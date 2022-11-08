Сто бюджетов Ингушетии. За какие средства Россия отстраивает Донбасс

Строительство домов в оккупированном Россией Мариуполе. Фото: «ДАН»

Российские регионы составляют новые бюджеты, в которых часть расходов пойдет на содержание аннексированных украинских территорий. В большинстве деньги выделяются из резервных фондов, где аккумулируют средства на борьбу с последствиями чрезвычайных ситуаций, для помощи пенсионерам и ветеранам. Восстановление оккупированных территорий обойдется России дорого. Тем более, в условиях санкционного давления, когда экономика РФ переживает не самые лучшие времена. Подробности — в материале «Новостей Донбасса».

Восстановление Донбасса — за счет российских пенсионеров

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, верстая бюджет, нужно учитывать «образование в составе Российской Федерации четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, в которых проживают миллионы российских граждан, имеющих полное право на социальные льготы и выплаты». В то же время Матвиенко уверена, что доходы других регионов не должны снижаться. Как достичь этого баланса, неясно, учитывая, что из 85 регионов РФ, по данным ресурса «Можем объяснить» 70 — дотационные. Поддержка оккупированных территорий будет означать падение уровня жизни в самой России. Причем, помогать аннексированным городам должны даже такие регионы, как Ингушетия, которая возглавляет топ самых бедных в России. По официальной информации на 2020 год, здесь за чертой бедности жила треть населения. Годовой бюджет этого субъекта РФ составляет около 30 миллиардов рублей. Несмотря на это, в мае Ингушетия направила 100 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса.



Проект помощи в отстройке захваченных городов приписывают первому замглавы администрации Путина Сергею Кириенко. Впрочем, практически все инициативы, имеющие отношение к «Л-ДНР» и аннексированным частям Запорожской и Херсонской областей, связывают именно с ним. В начале августа 39 регионов РФ решили помогать восстанавливать Донбасс. На тот момент речь шла о территориях, которые контролировали оккупационные войска, но за три месяца многое на фронтовой карте изменилось. Например, Краснодарский край брал шефство над частично занятой на тот момент Харьковской областью, в том числе над Купянском. Теперь этот населенный пункт, как и многие другие, освобожден.



Летом было неясно, сколько именно РФ планирует выделять финансов на каждый город или район на оккупированном востоке и юге Украины. Назывались лишь общие цифры: якобы Россия в ближайшие два года вложит более 2 триллиона рублей в экономику «ДНР», а восстановление «ЛНР» оценивали в 1,5 триллиона. Сообщалось, что деньги будут выделяться не только бюджетные. Якобы к этому процессу привлекут и бизнес. С этой целью для компаний, которые помогают «Л-ДНР», в том числе в восстановлении жилья и инфраструктуры, планировали отменить НДС.



Несмотря на какие-либо налоговые льготы, в любом случае доля бизнеса в поддержке оккупированных территорий минимальна по сравнению с финансированием из бюджета. «Можем объяснить» в конце июля писал, что на восстановление «Л-ДНР» России нужно потратить все средства, которые есть в Фонде национального благосостояния. А это около 5 триллиона рублей, которые были под контролем министерства финансов по состоянию на конец июля. То есть, если приплюсовать к затратам на Донбасс еще и оккупированный юг, этих денег едва ли хватит. За счет Фонда национального благосостояния в РФ компенсируют дефицит Пенсионного фонда и инфраструктурные проекты. Такова изначальная цель его создания. То есть, строить дома и школы, разрушенные самими же российскими войсками, Кремль планирует за счет налогоплательщиков и своих пенсионеров.



В вопросе дотирования аннексированных территорий Россией, конечно, можно говорить и о том, что «Л-ДНР», как так называемые новые «субъекты РФ», должны направлять налоги в общий бюджет. К федеральным отчислениям относятся: налог на доходы физических лиц, на добавленную стоимость, на прибыль организации, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых, на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акцизы. Даже если «республики» действительно будут отчислять что-либо, эти суммы вряд ли соразмерны с теми, которые Россия будет тратить на их содержание.

