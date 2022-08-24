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Фильтрация и онлайн-регистрация: Оккупанты меняют правила проезда через блокпост в Васильевке

24 августа 2022, 12:00

Фильтрация и онлайн-регистрация: Оккупанты меняют правила проезда через блокпост в Васильевке

На единственном пункте пропуска через линию боевого соприкосновения около захваченной российскими войсками Васильевки Запорожской области внедрят систему онлайн-регистрации на въезд и на выезд. Об этом сообщила назначенная оккупантами «глава военно-гражданской администрации» Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко, передает российский «ТАСС».

Романиченко уверяет, что система вводится, чтобы избежать очередей, которые сейчас растягиваются на несколько километров. И люди могут стоять в них не одни сутки.

«В ближайшее время запускается пост фильтрации, будет у нас проводиться регистрация заранее, чтобы не было таких колонн. Люди будут записываться в очередь и приезжать конкретно в свой день и время, чтобы не создавать коллапс. С обеих сторон будет регистрация: что на выезд, что на въезд. Предварительно будут всех проверять», — заявила она.

Романиченко уверяет, что регистрацию можно будет пройти через интернет.

Сейчас в Васильевском районе стоят посты оккупантов, автомобили проверяют на наличие взрывоопасных предметов и «товаров, которые могут привести к провокациям».

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о блокировании проезда в районе Васильевки оккупантами. Фиксировались случаи смерти людей в очередях.

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