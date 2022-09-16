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Фильтрация и коррупция: Как украинцы проходят блокпост в Васильевке

Виктория Ищенко
16 сентября 2022, 13:00

Фильтрация и коррупция: Как украинцы проходят блокпост в Васильевке

Очередь на блокпосту в Васильевке. Фото: 061.ua Очередь на блокпосту в Васильевке. Фото: 061.ua

После оккупации юга Украины остался практически один рабочий маршрут выезда на подконтрольные территории. Он идет через Васильевку — небольшой городок в Запорожской области. В последние месяцы населенный пункт на слуху как место, где права человека нарушаются постоянно. На блокпостах по направлению к Запорожью собираются тысячи автомобилей. Люди спят, едят, живут и умирают в очереди. По последним данным, есть факты более 10 смертей. Российские войска выпускают украинцев без всякой системы, меняя правила ежедневно. В последнее время некоторых выезжающих допрашивают. «Новости Донбасса» рассказывают о ситуации на пункте пропуска в Васильевке.

В Васильевке вводят фильтрацию

Помимо Васильевки, с оккупированного юга можно выезжать через Крым. Это безопаснее, но дороже. Чтобы попасть в Украину, нужно пересечь не только аннексированный полуостров, но и территорию России, а потом Евросоюза. К тому же, ФСБ проводят в Крыму процедуру фильтрации. По некоторым свидетельствам, ее проходят даже дети.

«Каждый человек, который въезжает с материковой Украины на оккупированную территорию Крыма сталкивается с так называемыми фильтрационными мероприятиями — допросами, обысками. То, что происходит со взрослыми, — это ужасно. Семья, с которой мы общались, их буквально поставили перед условием, что либо вы подписываете свидетельства якобы на 20 страниц, они были уже напечатаны, распечатаны, адресованы Следственному комитету РФ в Москве о том, что Украина обстреливает гражданские объекты инфраструктурные, Украина убивает мирных жителей. Либо вас заворачивают обратно», — рассказала глава службы обеспечения деятельности Крымской платформы в Представительстве президента Украины в АРК Мария Томак.

Несмотря на то, что после разрушения Антоновского моста людям приходится стоять в очередях еще и на паром, те, кто пытается эвакуироваться, выбирают дорогу через Васильевку. Хотя Россия в конце августа объявила о введении новых правил проезда и через этот блокпост. Здесь также планируют оборудовать фильтрационный пункт, где будут проверять гражданских. Оккупанты подают фильтрацию, как позитивное и необходимое нововведение, чтобы избежать очередей. В самопровозглашенной «администрации» Васильевского района отмечают, что пункт пропуска обеспечат системой онлайн-регистрации на въезд и выезд. Якобы люди будут записываться в очередь и приезжать конкретно в свой день и время, чтобы не создавать коллапс. 

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Украинская сторона уверена: эти нововведения, наоборот, усложнят ситуацию с очередями. 

«Весь мир знает, насколько тяжела, долговременна и непредсказуема эта дорога. Особенно ее отрезок Скельки-Васильевка, где оккупанты искусственно удерживают сотни автомобилей с гражданскими жителями, пропуская лишь ограниченное их количество в сутки. Они и не скрывают, что фильтрационный пункт имеет еще одну цель — это проверка украинцев. По каким именно критериям известно только им», — пишет в своем телеграмм-канале законный городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.

«Один из них передернул затвор, засунул автомат в машину и сказал, что включит камеру и я должна сказать, что они сами себя не обстреливают»

В чатах-перекличках те, кому удалось проехать через Васильевку, пишут: как таковой фильтрации пока нет. Российские военные лишь тщательно проверяют вещи:

  • «Вещи сам руками не трогал, была папка с документами, взял в руки открыл и читал. Телефоны не проверяли вообще, компьютеры относили на пост на проверку»;
  • «Мы с мужем и ребенком выехали с Каховки 1 сентября, в Васильевке были к 10 утра. Вещей брали очень много. Выложить сказали абсолютно все и с каждой сумки, открывала все кармашки, заглянули даже в детский рюкзак. Ноута и компа у нас не было, но люди на проверку носили. Телефоны не смотрели».

