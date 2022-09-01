Праздник с привкусом трагедии. Как оккупанты открывали разрушенную школу в украинском Мариуполе

Оккупант у входа в школу в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Санкт-Петербург — Мариуполю» — с такими шариками синего, белого и красного цветов в школу пошли первоклассники в оккупированном Россией украинском Мариуполе.



Теперь их на русском языке встречают учителя, прошедшие переподготовку в РФ. Истории нашего государства в новой программе «ДНР», конечно, не нашлось места. Украинский язык теперь — только как факультатив.

Первоклассники в школе оккупированного Мариуполя, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В глазах детей до сих пор картины взрывов, они вздрагивают от звуков лопнувших шаров и самолетов, время от времени летающих над Мариуполем.



Из-за усиленной охраны силовых структур «ДНР» в здание не пропускают даже родителей. Отремонтировать школу питерские подрядчики пока не успели до конца, но уже установили бюст Ленина у входа.



Весь «праздник» смотрится искусственно, с признаками определенной подпольности. Об изменении учебного процесса у детей и родителей много вопросов, но за них все давно решили «высокие чины» — предатели из «ДНР» и политики из России, лично прибывшие в учебное заведение, в ремонт которого вкладывали деньги, привлекая «своих» подрядчиков.



Школу посетили лидер донецких боевиков Денис Пушилин, самопровозглашенный городской голова и выходец из запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Константин Иващенко, представители «Единой России». Все они заверили, что «ДНР» и Санкт-Петербург теперь навсегда с Мариуполем.



Вместо первого звонка для детей звучало поздравление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, депутат Дмитрий Саблин и глава «ДНР» Денис Пушилин в школе оккупированного Мариуполя, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Детальнее о том, как оккупанты восстанавливают образовательный процесс в захваченном и выжженном ими же Мариуполе — в репортаже «Новостей Донбасса».

В первый класс

С утра 1 сентября около школы №65 в Мариуполе усиленная охрана. Этот объект до сих пор в процессе ремонта. К восстановлению привлечены российские подрядчики из Москвы и Петербурга. Уложиться в сроки они не успели, а потому дверь детям открыла полуотремонтированная школа, в которой пока даже не работают туалеты.

Усиленная охрана у здания школы в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Впрочем, оккупантам нужна картинка, а потому дети в школу пошли. Детей разделили по группам. Первыми пришли на так называемую «праздничную линейку» первые и одиннадцатые классы. Всем первичкам выдали шарики цвета российского флага, с надписью «Санкт-Петербург Мариуполю» и красные ленты — «Первоклассник».

1 сентября в Мариуполе. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Это очень волнующий праздник для всех нас», — рассказывает в интервью российскому телевидению одна из учителей 65-й школы. «Мы проходили переподготовку в Ростове. Надеюсь, что через год-два мы сможем перенастроить на новую программу», — говорит женщина.

1 сентября в Мариуполе. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Все преподаватели Мариуполя, перешедшие на сторону России, включая директора 65-й школы Светлану Голикову — автоматические подозреваемые в Украине по статье о государственной измене.

Охрана сопровождает представителей «Единой России» в школе оккупированного Мариуполя, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В учебное заведение прибыли и «высокие чины» — глава «ДНР» Денис Пушилин, самопровозглашенный «мэр» Мариуполя Константин Иващенко и представители «Единой России» — депутат Дмитрий Саблин и секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Последний накануне пообещал выпустить «правильный учебник истории по событиям в Украине».

Усиленная охрана сопровождает гостей из Донецка и РФ в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«В городе вообще годами не ремонтировали школы, — утверждает Пушилин. —А сейчас с помощью наших партнеров из Санкт-Петербурга мы все строим в соответствии с высокими стандартами. Восхищает дух».



Его слова не соответствуют действительности. До широкомасштабного вторжения России Мариуполь активно развивался. В частности, реконструировались школы и детские сады.

Учебники от РФ для школы в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Учебники от РФ для школы в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Новые стандарты по-ихнему — это обучение только на русском языке, без истории Украины. Украинский язык, вероятно, будет на уровне факультатива. Также, за каждого ученика оккупанты обещают родителям выплату в размере 10 тысяч рублей.

Шарики цвета российского флага в школе оккупированного Мариуполя, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Представители из России заверили, что и дальше будут поддерживать город. Вместо первого звонка в школе прозвучало обращение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.



«Дорогие первоклассники, вы начинаете путешествие в мир знаний, начинаете новую жизнь. Питер с вами сегодня и навсегда», — сказал Беглов.

