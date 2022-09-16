Фільтрація та корупція: Як українці проходять блокпост у Василівці

Черга на блокпосту у Василівці. Фото: 061.ua

Після окупації півдня України залишився майже один робочий маршрут виїзду на підконтрольні території. Він іде через Василівку — невелике містечко у Запорізькій області. В останні місяці населений пункт на слуху як місце, де права людини порушуються постійно. На блокпостах до Запоріжжя збираються тисячі автомобілів. Люди сплять, їдять, живуть та вмирають у черзі. За останніми даними, є факти понад 10 смертей. Російські війська випускають українців без жодної системи, змінюючи правила щодня. Останнім часом декого з виїжджаючих допитують. «Новини Донбасу» розповідають про ситуацію на пункті пропуску у Василівці.

У Василівці вводять фільтрацію

Окрім Василівки, з окупованого півдня можна виїжджати через Крим. Це безпечніше, але дорожче. Щоб потрапити до України, треба перетнути не лише анексований півострів, а й територію Росії, а потім Євросоюзу. До того ж ФСБ проводять у Криму процедуру фільтрації. За деякими свідченнями її проходять навіть діти.



«Кожна людина, яка в'їжджає з материкової України на окуповану територію Криму, стикається з так званими фільтраційними заходами — допитами, обшуками. Те, що відбувається з дорослими, це жахливо. Сім'я, з якою ми спілкувалися, їх буквально поставили перед умовою, що або ви підписуєте свідоцтва нібито на 20 сторінок, вони вже були надруковані, роздруковані, адресовані Слідчому комітету РФ у Москві про те, що Україна обстрілює інфраструктурні громадянські об'єкти, Україна вбиває мирних жителів . Або вас завертають назад», — розповіла глава служби забезпечення діяльності Кримської платформи у Представництві президента України в АРК Марія Томак.



Незважаючи на те, що після руйнування Антонівського мосту людям доводиться стояти в чергах ще й на пором, ті, хто намагається евакуюватися, обирають дорогу через Василівку. Хоча Росія наприкінці серпня оголосила про введення нових правил проїзду через цей блокпост. Тут також планують обладнати фільтраційний пункт, де перевірятимуть цивільних. Окупанти подають фільтрацію як позитивне і необхідне нововведення, щоб уникнути черг. У самопроголошеній «адміністрації» Василівського району зазначають, що пункт пропуску забезпечать системою онлайн-реєстрації на в'їзд та виїзд. Нібито люди будуть записуватись у чергу і приїжджати конкретно у свій день і час, щоб не створювати колапс.



Українська сторона впевнена: ці нововведення, навпаки, ускладнять ситуацію із чергами.



«Весь світ знає, наскільки важка, довготривала і непередбачувана ця дорога. Особливо її відрізок Скельки-Васильівка, де окупанти штучно утримують сотні автомобілів із громадянськими жителями, пропускаючи лише обмежену їх кількість на добу. Вони й не приховують, що фільтраційний пункт має ще одну мету — перевірка українців. За якими саме критеріями відомо лише їм», — пише у своєму телеграм-каналі законний міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

«Один з них пересмикнув затвор, засунув автомат у машину і сказав, що включить камеру і я повинна сказати, що вони самі себе не обстрілюють»

У чатах-перекличках ті, кому вдалося проїхати через Василівку, пишуть: як такої фільтрації поки що немає. Російські військові лише ретельно перевіряють речі:



«Речі сам руками не чіпав, була папка з документами, взяв у руки відкрив та читав. Телефони не перевіряли взагалі, комп'ютери відносили на пост на перевірку»;

«Ми з чоловіком та дитиною виїхали з Каховки 1 вересня, у Василівці були до 10 ранку. Речей брали дуже багато. Викласти сказали абсолютно все і з кожної сумки, відчиняла всі кишеньки, зазирнули навіть у дитячий рюкзак. Ноута та компа у нас не було, але люди на перевірку носили. Телефони не дивились».



