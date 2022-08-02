«Вся жизнь уместилась в двух сумках». Репортаж из эвакуационного поезда в Донецкой области

Мужчины смотрят в окно эвакуационного поезда, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Недавно россияне обстреляли вокзал Покровска в Донецкой области. Оттуда ежедневно курсирует бесплатный эвакуационный поезд во Львов, который с началом полномасштабной войны вывез из-под огня тысячи украинцев. Раньше люди ехали по желанию, а на днях правительство приняло решение об обязательной эвакуации из прифронтовых городов. Все, кто будет отказываться — должны предоставить письменное разъяснение.



Накануне корреспондентка «Новостей Донбасса» Виктория Рощина проехалась этим рейсом и пообщалась с теми, кто таки решился покинуть свои дома, спасая самое ценное — жизнь.



Жители Никополя (Днепропетровская область) бегут от войны на эвакуационном поезде, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В глазах пассажиров отчаяние, в памяти — до сих пор звуки взрывов. Им тяжело покидать свой дом. Некоторые делали несколько попыток, некоторые убегали в нижнем белье без вещей и документов, а некоторые — с несколькими сумками — в которых «вместилась вся их жизнь». Они едут в неизвестность, устав от жизни в постоянном страхе.



Едут подальше от линии фронта, от постоянных обстрелов.



Истории пассажиров поезда «Покровск — Львов» — в репортаже.



Люди на вокзале в Днепре, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Устали жить под страхом каждый день»

Ежедневно эвакуационный поезд перевозит около 300 человек. По сравнению с началом полномасштабного вторжения — это немного.



«Людей было море», — рассказывает проводница эвакуационного поезда Наталья Зузь, работающая на этом направлении с 24 февраля. «Они стояли и в тамбуре, и в проходе, и на третьи полки забирались. Потому что нужно было уезжать. И все как-то были сплочены — посидели, встали — освободили место другим и так далее. Часто люди бросали свои чемоданы прямо на перроне, потому что не было возможности вместить еще и их. Помню, как трудно было закрыть дверь из-за такого количества пассажиров».



Люди заходят в эвакуационный поезд Покровск-Львов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Сейчас в большинстве случаев едут те, кто до последнего колебался.



«Конечно, тяжело покидать свой дом. Это все, что у нас есть», — говорит Елена из Северска. Она бежит из прифронтового города вместе с мужем в Ужгород. «Наверное, просто здравый смысл таки победил. Стало страшно за свою жизнь — уже ничего не имеет значения».



Елена из Северска вместе с мужем едут в Ужгород только с двумя сумками. В их дом прилетел снаряд, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Недавно в их огород прилетел снаряд. «Это очень страшно. Решили ехать и взяли две сумки. Вот вся жизнь уместилась в двух сумках», — говорит женщина и добавляет, что ухаживать за домом остались соседи, но насколько хватит их терпения — неизвестно. «Полтора месяца в подвале — сырость. Ситуация тяжелая. Воды нет, помыться негде, если принесешь воды — умоешься. Люди сидят без хлеба. Если бы не наши верующие соседи — мы бы тоже сидели голодные. Магазины не работают, а даже если бы работали — под обстрелами ты не поедешь туда. Хорошо еще в огороде можно что-то достать: помидор, лук, огурец. Вот и все».



Жители Славянска Евгений и Сергей эвакуируются в Винницу, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Рядом с ними в вагоне едут двое жителей Славянска Евгений и Сергей. «Едем в Винницу, потому что устали от этих постоянных обстрелов со стороны фашистов-россиян», — говорит Сергей. «Под страхом жить каждый день устали — эти выстрелы, бахи, прилеты. Жить еще хочется, еще молодые».



Анастасия из Дружковки едет в племянницу в Винницу, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Далее в вагоне встречаю Анастасию из Дружковки Донецкой области. Она едет к племяннице в Винницу. «Еду, потому что надоело так жить. У нас ни воды, ни света и вот эти “бух, бах”», — говорит женщина.



Пассажирка Светлана родом из поселка Новобахмутовка Бахмутского района. После повреждения квартир в марте — переехала в Очеретино. «Там я прожила 4 месяца и мы каждую ночь ходили в подвал. Потому что там очень неспокойно», — говорит женщина, добавляя, что сейчас убегает в Ужгород, поскольку ситуация ухудшается с каждым днем ​​и становится все опаснее.



