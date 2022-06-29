Как попасть из Запорожья на оккупированные Россией территории: Правила проезда

Новые правила проезда на оккупированные территории в Украине. Фото: ГПСУ

В Запорожской области действуют новые пункты пропуска на временно оккупированные территории. Теперь, чтобы попасть в Мелитополь, Мариуполь, Бердянск и другие населенные пункты, нужно заранее подать заявку, в которой указать причину для проезда. Контрольные пункты въезда — выезда (КПВВ) организовали около села Каменское, в 20 километрах от неподконтрольной Васильевки. Перемещение возможно в составе гуманитарных колонн. Подробнее — в материале «Новостей Донбасса».

Как пересечь линию соприкосновения

Колонны формируют ежедневно с 9:00 до 16:00 на парковочной площадке в Запорожье возле авторынка по улице Ореховское шоссе, 36. Военные и полиция могут проводить досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов.



Если человек едет на подконтрольные территории, например, выезжает с оккупированного юга или из той же Запорожской области, достаточно документа, который удостоверяет личность и подтверждает гражданство Украины. Если же необходимо проехать на оккупированные территории, процедура сложнее.



Пропустят на захваченные территории только тех, у кого весомые причины отправиться туда. На блокпостах, кроме документа, удостоверяющего личность и украинское гражданство, нужно показать регистрацию места проживания или наличие права собственности на жилье или участок на неподконтрольной территории.







Но о причине проезда недостаточно просто рассказать на КПВВ. Для въезда на неподконтрольную территорию нужно заранее оформить и подать заявку. Ее можно распечатать и заполнить. Образец есть на сайте Запорожской областной военной администрации и Запорожского городского совета. В заявке, помимо персональной информации, необходимо указать, кроме причины въезда, запланированную дату и отметить срок пребывания на оккупированной территории.



Еще один вариант — скачать Google-форму заявки. Если заявка распечатана, документ следует сфотографировать и отправить на электронную почту или в один из мессенджеров: WhatsApp, Telegram, Viber. Google-форму в электронном виде можно прислать таким же способом.



После подачи заявки желающему попасть на оккупированную территорию должны ответить в смс, включить этого человека в списки и дать номер. Дата выезда может отличаться от указанной в заявке.



Сколько ждать, зависит от направления и количества выезжающих. На блокпост необходимо взять второй экземпляр распечатанной заявки. Там выезжающих вносят в электронную базу. А для жителей других областей на Ореховском шоссе, 36 оборудовано место для приема заявок.

Зачем процедуру настолько усложнили

В Запорожской ОВА понимают, что такая процедура довольно сложная, но называют ее необходимой с точки зрения безопасности. Раньше с подконтрольной украинским властям стороны формировались в колонны до 150 авто в сутки. Российские военные блокировали их движение. Люди стояли на блокпостах по несколько суток. В середине мая более тысячи авто были заблокированы.



Как отметил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, люди подвергают свои жизни угрозе.



«И оккупант пытается за спинами людей обстреливать наши территории или перебрасывать войска. Потому здесь две составляющие. Одна составляющая — организационная, а вторая составляющая — безопасность», — пояснил он.



Новый порядок пересечения предусматривает не только регистрацию, но и движение авто в составе гуманитарных колонн. Это должно помочь избежать очередей перед блокпостом в Васильевке. В комментарии «Суспільному.Запоріжжя» глава логистического хаба Андрей Булавинов рассказал, что ежедневно из Запорожья на неподконтрольные территории по новым правилам пересечения выезжает около 100 автомобилей. Некоторые ждут разрешения довольно долго, но в целом оценивают инициативу положительно.



«Нет беспредела. Есть порядок. Зарегистрируйся, стань в очередь и проезжай по процедуре, как положено. Четыре или пять окон — сразу проходят пять машин», — отметил водитель, пересекающий линию соприкосновения.



По информации Запорожской ОВА, после того, как новые правила вступили в силу, количество тех, кто выезжает на временно оккупированные территории, выросло. В июне линию соприкосновения пересекли 2716 человек. В обратном направлении, с неподконтрольных территорий, выехало более восьми тысяч.

Российские военные требуют деньги за выезд из оккупации

С украинской стороны процедуру пересечения линии разграничения пытаются сделать максимально безопасной. Выехать с оккупированных территорий на подконтрольные очень непросто. Здесь российские войска держат людей сутками, а на выезде из Васильевки собираются колонны.



«Сейчас нужно понимать главное. Для того, чтобы уехать, кроме того, что у вас есть необходимость четкая и что вы гражданин Украины, еще должна быть возможность. К сожалению, с той стороны эту возможность обеспечивают или не обеспечивают оккупанты», — сообщил Старух.



На улучшение ситуации можно только надеяться. По информации Запорожской ОВА, российские военные требуют деньги за выезд из оккупации. Вряд ли они откажутся от этого источника дохода.