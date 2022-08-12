Другий дім для переселенців із Донбасу: як жителі Ірпеня самі відновлюють зруйноване місто

В Ірпені відновлювати зруйновані війною будинки мешканцям доводиться власним коштом. Фото: Новини Донбасу

Ірпінь — місто, в якому новий дім знайшли багато переселенців із Донбасу першої хвилі. Після березневих боїв Ірпінь зазнав значних руйнувань. Деякі будинки практично повністю знищені. Жителі міста розповідають: допомоги ні з держбюджету, ні від місцевої влади вони практично не отримують. Відновлювати зруйноване житло доводиться самостійно. Як це відбувається на практиці і з якими труднощами стикаються люди читайте в матеріалі «Новин Донбасу».



«На сьогоднішній день жодна програма не працює»

За даними міського голови Ірпеня Олександра Маркушина, у місті зруйновано чи пошкоджено понад дві тисячі будинків.



«Якщо будинок непридатний для проживання, ми прийматимемо рішення про його демонтаж. На сьогоднішній день є 17 багатоповерхових будинків на демонтаж. Це не кінцева цифра. Попередньо таких будинків буде близько 37. Є будівлі, де візуально ніби згорів лише дах і верхні поверхи, а насправді дуже пошкоджені несучі стіни» , — каже Маркушин.



За інформацією голови Інвестиційної ради Ірпеня Володимира Карплюка, на відновлення знищеного чи пошкодженого житлового фонду потрібно близько 850 мільйонів доларів.

В Ірпені зруйновано чи пошкоджено понад дві тисячі будинків. Фото: Новини Донбасу

У квітні «Новини Донбасу» писали про переселенців, чиє житло постраждало в Ірпені. Однією з таких була Катерина. Її квартира повністю згоріла. Наразі, через чотири місяці після звільнення міста, жителі цього чотириповерхівки, у тому числі і Катерина, намагаються врятувати свій будинок. До холодів потрібно перекрити хоча б дах, але цей процес витратний і непростий.



«Ми запитали депутатів, чи можна гроші отримати з області. Нам сказали, що зараз у програмах не передбачено коштів на капітальний ремонт, їх немає. У країні війна, намагайтеся відбудовувати самі. На сьогоднішній день жодна програма не працює. Фонди ще не створювалися. Інвестиційна рада планує їх створювати після закінчення війни. Потім, якщо будуть програми, якщо ми документально підтвердимо свої витрати, можливо зможемо претендувати на відшкодування від держави», — розповів мешканець постраждалого будинку Максим, який активно займається процесом відновлення.



«Забудовник оцінив відновлення у 10 мільйонів гривень»

Будинок, де жила до війни Катерина та Максим, знаходиться на Університетській вулиці біля нової траси Київ-Ірпінь навпроти Центрального парку. Це найновіший район міста. Чотирьохповерхівку збудували у 2012 році. У березні до неї прилетів снаряд. Згорів весь четвертий поверх і частково третій — 5 квартир із 17. Інші отримали пошкодження. У будинку повністю знищено комунікації: світло, каналізація, система кондиціювання. Він в аварійному стані, жити в будинку поки що не можна.



Попри це власники 10 квартир вирішили відновити багатоповерхівку. На початку травня ушкодження оцінила комісія від міської ради, але досить поверхово.



«Візуально оглянула будинок, піднялася між другим та третім поверхами. Далі не стала, бо небезпечно. Вони надали звіт із візуальної оцінки, не перевіривши ні стіни, ні перекриття. Дали четвертий рівень пошкоджень, який є найгіршим», — згадує Максим.



Будинок на Університетській вулиці в Ірпені. Фото надане мешканцями

Будинки першої та другої стадій руйнувань в Ірпені, за словами Максима, беруть участь у міських програмах відновлення. Це заміна вікон, дверей, частково дахів, фасадів. Будинки третьої та четвертої стадій найчастіше просто зносять. Фірма-забудовник оцінила відновлення будинку на вулиці Університетській у 10 мільйонів гривень. Ця сума не включає ремонт квартир. Тож жителі знайшли компанію у Рівному, послуги якої вдвічі дешевші. Насамперед до осені в будинку потрібно перекрити дах — це щонайменше 700 тисяч гривень.



«Компанія з Рівного попросила нас зробити додатковий дефектний акт для розуміння, чи не втратила міцність цегла в несучих стінах. Якщо втрачено міцність, стіни потрібно розібрати і знову відбудувати. Тому ми вирішили збирати гроші та замовляти більш докладний огляд та дефектний акт у сторонньої фірми, яка має ліцензію», — розповів Максим.



Добровольчий будівельний батальйон «Добробат» допоміг ірпінцям розібрати завали. Мешканці вивезли з дому понад 8 вантажних автомобілів сміття.