Пассажирка эвакуационного поезда Светлана едет в Ужгород из Бахмутовского района, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Раньше мы в подвалах ночевали, но были редкие грохоты, а теперь систематически. С каждым днем ​​все большие разрушение. Я знаю, что уезжаю не домой».



У ее соседа по вагону Сергея в Славянске сгорел дом с вещами и документами. «У жд-вокзала в два часа ночи — попадание в дом. Я успел выскочить в одних трусах. Там еще была женщина, она получила ранения и ее скорая увезла», — рассказывает Сергей.



Житель Славянска Сергей уезжает из города после обстрела дома. Сгорели его вещи и документы, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В 2014 году война забрала у него сына и жену. Сейчас он едет в Киев, чтобы восстановить документы и показывает одежду на себе, с которой ему помогли волонтеры.



Пассажирка Ирина уезжает из Славянска в Ворохту. «Взрывы каждый день, но это не говорит о том, что это только прилеты, это означает и то, что мы их гоним отсюда», — говорит женщина.



Ирина из Славянска эвакуируются в Ворохту, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Она признается, что психологически ей тяжело переносить постоянные взрывы, а чтобы не держать все в себе — позволяет плакать. «Я никак себя не мотивирую и не успокаиваю — просто плачу. Выплакалась — стало легче. Потому что очень тяжело… Всю жизнь ты что-то копил, к чему-то стремился, чего-то достиг»



Житель Славянска Станислав едет на Днепропетровщину за новой работой, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Среди пассажиров также есть те, кто едет на новую работу. «В Славянске наша фирма уже не работает, а в Днепропетровской области предложили проживание и работу. Вот я уезжаю», — рассказывает Станислав, но добавляет, что на решение также повлияли и постоянные обстрелы.



У пассажирки Натальи из Славянска — рак. Она едет во Львов в надежде получить квалифицированную помощь. «Мне нужно лечение, а в городе получить помощь практически невозможно, поскольку большинство врачей уехали», — говорит Наталья. «У меня ребенок тоже инвалид. Если я лягу в больницу — то куда девать ребенка? Для таких больных с онко — нет соответствующей системы. Нам очень тяжело»



Большинство пассажиров надеются на помощь волонтеров с расселением, остальные — едут к родным и знакомым.



Житель Славянска Вячеслав эвакуируется за границу к родным, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«У меня в Финляндии дочь, внучка и жена», — рассказывает Вячеслав. «Они уехали, как только началась война. Я остался охранять дом. Ну, доохранялся… Говорят, что тепла не будет зимой. Соседке оставил ключ. Там животные остались — собака, курочки. Пока есть корм — будут кормить. А дальше…», — говорит мужчина.



Его соседка Лидия едет в Польшу. «Там у меня дочь. Она ехала в неизвестность, а я еду к ней», — говорит женщина и добавляет, что несколько раз уже пыталась выехать и в последний момент отказывалась от поездки.



Жительница Славянская Лидия эвакуируется в Польшу, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

А вот их сосед также из Славянска Анатолий — едет в дом престарелых.



«Еду к сестре в Ровенскую область и если сложится — там останусь. Если возьмут туда, а нет — вернусь», — говорит Анатолий. «Сейчас у меня еще есть кучка дров — хватит, а дальше — страшно».



Житель Славянска Анатолий едет к сестре на Ровенщину, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Едем от бабахов»

В эвакуационном поезде я тоже встречаю немало детей. У них по-своему взрослый взгляд.



Мальчик из Константиновки эвакуируется за границу вместе с мамой, поскольку ситуация неспокойная, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Семилетняя Влада из Северска говорит: бегут с семьей к дяде во Львов. «Потому что там война, снаряды над головой летают, к нам во двор прилетел», — говорит девочка и добавляет, что бабушка ехать не захотела. «Я бы тоже не покинула дом, но детям скоро в школу», — коротко комментирует мама.

Жители прифронтового Северска едут во Львов после попадания снаряда в их дом, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Более многословен отец. Он говорит, что последней каплей стал именно обстрел дома.



«В крыше у нас мина торчит. Мыли посуду, влетело в крышу, весь двор иссечен, в летнюю кухню едва успели забежать, — рассказывает Павел. — Детям выйти нельзя. Только вышли из подвала — летит, свистит — обратно в подвал. Это разве жизнь?» Родители планируют устроить детей в школу Львова, те же, в свою очередь, говорят: главное, чтобы не стреляли.



«Во Львове теперь придется ходить в новую школу, — говорит 13-летняя Ярослава. — Но привыкнуть можно повсюду. Там жить не очень-то хочется, потому что мы не выходим из подвала, все постоянно взрывается».