Мариуполь восстанавливают через фонд помощи ветеранам

На днях стало известно, сколько готова выделить Москва, которая взяла шефство над Донецком и Луганском. В одобренном Мосгордумой бюджете на поддержку захваченных украинских городов заложено более 100 миллиарда рублей — примерно 1,5 миллиарда долларов. Деньги будут направлены из резервного фонда, который ради Донецка и Луганска Москва увеличила вдвое. Резервный фонд, как и бюджет, формируется за счет налогов.



«Идет восстановление жилого сектора, восстановление разрушенной коммунально-инженерной инфраструктуры, транспортного обслуживания, подготовка к зиме идет полным ходом. Финансовое обеспечение будет произведено за счет средств резервного фонда в тех объемах, которые понадобятся. Ресурсы предусмотрены. Москва выполняет все обязательства в рамках сегодняшних событий и задач», — говорит руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.



Изначально резервный фонд Москвы создавался на случай природных катаклизмов и других непредвиденных обстоятельств. Как и резервный фонд Санкт-Петербурга, который тоже решили увеличить вдвое для помощи Мариуполю.



«Средства резервного фонда правительства Санкт-Петербурга направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций», — говорится в статье 20 закона о бюджетном процессе Санкт-Петербурга.



В 2021 году деньги из фонда тратили на борьбу с COVID-19, то есть использование было целевое. Восстановление захваченных военным путем городов — это не стихийное бедствие и, по факту, не чрезвычайная ситуация. Тем не менее, никаких правок в законы не вносили, но фонд, согласно поправке губернатора Петербурга Александра Беглова, увеличили вдвое — до 48 миллиарлов рублей. Львиную долю этих средств направят на отстройку Мариуполя.



При этом, деньги, судя по всему, идут не напрямую, а через организацию «Победа», которая финансируется из петербургского резервного фонда. По данным руководителя фракции «Яблоко» в законодательном собрании Бориса Вишневского, для обеспечения законности прописана субсидия «Победе». На сайте администрации Санкт-Петербурга сообщается, что основная задача фонда «Победа» — оказание адресной помощи ветеранам Второй Мировой войны. При этом на странице организации в сети «Вконтакте» уже давно о ветеранах ни слова. «Мы помогаем жителям Мариуполя вернуться к обычной жизни, объединяя усилия петербуржцев, бизнеса и благотворительных организаций», — такова теперь цель фонда «Победа», которую поспешили внести и в устав. В версии от 17 мая этого года указано, что «Победа» оказывает «социальную поддержку и защиту граждан, включая лиц, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».

Нынешнее восстановление — репетиция репараций?

Пропагандистские телеканалы «ДНР», говоря о помощи России в восстановлении городов, чаще всего стараются подчеркнуть, что при Украине якобы ничего не ремонтировалось и не модернизировалось. Например, канал «Юнион» рассказывает, что строительные бригады из РФ восстанавливают ветхую центральную больницу Новоазовска.



«Россия вдохнула новую жизнь и в Новоазовскую центральную больницу. Более чем за полувековую историю учреждение ремонтировали всего один раз. Строители из Московской области восстанавливают то, на что десятилетиями закрывала глаза Украина», — пишут в телеграмм-канале «Юниона», не уточняя, что Новоазовск находится в оккупации с 2014 года, но за это время группировка «ДНР» не смогла улучшить состояние больницы.



В тоже время, если вспомнить тему репараций, которые Украина будет требовать от России для восстановления разрушенных городов, то нынешние проекты можно считать даже плюсом. Ведь финансируются они из бюджета РФ. После того, как ВСУ освободят оккупированные территории, отчасти они уже будут восстановлены. При этом, здесь тоже есть нюансы, а именно качество строительства. Например, в том же Мариуполе дома строят не на годы, а больше как декорации для сюжетов российских пропагандистов. Мариупольцы в соцсетях пишут, что используются некачественные материалы, а при возведении объектов нарушаются строительные нормы. Больше о жилье в Мариуполе «Новости Донбасса» писали ранее.



Кроме того, сколько бы ни вложила Россия в восстановление Донбасса, это — мизерные цифры, по сравнению с тем, в какие суммы оценивает ущерб Украина. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для восстановления необходимо около 105 миллиардов долларов, а общие потери национальной экономики оценивают на уровне до 600 миллиардов долларов.