянуло только домой. Когда-то в молодости я ездила продавать семечки в Пермь. Так мне через две недели так эти кацапы надоедали. Я не могла дождаться, когда приеду домой и услышу родной язык. Так какая я сепаратистка? Я украинка!» — добавляет женщина.



Анна Александровна из Северска говорит, что больше всего любит свою Украину, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Поехали трусы и те, кто будет в воздухе переобуваться!», — говорят другие жители. «Они где-то там за границей сидят и им безразлично, а мы здесь — потому что мы переживаем за судьбу Северска!».



Во время разговоров очень много людей подчеркивают, что не знают кто в них стреляет и единственное чего они хотят — обычной тишины. «Мы уже никому не верим!» — говорят люди.



Жительница Северска Татьяна Григорьевна второй месяц живет в подвале из-за постоянных обстрелов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Я перечитала всех украинских классиков и не могу понять, когда это «штани» стали «мештами»? «Вертоліт» — «гелікоптером»?» — говорит местная жительница Анна. «Я проработала всю жизнь в совхозе Ямском — здесь моя биография трудовая началась и через 40 лет закончилась — на пенсию ушла. Я всю жизнь кормила людей — в столовых. Посмотри на мои руки — это от добра? Холодное мясо, горячая вода — это все был труд. Теперь я получаю 2900 гривен пенсии. Куда я уеду с этими деньгами? Кто и где меня ждет?», — говорит Анна и подытоживает — «Разбили мне дом, квартира тоже без окон стоит. Вот остался у меня только подвал…»



Остаток снаряда от обстрелов возле больницы Северска, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Лишь бы был мир»

Разрушение после обстрела Северска Донецкой области, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Жительница Северска Нина надеется, что ее слова услышат чиновники. «Возможно достучаться до власти. Ну, сколько же можно. И днем ​​и ночью эта стрельба. Пусть дойдет это до нашего правления — пусть прекратится эта бойня! Зачем оно нужно?», — говорит женщина.



Разрушенное обстрелами здание в Северске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Хотелось бы мира и в своем доме жить, чтобы вода была, свет и газ. И хотя ту нищенскую пенсию получать — 2 тысячи», — говорит жительница Северска Татьяна Григорьевна.



Разрушенное обстрелами здание в Северске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Разве нельзя договориться?», — возмущается местная жительница Анна Александровна. «Сядьте же вы за большой стол переговоров, да набейте друг другу морды, но зачем вы кладете людей и здесь кладут, и с той стороны».



Поврежденный обстрелами флаг Украины в Северске, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Больше всего хочу, чтобы этот дурдом прекратился. Ну сколько же можно?», — говорит местный Андрей. «Даже в Мариуполе была зачистка месяца два, а у нас здесь просветления и не видно. Я устал, я хочу на работу, я соскучился по своему коллективу, хотя говорят, что на «Артемсоле» наш цех побило немного. Но ничего — отстроим. Завод Вторую мировую тоже пережил, отстроили… После этой дуристики думаю тоже отстроят. Будем снова выпускать соль и не будет такого, как говорят, что по 70 гривен соль», — мечтает мужчина.



Дорога на Северск частично обстреливается, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Вот мало им той земли?» — возмущается местная жительница Северская Галина. «Все воюют за эти куски территорий, а в конце концов всем достанется только — 2 на 2 метра… Не больше…»