Жители прифронтового Северска эвакуируются во Львов после попадания снаряда в их дом, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Шестнадцатилетняя Полина едет с мамой и трехлетним братом из Николаевки Славянского района. Говорит: стало страшно, потому убегают. «Проснулась в три часа ночи — очень громко, дом трясется, кровать подпрыгивает и не понимаешь что делать. Конечно, тоска по дому, но то, что ты не слышишь этих взрывов — радует», — говорит девушка. А ее брат рассказывает, что «уезжает от бабахов».



Жители поселка Николаевка Славянского района эвакуируются, поскольку ситуация неспокойная, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Чуть дальше в поезде встречаю двух женщин — Ирину и Яну. Они едут с детьми из Константиновки во Львов, а затем — за границу.



«Ситуация ужасная — садиков, школ почти нет, а я думаю о будущем детей», — говорит Ирина и добавляет, что дети очень напуганы обстрелами. «У меньших уже есть страх. Где-то пролетает — они уже автоматически бегут в ванную и прячутся. Они понимают, что война. Когда прилет, говорят: “Мама, там бахкает”. Спать начали со мной из-за страха, хотя у каждого есть своя комната».



Женщина сама родом из Донецка и уже второй раз война заставляет ее искать новый дом вместе с детьми.



Дети из Константиновки едут с мамой за границу из-за опасной ситуации в прифронтовом городе, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Яна в свою очередь признается, что именно дети заставили их отважиться на выезд. «Мы очень боялись просто сделать такой шаг. Повлияли дети, потому что сами мы, возможно, и остались бы», — говорит она. Женщины планируют устроить детей в школы за границей и, если все получится — возможно, и не будут возвращаться.



Жители Константиновки эвакуируются за границу, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«При чем здесь люди к этой политике? Почему мы должны быть против или за? Я мирный человек — дайте мне мирное небо над головой, — говорит Яна. — Я хочу, чтобы ребенок мой мог вырасти нормально и что-то в жизни увидеть. Потому что я в своем детстве ничего не видела».



Дети из Мирнограда Донецкой области эвакуируются, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Согласно законодательству, всем переселенцам из прифронтовых городов предусмотрены денежные выплаты — 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен — на ребенка.



«Мы на своем месте»

Никакая эвакуация не состоялась бы при отсутствии проводников. Наталья Зузь и Лариса Зинченко — проводницы, которые перевезли тысячи переселенцев. До сих пор вспоминают о тех непростых временах с эмоциями.



Проводницы Лариса и Наталья возле эвакуационного поезда. С начала полномасштабной войны они вывезли тысячи украинцев, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«25 числа мы приехали в Киев. И потом — Киев-Рахов, Киев-Рахов, возили людей во Львов, Запорожье, даже ездили в Польшу, — рассказывает Наталья. — Видела страх в глазах людей. Крики детей, женщин. Истерика, паника. Был ужасающий хаос. Вспоминаешь — мурашки по коже. Сейчас уже более-менее, а первые дни…»



Женщина говорит, что тяжелее всего было психологически, ведь они не могли демонстрировать свою слабость. «Нельзя было думать о страхе, потому что нужно было успокаивать народ и переключаться на что-то положительное. Все задавали очень много вопросов. Мы старались отвлекать людей, успокаивать. И они в разговоре уже забывали, что мы едем дольше, не по тому пути, — говорит Наталья. — Нам нельзя ни в коем случае паниковать, потому что на тебя смотрят люди. Если ты спокоен — они тоже спокойны».



В эвакуационном поезде часто едут мама с маленькими детьми. Фото предоставлено проводницей

Лариса Зинченко работает на железной дороге 36 лет. Она проще объясняет то, как они справляются со стрессом. «Мы же железные люди», — говорит женщина. Она добавляет: «Мы знаем, что мы полезны для людей и чем больше вывезем — больше спасем жизней».



Женщина говорит, что многие украинские военные также проходят через их рейс и они всегда пытаются помочь им чем могут.



В эвакуационном поезде пассажиров бесплатно кормят. Еду привозят волонтеры. Фото предоставлено проводницей

«Однажды ехали и поезд остановился на красный свет и там стоял целый эшелон солдат», — вспоминает Лариса. «А у нас осталась вода, еда из гуманитарки. Мы спрашиваем: «Вам воды дать? Кушать дать?», они — «Да!» Мы выгрузили им все. А вот сегодня приезжали ребята, которых мы возили около месяца назад — привезли букет цветов», — делится женщина.



