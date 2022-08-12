Второй дом для переселенцев с Донбасса: как жители Ирпеня сами восстанавливают разрушенный город

В Ирпене восстанавливать разрушенные войной дома жителям приходится за свой счет. Фото: Новости Донбасса

Ирпень — город, в котором новый дом нашли многие переселенцы с Донбасса первой волны. После мартовских боев Ирпень получил значительные разрушения. Некоторые дома практически полностью уничтожены. Жители города рассказывают: помощи ни из госбюджета, ни от местных властей они практически не получают. Восстанавливать разрушенное жилье приходится самостоятельно. Как это происходит на практике и с какими трудностями сталкиваются люди — читайте в материале «Новостей Донбасса».



«На сегодняшний день ни одна программа не работает»

По данным городского главы Ирпеня Александра Маркушина, в городе разрушено или повреждено более двух тысяч домов.



«Если дом непригоден для проживания, мы будем принимать решение о его демонтаже. На сегодняшний день есть 17 многоэтажных домов на демонтаж. Это не конечная цифра. Предварительно таких домов будет около 37. Есть здания, где визуально будто сгорела только крыша и верхние этажи, а на самом деле очень повреждены несущие стены», — говорит Маркушин.



По информации главы Инвестиционного совета Ирпеня Владимира Карплюка, на восстановление уничтоженного или поврежденного жилищного фонда нужно около 850 миллионов долларов.

В Ирпене разрушено или повреждено более двух тысяч домов. Фото: Новости Донбасса

В апреле «Новости Донбасса» писали о переселенцах, чье жилье пострадало в Ирпене. Одной из таких была Екатерина. Ее квартира полностью сгорела. Сейчас, спустя четыре месяца после освобождения города, жители этой четырехэтажки, в том числе и Екатерина, пытаются спасти свой дом. До холодов нужно перекрыть хотя бы крышу, но процесс этот затратный и непростой.



«Мы спросили у депутатов, можно ли деньги получить из области. Нам сказали, что сейчас в программах не предусмотрены средства на капитальный ремонт, их нет. В стране война, пробуйте отстраивать сами. На сегодняшний день ни одна программа не работает. Фонды еще не создавались. Инвестиционный совет планирует их создавать после полного окончания войны. Потом, если будут программы, если мы документально подтвердим свои затраты, возможно, сможем претендовать на возмещение от государства», — рассказал жилец пострадавшего дома Максим, который активно занимается процессом восстановления.



«Застройщик оценил восстановление в 10 миллионов гривен»

Дом, где жила до войны Екатерина и Максим, находится на улице Университетской возле новой трассы Киев-Ирпень напротив Центрального парка. Это самый новый район города. Четырехэтажку построили в 2012 году. В марте в нее прилетел снаряд. Сгорел весь четвертый этаж и частично третий — 5 квартир из 17. Остальные получили повреждения. В доме полностью уничтожены коммуникации: свет, канализация, система кондиционирования. Он в аварийном состоянии, жить в доме пока нельзя.



Несмотря на это, собственники 10 квартир решили восстановить многоэтажку. В начале мая повреждения оценила комиссия от городского совета, но довольно поверхностно.



«Визуально осмотрела дом, поднялась между вторым и третьим этажами. Дальше не стала, потому что опасно. Они предоставили отчет по визуальной оценке, не проверив ни стены, ни перекрытия. Дали четвертый уровень повреждений, который является самым плохим», — вспоминает Максим.



Дом на улице Университетской в Ирпене. Фото предоставлено жильцами

Дома первой и второй стадий разрушений в Ирпене, по словам Максима, участвуют в городских программах восстановления. Это замена окон, дверей, частично крыш, фасадов. Дома третьей и четвертой стадий чаще всего просто сносят. Фирма-застройщик оценила восстановление дома по улице Университетской в 10 миллионов гривен. Эта сумма не включает ремонт квартир. Поэтому жители нашли компанию в Ровно, услуги которой вдвое дешевле. В первую очередь до осени в доме нужно перекрыть крышу — это минимум 700 тысяч гривен.



«Компания из Ровно попросила нас сделать дополнительный дефектный акт для понимания, не потерял ли прочность кирпич в несущих стенах. Если потеряна прочность, стены нужно разобрать и снова отстроить. Поэтому мы решили собирать деньги и заказывать более подробный обзор и дефектный акт у сторонней фирмы, у которой есть лицензия», — рассказал Максим.



