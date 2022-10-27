В колонию за листовки: как жители Крыма сопротивляются оккупации и как их наказывает РФ

Есть ли в оккупации сопротивление среди жителей Крыма? Да. Все больше украинских граждан на полуострове открыто демонстрируют сопротивление оккупации и выступают против российской войны.

Одиночные пикеты на главных площадях городов начали проходить сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, 25 марта жительница Симферополя вышла под здание оккупационной администрации и держала плакат с антивоенной надписью.



Также проходят различные акции-перфомансы. Например, крымчанин вышел на дорогу с косой в руках и плакатом «Кто со мной на Киевскую Русь».



В центре Севастополя неизвестные нарисовали фоторамку с траурной лентой и надписью: «Лиза прости нас» – так звали 4-летнюю девочку, которая погибла во время российского обстрела в Виннице 14 июля.

«Это сопротивление является ярким примером объединения сообщества на территории оккупированного Крыма, к активистам приобщаются обычные жители городов и сел оккупированного Крыма: люди публично слушают украинскую музыку и государственный гимн Украины, перестают скрывать свою позицию, записывают видео с приветствием ко Дню Независимости Украины, отказываются обслуживать российских военных, в частности, нам известны факты того, что в селах на севере Крыма принципиально не продают молоко русским солдатам. Простые вещи, но очень важные», – отметили в представительстве президента Украины в АР Крым.

Люди выражают недовольство российским режимом по-разному. Акты неповиновения – опасное занятие, ведь грозит не только штраф, можно попасть в тюрьму.

По данным Представительства президента, с начала полномасштабного вторжения на территории оккупированного Крыма за так называемую «дискредитацию» армии РФ незаконно задержано уже более 130 человек. Статья, указывающая на «публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации», появилась в Административном и Уголовном кодексах России 4 марта 2022 года, почти сразу же после начала полномасштабного вторжения России в Украину.



Одних штрафуют, других – сажают в тюрьму. Обе категории задержанных заставляют публично извиниться.



«Такие видеообращения записывают под давлением, пытками и угрозами жизни, нам известно даже о факте угроз лишения родительских прав за отказ записать видео. Обычно часть таких видео снимают по предварительно предоставленному сценарию, большинство информации вырезают, а публикуют только выгодные для оккупационной пропаганды части», – отмечают в Представительстве президента.

К слову, «дискредитацией» армии оккупанта в России могут посчитать совершенно разные поступки и акции людей. Россия с начала аннексии держит медиа-пространство и социальные сети крымчан под жестким контролем. За правду о войне даже на личных страницах в соцсетях или в переписке оккупационные власти могут наказать. Например, за «антивоенное» интервью для украинского медиа оккупанты арестовали крымскотатарского правозащитника Абдурешита Джеппарова на 15 суток.

Абдурешит Джеппаров

Жительницу Севастополя Анастасию Жвик уже второй раз судят по такому же обвинению. В первый раз ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост в социальной сети. Каким будет наказание в этот раз, неизвестно.

Тем временем, местные СМИ акцентируют внимание на то, что задержанная сотрудничает «с иноагентом «Медуза».



Житель Алушты Александр Тарапон расклеивал листовки против российских военнослужащих в Крыму. За «дискредитацию армии РФ» его осудили на 2,5 года колонии строгого режима.

Александр Тарапон

Некоторые одиночные акции мирных жителей – весьма радикальны. Люди регулярно уничтожают российские пропагандистские материалы – портят, повреждают и даже уничтожают пропагандистские баннеры, автомобили с буквой «Z».



«Можно вспомнить случаи проявления сопротивления, которые могут выходить за рамки закона. Однако в условиях авторитарного оккупационного режима у людей не остается выбора для выражения своего протеста. К таким случаям стоит отнести Валерию Гольденберг, которая облила фекалиями могилу погибшего оккупанта из Судака после того, как она узнала о зверствах в Буче. Это проукраинский активист Богдан Зиза, который облил желто-голубыми красками здание оккупационной администрации в Евпатории. Это Азиз Файзуллаев, который бросил коктейль Молотова в одно из административных зданий местной оккупационной администрации», – привел примеры аналитик «КрымSOS» Евгений Ярошенко.



Пенсионерку Валерию Гольденберг отправили в колонию-поселение на два года. Азиза Файзуллаева удерживают в СИЗО с июня 2022 года.



Богдана Зизу держат в СИЗО с мая. Вот, что он написал в своем письме, которое опубликовало Представительство президента Украины в АР Крым:

«Каждый, кто публично не высказывается против этой войны, кто не делает ничего, чтобы ее остановить, является пассивным соучастником в этом ужасном преступлении, которое совершает российская власть. Я решил сделать хоть что-нибудь, чтобы выразить свое несогласие… Меня судят не за краску и зажигательную смесь. Меня хотят закрыть за слова, за позицию, которая неудобна оккупационной администрации Крыма».

Письмо Богдана Зизы

Теперь крымчан штрафуют даже за исполнение и прослушивание украинских песен. Оштрафовали даже «Миссис Крым-2022» Ольгу Валееву за песню «Червона калина», которую та спела с подругой на кухне, а потом выложила в сеть. Примечательно, что Валеева не высказывается за или против войны. Она считает Крым – российским, и в то же время не видит особого смысла у песни, которую исполнила.

В Крыму есть и партизаны.

«Время возвращаться», «Ждем ВСУ», «Долой рашистов» – листовки с такими лозунгами уже несколько месяцев находят в разных городах полуострова. Таким образом организация «Желтая лента» напоминает крымчанам, что скоро они станут свободными, а российским оккупантам, что им здесь не место.

«В Крыму тяжелее всего работать именно из-за ситуации безопасности и постояннЫХ преследований активистов в течение этих лет. Однако, несмотря на это, мы нашли поддержку среди населения. Оккупанты открыли на нас охоту в Керчи. Они сейчас угрожают нам, что найдут и посадят в тюрьму… Мы не только расклеиваем листовки и рисуем граффити, но собираем информацию. Рашисты, наши глаза позади вас!», – заявляют в организации.

Листовки «Желтой ленты» в Крыму

Люди вне «Желтой ленты» также расклеивают плакаты в публичных местах и ​​распространяют печатные материалы – такие акции имеют разные формы выражения: надписи на стенах, скамейках, билбордах или на собственных автомобилях.



Движение «Желтая лента» – не единственное в оккупации. Похожей работой занимаются «Крымские боевые чайки». На их листовках можно узнать координаты военных баз РФ в Крыму.

Листовки «Крымских боевых чаек» в Крыму