Проводницы также вспоминают, как много получают звонков и сообщений от эвакуированных со словами благодарности.



На День защиты детей проводницы переодевались в героев из мультфильмов, чтобы поднять настроение маленьким пассажирам. Фото предоставлено проводницей

Вспоминают также, как переодевались в Бэтмена и Человека-паука в День защиты детей. «Хотя с нами тогда больше взрослые фотографировались», — смеется Наталья.



Проводников эвакуационного поезда постоянно сопровождают медики. Фото предоставлено проводницами

С марта каждый эвакуационный рейс сопровождают медики.



Не обойтись в этом важном процессе эвакуации без волонтерской помощи.



Волонтеры «Восток SOS» возле эвакуационного поезда Покровск-Львов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Наша горячая линия получает заявки на эвакуацию, наши водители ездят под обстрелами забирают людей, потом мы их грузим на эвакуационный поезд Покровск-Львов», — рассказывает волонтер из организации «Восток SOS» Ярослав. Также им помогают представители организации «Спасем Украину». «Со всеми нами происходит война и здесь собрались все те, кто хочет помогать каким-то образом, поддерживать страну», — объясняет свою мотивацию Ярослав.



Волонтеры помогают транспортировать маломобильных людей из эвакуационного поезда Покровск-Львов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Волонтеры также помогают с расселением, процедурой восстановления документов, доставкой в ​​больницы.



Медики у эвакуационного поезда Покровск-Львов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Мечта о возвращении

У каждого пассажира эвакуационного поезда — своя уникальная история, свой взгляд на войну, свой жизненный опыт. Но всех их объединяет то, что они мечтают как можно быстрее вернуться в родной дом — в мирную жизнь.



«Я надеюсь, что скоро приеду домой, что наша Украина выиграет! — говорит Сергей из Славянска. — Дай бог. И спасибо нашим ВСУ, что они нас оберегают. Надеемся, что враг не пройдет».



«Да не скоро все это завершится. Но хотя бы остался целым дом и город», — говорит Кристина из Дружковки.



Кристина из Дружковки эвакуируются в Житомирскую область, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Елена из Северска считает, что должен быть мир. «Мое личное мнение, что ничего нельзя решить силой. Нужно садиться за стол переговоров и договариваться, — говорит женщина. — Людей страдает и гибнет масса! Просто невинных людей, которым еще жить и жить. Вот прилет и все — оторвало руку, ногу, человек мертв. Хотелось бы чтобы здравый смысл победил».



Анастасия, проживающая в Дружковке 50 лет, надеется также вскоре вернуться домой: «Поразбивали все. Надеюсь, что мы победим и я туда вернусь»



Ирина из Славянска надеется, что украинские военные отразят наступление противника благодаря новому вооружению. «Поскольку нам сказали, что у нас уже есть хорошее оружие, и я это услышала сама. Поэтому хочется, чтобы их поскорее погнали подальше, чтобы они не успели разбомбить наш Славянск», — говорит женщина.



Девушка с чемоданом ожидает отправления эвакуационного поезда, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Вячеслав из Славянска, который направляется к родным за границу, хочет, чтобы война закончилась еще до его выезда. «Хотелось бы, чтобы сейчас закончилось все — чтобы я еще не доехал до Финляндии, а уже вернулся домой», — говорит мужчина.



Анатолий добавляет: «Я надеюсь, что поумнеют те, кто развязал эту войну».



Одиннадцатиклассница Полина мечтает о поступлении в ВУЗ и о мире.



«Хочется приехать, поесть, помыться, остановиться где-то до конца войны, а потом уже вернуться домой. Все одноклассники уехали и будут оканчивать последний год дистанционно. Хочу сдать в электронном виде экзамены и поступить в какой-нибудь ВУЗ. Какой — пока думаю», — говорит девушка. 13-летняя Соня тоже мечтает о возвращении, поскольку она уже во второй раз убегает от войны. Впервые с мамой они уезжали из Торецка: «До этого я также жила в таком месте, где была такая же ситуация. Очень хотелось бы, чтобы все это завершилось и чтобы мы вернулись назад».



Проводница эвакуационного поезда Лариса Зинченко фотографируется с флагом Украины. Фото предоставлено проводницей

Согласно решению Кабинета министров Украины, эвакуация из прифронтовых городов стала обязательной. Среди рисков не только обстрелы, но отсутствие отопления зимой. Все отказывающиеся должны предоставить письменное разъяснение относительно своего решения.