Вместо первого звонка для первоклассников Мариуполя прозвучало поздравление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Во время первого урока учителя начали свой разговор с детьми, попросив найти ошибку в фразе «Здравствуйте, дошколята».



«Вы сказали не на русском», — выкрикивает один мальчик. На что учительница говорит: «Нет, неправильно то, что вы уже не дошкольники».

Учащиеся держат табличку «5 Г» возле школы в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Но многим детям уже закладывают то, что говорить по-украински — это неправильно. Это прививают пока в игровой форме. Например, летом многие школьники из Мариуполя посетили лагерь в Питере. «Им подарили рюкзак, футболки с русской символикой, флешки», — рассказывает мне мама шестиклассника. «А в школе нам обещают выдать футболки с буквой "Z"», — говорит сам мальчик.

Подарки для первоклассников от оккупационных властей, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Подарки для первоклассников от оккупационных властей, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Первоклассники мало что понимают в смене школьной программы на «русские стандарты», ведь это для них первая страница.



«Мы сегодня ничего не делали. Мы просто сидели и нам рассказывали, чтобы мы никуда не бежали без мамы», — говорит мне первоклассница из Мариуполя Маргарита по своим впечатлениям с первого дня в школе. «Дети — цветы нашей жизни, — дополняет внучку бабушка Жанна. — Для нас самое главное, что они начали учебный процесс и чтобы они больше не видели этой войны, этих ужасов».



Женщина добавляет, что до сих пор у детей страх от звуков самолетов. «Очень большая психологическая травма. Дети пережили ужас. Их и в подвале завалило, когда там прятались у соседей, потом жили до последнего в тамбуре, потому что дом сгорел полностью», — говорит женщина. Она добавила, что для нее самое важное, чтобы в городе больше не стреляли. «Пусть и говорят, что мы предатели, но мы так не считаем. Нам безразлично Россия или Украина, самое главное, чтобы не было войны и наши дети росли в мирной атмосфере. Все».

Дети возле школы в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Рядом с ней встречаю шестиклассницу. Она сожалеет, что обучение теперь будет не на украинском: «Жаль, потому что будет труднее теперь, училась до этого постоянно на украинском». Девочка все время бомбардировки города жила с родными в подвале. Об этом до сих пор вспоминает со страхом. «Да, было очень страшно, жили в подвалах. Сейчас вроде бы спокойно, но до сих пор бывает страшно, когда самолеты летают».



Чуть дальше семиклассники говорят мне, что не видят большой разницы в смене учебной программы, поскольку до 5 класса учились в русскоязычной школе. «Да, может быть, даже легче будет, особенно математика», — говорят школьники.

Первоклассники среди усиленной охраны в школе оккупированного Мариуполя, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Некоторые и среди родителей не соглашаются с новой учебной программой. «А кто нас спросил? Никто. Самовольно все решили», — говорит мама 12-летней школьницы. «Я украинка, муж у меня украинец. Как это отменить украинский язык, историю Украины. Они говорили об "ущемлении" русского языка. А что сейчас делают с украинским?»

«Кто залечит раны?»

Ученики 65-й школы в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Но прежде всего родители по большей части переживают за психику детей и радуются только тому, что теперь они вылезли из подвалов. «У меня сын стал очень апатичным», — говорит мама пятиклассника. «Он просто замыкается, я очень переживаю за его психологическое состояние. А по программе, думаю, догонит все».

Собака возле школы в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Женщина, которая против смены программы добавляет, что психологические травмы у детей будут заживать годами. «Я не узнаю свою внучку... Она стала очень агрессивной», — говорит женщина. «Дети увидели, что все можно решать силой — избивать, убивать, пытать и что все это остается безнаказанным... Кто все это сможет залечить?»

Что с Мариуполем?

Разрушенное здание в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Что здесь смотреть? Город руин...», — говорит мне один из строителей, которого встречаю у разрушенного драмтеатра.

Оккупанты начали реставрацию разрушенного драмтеатра, которую планируют завершить в течение трех лет, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Сейчас здесь ведутся строительные работы, выполняемые компаниями из Москвы и Питера. «Проект восстановления драмтеатра рассчитан на три года. Пока только огораживаем территорию. Переднюю часть будут о ставлять, а все остальное — разрушать и возводить по-новому».

Оккупанты начали реставрацию разрушенного драмтеатра, которую планируют завершить в течение трех лет, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Оккупанты начали реставрацию разрушенного драмтеатра, которую планируют завершить в течение трех лет, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Строитель говорит, что сам из Мариуполя раньше работал на заводе имени Ильича. Но пока идет его восстановление, единственная работа для заводчан — подметание улицы. «А здесь пока есть работа и вроде бы платят деньги». Впрочем, сколько и чем именно — мужчина не уточнил.