Практически все выехавшие подчеркивают, что у мужчин требуют военные билеты и пытаются искать связи с украинской армией. Кроме того, работников Запорожской атомной электростанции вообще на подконтрольные территории не пропускают:

  • «Фотографируют документы и задают вопросы мужчинам: откуда, куда, зачем, обязательно военный билет, кем работали, с ВСУ есть связь?»;
  • «Досмотр начали с нас, вещи мы все выложили с машины смотрели каждый пакет, телефоны не смотрели. Планшет относила на проверку в кафе. У мужчин спрашивают где работают, атомщиков разворачивают. При нас вернули двоих»;
  • «Мы с мужем ехали 5 сентября. Требовали военный билет или приписное. У нас таких документов не было. Начали его забирать с вещами, хотели денег, морально издевались, но потом все равно пропустили». 

Дарья, которая выехала из Херсона в сентябре, в комментарии «Новостям Донбасса» рассказала, что никакие бумаги подписывать пока что не принуждают, но ведут себя российские военные довольно жестоко.

«Особой фильтрации нет, как в Крыму, каждый проходит по-разному, допросов нет, телефоны не проверяют. Когда мы подъехали к последнему блокпосту, там стоят либо ФСБ, либо полиция, точно не знаю. Они фотографируют ваши документы и документы на машину. Видимо, я им не понравилась. Один из них передернул затвор, засунул автомат в машину и сказал, что сейчас он включит камеру и я должна сказать, что они сами себя не обстреливают, они нас защищают, а наши обстреливают и делают нам плохо. Но у каждого по-разному. У них смена меняется каждый день, как и настроение», — говорит Дарья.

Коррупция и нарушения прав человека

Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказал, что в Васильевке есть свои правила прохождения блокпоста. Они разные, в зависимости от категории граждан. Те, кто часто пересекает линию разграничения, получают так называемые пропуски — разрешение на выезд в любое время. Для их оформления многих направляют в комендатуру, где нужно зарегистрироваться, оставить свои паспортные данные и написать расписку о возвращении на оккупированную территорию. Чаще всего это волонтеры, которые привозят продукты питания и лекарства. 

Вторая категория — это, кто не хочет ждать в очередях. За проезд, в зависимости от цели выезда, они платят от 2 тысяч гривен до 500 долларов. Третья категория — это те, кто пытается выехать бесплатно в порядке очереди.

«Такие люди могут стоять и по 10 дней, и по неделе — любой период на этом блокпосту в ожидании своей очереди. Они формируют группы от 7 до 10 автомобилей и за день выпускают разное количество групп. Иногда ни одной, иногда 2-3 группы. Такие люди не платят, но они могут на блокпосту фактически жить несколько дней», — комментирует Сергей Лышенко.

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Украинские правозащитники подчеркивают: процедуры прохождения блокпоста, которые  российские войска устроили в Васильевке, нарушают все нормы прав человека.

«Когда речь идет об эвакуационном коридоре, то он не может вообще подлежать каким-либо фильтрационным ограничениям. А россияне смотрят, не переезжают ли с той украинской территории те, кого они могут задержать. Те, кто представляет для них интерес. Соответственно, они проводят своеобразную процедуру фильтрации», — говорит исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

Он подчеркивает, что статья 49 4-й Женевской конвенции гарантирует людям, которые пытаются выехать из зоны боевых действий, свободу перемещения. Это право должны гарантировать оккупационные войска. Поэтому Россия несет определенные обязанности по защите и обеспечению прав гражданского населения на захваченных территориях. Александр Павличенко считает, что в Васильевке должен быть контроль за порядком пересечения блокпоста. Иначе военные без всяких оснований решают, кто, как и сколько может выезжать.

Отсутствие контроля порождает, в том числе, и коррупцию, о которой говорил депутат Запорожского облсовета Сергей Лышенко. В тоже время, учитывая, как стремительно меняется ситуация на фронте, что-либо менять в Васильевке оккупанты не будут. Когда идет контрнаступление украинской армии, россиян вряд ли беспокоит комфорт и безопасность гражданских, которые пытаются выехать из оккупации.

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