Практично всі, хто виїхав, наголошують, що у чоловіків вимагають військові квитки і намагаються шукати зв'язки з українською армією. Крім того, працівників Запорізької атомної електростанції взагалі на підконтрольні території не пропускають:



«Фотографують документи та запитують чоловіків: звідки, куди, навіщо, обов'язково військовий квиток, ким працювали, із ЗСУ є зв'язок?»;

«Догляд почали з нас, речі ми всі виклали з машини, дивилися кожен пакет, телефони не дивилися. Планшет відносила на перевірку у кафе. У чоловіків питають, де працюють, атомників розвертають. При нас повернули двох»;

«Ми із чоловіком їхали 5 вересня. Вимагали військовий квиток чи приписне. В нас таких документів не було. Почали його забирати з речами, хотіли грошей, морально знущалися, але потім все одно пропустили».

Дар'я, яка виїхала з Херсона у вересні, у коментарі «Новинам Донбасу» розповіла, що жодних паперів підписувати поки що не примушують, але поводяться російські військові досить жорстоко.



«Особливої фільтрації немає, як у Криму, кожен проходить по-різному, допитів немає, телефони не перевіряють. Коли ми під'їхали до останнього блокпосту, там стоять ФСБ або поліція, точно не знаю. Вони фотографують ваші документи та документи на машину. Мабуть, я їм не сподобалася. Один із них пересмикнув затвор, засунув автомат у машину і сказав, що зараз він увімкне камеру і я маю сказати, що вони самі себе не обстрілюють, вони нас захищають, а наші обстрілюють і роблять нам погано. Але кожен по-різному. У них зміна змінюється щодня, як і настрій», — каже Дар'я.



Корупція та порушення прав людини

Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів, що у Василівці є свої правила проходження блокпоста. Вони різні залежно від категорії громадян. Ті, хто часто перетинає лінію розмежування, отримують так звані перепустки — дозвіл на виїзд у будь-який час. Для їхнього оформлення багатьох направляють до комендатури, де потрібно зареєструватися, залишити свої паспортні дані та написати розписку про повернення на окуповану територію. Найчастіше це волонтери, які привозять продукти харчування та ліки.



Друга категорія — це хто не хоче чекати в чергах. За проїзд залежно від мети виїзду вони платять від 2 тисяч гривень до 500 доларів. Третя категорія — це ті, хто намагається виїхати безкоштовно у порядку черги.



«Такі люди можуть стояти і по 10 днів, і по тижню — будь-який період на цьому блокпосту, чекаючи своєї черги. Вони формують групи від 7 до 10 автомобілів та за день випускають різну кількість груп. Іноді жодної, іноді 2-3 групи. Такі люди не платять, але вони можуть на блокпості фактично жити кілька днів», — коментує Сергій Лишенко.



Українські правозахисники наголошують: процедури проходження блокпоста, які російські війська влаштували у Василівці, порушують усі норми прав людини.



«Коли йдеться про евакуаційний коридор, то він не може взагалі підлягати будь-яким фільтраційним обмеженням. А росіяни дивляться, чи не переїжджають із тієї української території ті, кого вони можуть затримати. Ті, хто представляє для них інтерес. Відповідно вони проводять своєрідну процедуру фільтрації», — каже виконавчий директор Української Гельсінкської спілки з прав людини Олександр Павличенко.



Він наголошує, що стаття 49 Четвертої Женевської конвенції гарантує людям, які намагаються виїхати із зони бойових дій, свободу переміщення. Це право мають гарантувати окупаційні війська. Тому Росія несе певні обов'язки щодо захисту та забезпечення прав цивільного населення на захоплених територіях. Олександр Павличенко вважає, що у Василівці має бути контроль за порядком перетину блокпоста. Інакше військові без жодних підстав вирішують, хто, як і скільки може виїжджати.



Відсутність контролю породжує, зокрема, і корупцію, про яку говорив депутат Запорізької облради Сергій Лишенко. У той же час, враховуючи, як стрімко змінюється ситуація на фронті, будь-що міняти у Василівці окупанти не будуть. Коли йде контрнаступ української армії, росіян навряд чи непокоїть комфорт та безпека цивільних, які намагаються виїхати з окупації.