Добровольческий строительный батальон «Добробат» помог ирпенчанам разобрать завалы. Жильцы вывезли из дома более 8 грузовых автомобилей мусора.



«Мы разобрали завалы, полностью вычистили дом, чтобы в будущем у специалиста по инструментальному обследованию был доступ. Чтобы архитектор, который будет делать проект восстановления, мог подойти к любой точке. Сейчас мы занимаемся созданием ОСББ. Любой документ — дефектный акт, проект восстановления, смету желательно делать официально через ОСББ, чтобы фиксировать наши расходы», — рассказал Максим о планах жильцов.



«Наши слезы на первых полосах мировых СМИ»

Группа жильцов, которые занимаются восстановлением, создала страницу своего дома в Фейсбуке. На ней будут размещать всю актуальную информацию. Там же есть реквизиты для тех, кто захочет помочь ирпенчанам. К сожалению, подобных случаев в Ирпене довольно много. Пострадавшие жители надеются только на денежные пожертвования.





«Наш дом в Ирпене очень нуждается в вашей помощи. Это именно тот двор, куда сегодня возят все иностранные делегации. Наши слезы на первых полосах мировых СМИ, но это мало помогает здесь и сейчас выживать моим соседям. Среди этих как декораций к фильму ужасов живут люди, дома которых сохранились, но имеют повреждения разной степени. В нашем доме мы сделали, что могли самостоятельно, но уже не можем финансово справиться сами», — пишут жители дома на Гостомельском шоссе.



Разрушенный жилой комплекс в Ирпене во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Иоганниса. Фото: Александр Маркушин / Telegram

«Сбрасывались по три тысячи гривен с квартиры»

Как говорилось выше, жилец четырехэтажки по улице Университетской Максим отметил, что дома первой и второй стадий разрушений в Ирпене участвуют в городских программах восстановления, но процесс этот очень медленный. Только визита эксперта, который оценит разрушения, жители Ирпене ждут очень долго.



«Сколько времени нужно ждать визита эксперта, чтобы зафиксировать повреждение? Я месяц назад подала в горсовет все необходимые документы. Это я просто такая "везучая" или у всех такой срок ожидания? Я особенно и не надеюсь на помощь, понемногу восстанавливаю самостоятельно, просто интересует тенденция», — пишет Елена в соцсетях.



Постепенно в Ирпене жители восстанавливают свои дома, которые пострадали в результате мартовских обстрелов. Фото: Новости Донбасса

Именно поэтому часто ирпенчане сами меняют окна и устраняют другие повреждения. Например, застройщик Богдан Карпенко инициировал создание резервного фонда среди жителей ЖК «Фортуна». Жильцы каждой квартиры добровольно сдавали по три тысячи гривен для восстановления своего комплекса.



«Сегодня у нас маленький, но очень важный результат. Все коммуникации работают, большинство капитальных повреждений от "прилетов" отремонтировано: плиты перекрытия, перемычки, стены, устранены протечки крыш, отремонтированы поливы, установлены новые заборы, ворота. Мы продолжаем работу дальше и планируем устранить "рванные раны" на теле наших домов — восстановление целостности утепления, отремонтировать детские площадки, благоустройство. Также мы надеемся на помощь города и областной администрации по замене окон в домах», — писал Карпенко в Фейсбуке 2 июня.



Постепенно в Ирпене жители восстанавливают свои дома, которые пострадали в результате мартовских обстрелов. Фото: Новости Донбасса

9 августа городской глава Ирпеня Александр Маркушин, глава Инвестиционного совета Владимир Карплюк и народный депутат Сергей Тарута заявили о создании общественной организации «Фонд восстановления Ирпеня». Главной целью они называют привлечение финансирования через международных партнеров, благотворительные организаций и фонды, частных лиц-меценатов на восстановление объектов социальной и жилищной инфраструктуры. Также создан сайт с информацией об уничтоженных и поврежденных объектах. Для каждого из них рассчитана примерная смета.



В тоже время, по мнению самих ирпенчан, местным властям нужно предоставлять средства только на восстановление коммунальной инфраструктуры. Те же, кто остался без жилья в результате повреждения или уничтожения своих домов, должны получать финансирование персонально по определенной, заранее созданной и прозрачной, процедуре.