Еще один местный работник по теплопередаче отметил, что в них ставка 20 тысяч рублей. «Мы последние месяцы выходили работать в субботу по просьбе руководителей, но руководство из Донецка не заплатило за дополнительную работу нашей бригаде», — отметил мужчина.

«Кадыровцы» охраняют завод имени Ильича в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Завод имени Ильича под охраной «кадыровцев». Работы для людей там действительно нет. Но его планируют восстановить. «Азовсталь» восстанавливать не будут. Местные говорят о планах оупантов сделать там технопарк. Время от времени с территории «Азовстали» до сих пор доносятся взрывы. Местные говорят — продолжается разминирование.

Разрушена «Азовсталь» в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Разрушена «Азовсталь» в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Российская компания «Олимпситистрой» продолжает возводить в Мариуполе пятиэтажки.

В оккупированном Мариуполе строят многоэтажки. Для кого именно — точно неизвестно, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Впрочем для кого они — вопрос пока открытый. Строители говорят — для военных, военная комендатура уверяет — для людей, сами жители говорят — в первую очередь для полицейских, врачей и учителей, следующие — вероятно, для обычных жителей.

В оккупированном Мариуполе строят многоэтажки. Для кого именно — точно неизвестно, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Но сколько же это нужно построить, чтобы расселились все пострадавшие?» — размышляют местные.

В оккупированном Мариуполе сносят дома, не подлежащие восстановлению, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Тем временем в центре города продолжают сносить не подлежащие восстановлению здания.

«Но под завалами некоторых домов до сих пор лежат люди, слышны вонь», — говорят мне местные. «Под некоторыми только недавно достали».

Разрушенные дома в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В части многоэтажек появились свет и вода. Что касается газа — вопрос открытый, как и то — будет ли теплой зима.

Разрушенные дома в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Продукты и медикаменты в город завозят из Донецка и России, но цены значительно завышают. «Все в разы дороже, потому что каждый пытается заработать», — говорят мне местные. В Мариуполе работают два супермаркета на базе бывших АТБ, которые оккупанты переименовали в «МетМаркет.»

Разрушенные дома в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Также в городе работает несколько маршрутов общественного транспорта — пока бесплатно, но вскоре планируется установление цены. Также по городу работают таксисты — возят людей по Мариуполю, а также в оккупированные Донецк, Бердянск, Мелитополь. Также из города курсируют автобусы до оккупированных Волновахи, Приморска, Бердянска.

По улицам оккупированного Мариуполя регулярно передвигается российская техника, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Единственным средством связи в Мариуполе является мобильный оператор «Феникс» от «ДНР». Сим-карты можно приобрести в почтовых отделениях и специальном офисе «Феникса», расположенном в бывшем здании отделения «Киевстара». Также оккупанты захватили мощности проводного провайдер, те, кто имел интернет дома, также может им пользоваться.

Очередь в оккупированном Мариуполе за сим-картами «Феникс», 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Гуманитарную помощь могут получить только категория 65+ и женщины с детьми. Другие — должны идти работать, встав в «центр занятости». Также пенсионеры могут оформить пенсии в «пенсионном фонде» оккупантов.

«Референдум» и «трибунал»

Восстановленное здание филармонии в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Восстанавливают оккупанты и здание филармонии. Со дня на день, по словам строителей, планируется сдача объекта.



«Это будет федеральный суд», — говорит мне местная жительница, проживающая рядом с филармонией. «Должны судить здесь "азовцев" скоро. Обещали 28 августа, но что-то отложили». Строители говорят, что сами клетки для подсудимых установлены в подвале и их там очень много.



Также некоторые местные говорят, что самих украинских пленных накануне суда должны привезти в исправительную колонию Мариуполя (поселок Каменск), а оттуда — на сам судебный процесс.

Разрушенное здание в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Референдум» в Донецкой области пока был отложен. По словам главы «ДНР» Дениса Пушилина — «до выхода на конституционные границы». Об этом постоянно говорят и российские пропагандисты, время от времени посещающие оккупированный город.

Пророссийский билборд в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Обещали 11 сентября, но сейчас вроде бы перенесли», — говорят местные. «Там еще много территорий, за которые идут бои. Поэтому не знаю как скоро это все может быть».

Разрушенное здание в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Впрочем, местные не говорят о том, готовы ли идти голосовать. Их мнения по Украине и России до сих пор отличаются.



И даже несмотря на длительную оккупацию, здесь есть те, кто до сих пор гордо называет себя украинцем и не соглашается с тем, что «их никто не спрашивал».