«Ми розібрали завали, повністю вичистили будинок, щоб у майбутньому спеціаліст з інструментального обстеження мав доступ. Щоб архітектор, який робитиме проект відновлення, міг підійти до будь-якої точки. Нині ми займаємося створенням ОСББ. Будь-який документ — дефектний акт, проект відновлення, кошторис бажано робити офіційно через ОСББ, щоби фіксувати наші витрати», — розповів Максим про плани мешканців.



«Наші сльози на перших шпальтах світових ЗМІ»

Група мешканців, які займаються відновленням, створила сторінку свого будинку у Фейсбуці. На ній розміщуватимуть усю актуальну інформацію. Там є реквізити для тих, хто захоче допомогти ірпенчанам. На жаль, подібних випадків в Ірпені досить багато. Постраждалі мешканці сподіваються лише на грошові пожертвування.





«Наш будинок в Ірпені дуже потребує вашої допомоги. Це саме те подвір'я, куди сьогодні возять усі іноземні делегації. Наші сльози на перших шпальтах світових ЗМІ, але це мало допомагає тут і зараз виживати моїм сусідам. Серед цих як декорацій до фільму жахів мешкають люди, будинки яких збереглися, але мають пошкодження різного ступеня. У нашому будинку ми зробили, що могли самостійно, але вже не можемо фінансово впоратися самі», — пишуть мешканці будинку на Гостомельському шосе.



Зруйнований житловий комплекс в Ірпені під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса. Фото: Олександр Маркушин / Telegram

Відповідно до соціальної програми «Відновлення приватних будинків», затвердженої Київською облрадою, для тих, хто втратив житло, у 2022-2023 роках планують збудувати 560 нових будинків від 70 до 120 квадратних метрів. Загальний обсяг фінансування програми — 1,7 млрд гривень. Друга програма «Нове житло» з бюджетом 2,81 млрд, затверджена в області, передбачає викуп двух тисяч квартир. Враховуючи ступінь руйнувань і те, що будинків чи квартир потребують 11 319 сімей, цього дуже мало.

«Скидалися по три тисячі гривень із квартири»

Як говорилося вище, мешканець чотириповерхівки на вулиці Університетській Максим зазначив, що будинки першої та другої стадій руйнувань в Ірпені беруть участь у міських програмах відновлення, але процес цей дуже повільний. Лише на візит експерта, який оцінить руйнування, жителі Ірпені чекають дуже довго.



«Скільки часу потрібно чекати на візит експерта, щоб зафіксувати пошкодження? Я місяць тому подала до міськради усі необхідні документи. Це я просто така "везуча" чи у всіх такий термін очікування? Я особливо і не сподіваюся на допомогу, помалу відновлюю самостійно, просто цікавить тенденція», — пише Олена у соцмережах.



Поступово в Ірпені жителі відновлюють свої будинки, які постраждали внаслідок березневого обстрілу. Фото: Новини Донбасу

Саме тому часто ірпенчани самі змінюють вікна та усувають інші пошкодження. Наприклад, забудовник Богдан Карпенко ініціював створення резервного фонду серед мешканців ЖК «Фортуна». Мешканці кожної квартири добровільно здавали три тисячі гривень для відновлення свого комплексу.



«Сьогодні ми маємо маленький, але дуже важливий результат. Усі комунікації працюють, більшість капітальних ушкоджень від "прильотів" відремонтовано: плити перекриття, перемички, стіни, усунуті протікання дахів, відремонтовано поливи, встановлені нові паркани, ворота. Ми продовжуємо роботу далі і плануємо усунути "рвані рани" на тілі наших будинків — відновлення цілісності утеплення, відремонтувати дитячі майданчики, благоустрій. Також ми сподіваємось на допомогу міста та обласної адміністрації щодо заміни вікон у будинках» , — писав Карпенко у Фейсбуці 2 червня.



Поступово в Ірпені жителі відновлюють свої будинки, які постраждали внаслідок березневого обстрілу. Фото: Новини Донбасу

9 серпня міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, голова Інвестиційної ради Володимир Карплюк та народний депутат Сергій Тарута заявили про створення громадської організації «Фонд відновлення Ірпеня». Головною метою вони називають залучення фінансування через міжнародних партнерів, благодійні організації та фонди, приватних осіб-меценатів на відновлення об'єктів соціальної та житлової інфраструктури. Також створено сайт з інформацією про знищені та пошкоджені об'єкти. Для кожного з них розрахований зразковий кошторис.



Водночас, на думку самих ірпенчан, місцевій владі потрібно надавати кошти лише на відновлення комунальної інфраструктури. Ті ж, хто залишився без житла внаслідок пошкодження чи знищення своїх будинків, мають отримувати фінансування персонально за певною, заздалегідь створеною та прозорою процедурою.