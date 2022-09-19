Полгода вне дома: Как украинские беженцы адаптировались в Евросоюзе

Учеба украинских детей в Евросоюзе. Фото: European Commission

Спустя полгода после начала войны украинки, которые въехали в Европейский Союз после 24 февраля, немного адаптировались к новым условиям и правилам. Многие нашли жилье, дети пошли в местные школы, некоторые устроились на работу или только ищут ее. «Новости Донбасса» расспросили украинок, выехавших в ЕС, что изменилось для беженцев в последние месяцы и привыкли ли они к новой стране.



Украинских беженцев приравняли к немецким малоимущим семьям

Мирослава с дочерью, сыном и внуком находится в центре Германии — на территории земли Гессен, недалеко от Франкфурта. Они живут в пансионате. Вместе с семьей Мирославы здесь остановились еще три семьи украинцев. Ни за проживание, ни за коммунальные услуги они не платят.



«Нам повезло. Тем, кто приезжает сейчас, с жильем сложно. Только во Франкфурте около 12 тысяч украинцев. Не всех хотят брать. Украинцы приехали ненадолго. Поэтому не могут гарантировать аренду на год-два, а немцы привыкли к долгосрочным арендам. Часто украинцев принимают в семьи. Те, кто не может снять жилье, живут в так называемых лагерях», — рассказала Мирослава.



По ее словам, с 1 июня украинских беженцев приравняли к немецким так называемым малоимущим семьям. Выплаты увеличили.



«Я получала на себя 313 евро ежемесячно плюс на ребенка 285. Сейчас это 450 евро. Плюс как мать, которая воспитывает ребенка без отца, не путать с сиротами, в Германии есть понимание одинокий родитель, я получаю еще 160 евро. Мой ребенок получает чуть более 300 евро. Это приличная сумма, на которую можно нормально питаться», — говорит украинка.



Украинцы в Европейском Союзе. Фото: European Commission

В тоже время, у этого изменения есть минус. До 1 октября беженцы должны найти работу и жилье.



«Нам пришло письмо, где сказано, что мы должны искать жилье, потому что нам увеличили социальную поддержку. Нас четверо. Нас не поселят в однокомнатную квартиру, это противоречит нормам законодательства. Аренда двухкомнатной стартует от 1300-1600 евро. Если сложить наши выплаты и отнять аренду, остается около 500 евро без оплаты коммунальных услуг», — рассказывает Мирослава.



Если украинцы не найдут работу и жилье до 1 октября, они могут обратиться в Джобцентр — аналог центров занятости. Ситуацию каждой семьи рассматривают в индивидуальном порядке. В тоже время, подчеркивает Мирослава, без хорошего знания языка найти место с достойной зарплатой сложно.



Для украинок придумали новую вакансию — упаковщица коробок

О своих проблемах поиска работы много рассказывает в соцсетях Ирина. Вместе с дочерью она находится в Дании. В Украине девушка занималась проектами, связанными с правами человека и инклюзией.



«В Дании я на социальной программе, стою в их так называемом центре занятости. Одно из требований – в течение трех месяцев найти работу. Все бы ничего, если бы меня оставили в покое и дали возможность найти работу самой. Что только не рассматривали: пекарню, уборку в отеле, ассистентку консультантку в супермаркете. Я упорно рассказываю о другом уровне квалификации», — говорит Ирина.



Для беженок, по ее словам, в Дании даже придумали вакансию упаковщицы. К украинкам здесь прикрепляется джобконсультант, который не всегда ведет себя корректно.



«Когда я нашла стажировку в компании, чтобы работать с соцсетями, джобконсультант начал выдвигать условия, на сколько меня можно взять. Если закон разрешает 2-3 месяца, он настоял по телефону с работодателем на 2 неделях. А через несколько дней начал давить на работодателя, чтобы стажировка сократилась до 3-5 дней. Работодатель мне перезвонил с извинением, что не может на таких условиях меня брать», — вспоминает Ирина.



В итоге девушка написала жалобу на джобконсультанта.



«Как результат – я имею право вернуть себе стажировку на 2-3 месяца, а в отдельных случаях – до 6 месяцев, если будет виден прогресс. Да, по закону я обязана уже работать, но "мы попытаемся найти оптимальное решение для нас всех"», — рассказывает Ирина.



«Для украинских детей построили корпус на территории школы»

Ирина с дочерьми выехала в Швецию. Их принимала церковь, поэтому они не подавались на жилье от государства. Изначально шведы выделяли украинцам свободные дома и квартиры или селили в семьи.



«С 1 июля в Швеции начал действовать закон о жилье для украинцев. Через распределительный центр можно получить бесплатное жилье. Нужно обращаться в миграционную службу и они направляют в распределительный центр, где бесплатно кормят. Пособие 21 крона в день, около 74 гривен, на взрослого, пока живешь там», — рассказала Ирина.



Украинцев распределяют по всей Швеции. После предоставления жилья сумма пособия увеличивается — 61 крона на взрослого — примерно 231 гривна, и от 25 крон на ребенка, в зависимости от возраста. Ирина с детьми ждали начисления выплат два месяца.



Для украинцев в Швеции бесплатный проезд, как и школа для детей.



«Для украинских детей в нашем маленьком городе построили специальный корпус на территории школы. С 20 апреля все было готово и они приступили к изучению шведского плюс математика и логика. Детей было пять. Учителей трое, одна из них говорит по-русски. Новый учебный год начался 16 августа. Детей распределили в разные школы в шведские классы на класс ниже из-за незнания языка. Сейчас у них дополнительно урок шведского каждый день плюс им положен учитель из Украины для поддержки, но вакансия пока открыта», — говорит Ирина.



А сын Мирославы с апреля по июль ходил в Германии в так называемый интеграционный класс. Здесь учились только украинские дети. Им преподавали немецкий.



«Дети пошли в школу с 5 сентября. Немцы понимают: украинцы здесь ненадолго, поэтому от детей не требуют знаний», — говорит Мирослава.



Центр для украинских беженцев. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»



Что касается соцподдержки, то Мирославе перечислили 155 евро для покупки учебников и школьных принадлежностей. Ее сыну выдали проездной билет. Помимо этого, стоимость кружков и секций, которые посещают дети, оплачивает школа или муниципалитет.



«Мой ребенок был в двух школах. В обеих нас поразило количество украинских флагов, фотографий, рисунков. Очень хочется, чтобы люди взяли все лучшее, что есть в странах, где они сейчас, и привезли в Украину. И все лучшее из разных стран мира было в Украине», — говорит Мирослава.



«Мы сталкиваемся со стигматизацией от других украинцев»

Марина с сестрой и родителями в 2014 году выехала из оккупированного Енакиево. В 2022-м Россия выгнала девушку из Бородянки. Сначала они жили в немецкой семье, потом сняли квартиру. Через пять месяцев после приезда каждый член семьи получил пластиковую карту о временном убежище до 2024 года.



С 16 июня проект «Гостеприимная немецкая семья», когда местные жители расселяли у себя украинцев и получали компенсацию на коммунальные услуги, закрыт. Теперь украинцы могут снять жилье, сообщить о себе миграционной службе и коммуницировать с центром по работе. Коммуникация эта, по словам Марины, очень скрупулезная.



«Здесь есть закон, что нужно каждый день проверять свой бумажный почтовый ящик. Когда его открываешь, а оттуда вываливается 5-6 писем, ты не понимаешь, что происходит, но нужно пытаться разобраться. Все это нужно просто спокойно делать. Носить листочки, заполнять анкеты. Нужно успокоиться, сосредоточиться и идти маленькими шагами», — говорит Марина.



Выплаты, по ее словам, в каждой немецкой земле разные. Они зависят от того, где живут украинцы. Например, в лагере не нужно платить за коммуналку и проживание. Тем же, кто смог снять квартиру, ее стоимость компенсируют. Нужно оплачивать только электричество и воду. Если необходима мебель, и в этом случае предусмотрен механизм компенсаций. В Германии есть норма: 45 квадратов на человека. Поиск квартиры, подчеркивает Марина, процесс сложный:



«Вам дадут договор минимум на 20 страниц, но ничего подписывать нельзя, не прочитав. Даже простой интернет тут подключается на 2 года и продлевается автоматически».



Среди прочего, она советует интересоваться такими нюансами, как тихие часы.



«После 10 вечера, как правило, нельзя включать душ, потому что это мешает соседям. С часу до трех дня, на урнах даже объявления об этом, нельзя выбрасывать мусор со стеклом, чтобы не мешать», — уточняет украинка.



Сложнее всего в Германии, по словам Марины, с медициной. Запись к узким специалистам — на месяцы вперед. Направление даже в частные клиники дает только семейный врач. У семьи Марины его до сих пор нет. Девушка отмечает, что большинство немцев живут так же — без своего доктора.



«Еще нюанс. Один визит к врачу — это одна проблема. Если у человека сломаны две ноги, ему сегодня загипсуют одну. Со второй завтра приходи. Я не шучу», — говорит украинка.



Украинцы в Германии. Фото: Новости Донбасса

Девушка подчеркивает, что, несмотря на сложности с медициной и бюрократию, Германия очень хорошо принимает украинцев. По ее словам, агрессивно настроены лишь местные россияне и белорусы. Также есть проявление стигматизации и дискриминации от украинцев, которые проживают в Германии какое-то время.



«Людей, которые приехали осознанно и знали, что им придется жить в лагере или общежитии. Которые были готовы к условиям, которые хотели в них жить, потому что знали, что потом получат гражданство. Мы все с травмой. Мне до сих пор война снится. Я в том бородянском подвале. Поэтому, когда они говорят, что мы на халяву сюда приехали, какая халява? Мы что, сами побили свои дома? Украинцев хотелось бы попросить быть мягче», — говорит Марина.

