Какую материальную ответственность должна понести Россия после войны: механизмы и принципы

Последствия удара российских войск по жилому дому в Запорожье 10 октября. Фото: Национальная полиция Украины

Сумма ущерба для Украины от военной агрессии России составляет более 340 миллиардов долларов. Данные, обнародованные правительством в сентябре, подтвердили во Всемирном банке. Власти уверяют, что за все преступления страна-агрессор понесет заслуженное наказание, в том числе материальное. Какими могут быть механизмы компенсации нанесенного Россией вреда, разбирались «Новости Донбасса».

Цифры растут, Россия не останавливается



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сумма средств, верифицированная и необходимая для восстановления Украины — порядка 105 миллиардов долларов.



«Сумма будет меняться, потому что война идет, разрушения, к сожалению продолжаются, и, очевидно, мы будем требовать больше», — резюмировал Шмыгаль.



Общие потери национальной экономики, речь как о прямых, так и косвенных (падение ВВП, отток инвестиций, трудовых ресурсов, расходы на оборону, дополнительную социальную поддержку людей) министерство экономики совместно с KSE оценивают на уровне 564 — 600 миллиардов долларов. Но и эти цифры, очевидно, не окончательны.

Убытки понес почти каждый украинец

Группа «Рейтинг» провела всеукраинский социологический опрос, согласно его результатам из-за российской агрессии материально пострадал почти каждый третий украинец. Каждый второй потерял доходы или они значительно уменьшились. 32% граждан непосредственно пострадали материально: лишились дома (квартиры), автомобиля. Согласно опросу, 10% потеряли жилье: у 8% — частично повреждено, у 2% — полностью разрушено.



Когда требовать компенсаций

Юристы акцентируют: возместить ущерб Украина сможет только после завершения боевых действий. Кроме того, судебные инстанции должны установить факт совершения государством-агрессором преступления, за которые предполагается взыскание. На данном этапе нужно все документировать, создавать доказательную базу, чем уже занимаются соответственные инстанции. В послевоенный период одна из главных задач руководства страны — взыскать с России убытки (ущерб для страны в целом, так и причиненный людям).



Уничтоженные в результате боевых действий жилые кварталы Мариуполя. Скриншот: UkrinformTV

Репарация, контрибуция и не только

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций утвержден проект статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния. Согласно документу, формами возмещения являются:

реституция;

компенсация;

сатисфакция.

Иное общее название возмещения ущерба, которое мы уже неоднократно слышали после полномасштабного вторжения РФ, — репарации. Это возмещение государству, что пострадало от военной агрессии, и может быть оказано в денежном эквиваленте, в виде ценностей, товаров, услуг, публичных извинений.



Как показывает история, условия репараций определяет страна-победитель. Их могут прописать в мирном договоре после завершения войны. Также возмещение уполномочен присуждать Международный суд ООН, специальный трибунал.



Репарации применялись после Первой и Второй мировых войн. Эксперты акцентируют: само взыскание — довольно длительный процесс, что может растянуться на годы.



Реституция — восстановление положения, существовавшего до совершения преступления государством пропорционально. Разновидность данного механизма — субституция: подразумевает замену неправомерно уничтоженного или поврежденного имущества таким же по стоимости и назначению.



Если причиненный ущерб невозможно покрыть путем реституции, речь пойдет о компенсации. При помощи данного инструмента реально возместить любые финансово оцениваемые потери.



Нематериальная ответственность страны, совершившей преступление, называется сатисфакцией.



Что такое контрибуция



Наряду с термином репарация нередко приходится слышать другой — контрибуция. С английского слово «контрибуция» означает «взнос». Это принудительные выплаты проигравшего государства. В ХХ веке от него отказались, ведь спустя годы возмещение вреда приобрело более широкое значение и различные формы. Контрибуцию в современном международном праве не используют.



Как поясняет адвокат Леся Дубчак, контрибуция фактически была запрещена Женевской конвенцией в 1949 году. Ее заменили репарацией как более «цивилизованной» формой.

Спецтрибунал для России



Уже известно о 15 тысячах жертв среди мирных жителей Украины вследствие войны. Таковы официальные данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Из них более 6 тысяч убиты, свыше 9 тысяч получили ранения. Реальные цифры выше, поскольку представители ООН ко многим временно оккупированным территориям доступа не имеют.



За эти преступления РФ, ее руководство, обязаны понести не только материальную, но и уголовную ответственность.



Поскольку не все существующие суды в компетенции совершать такого рода правосудие, необходим специальный трибунал. Подобные прецеденты в истории есть. Нюрнбергский процесс (суд после Второй мировой войны над экс-руководителями нацистской Германии), Международный трибунал по бывшей Югославии.



Народный депутат Мария Мезенцева подчеркивает: трибунал должен стать новым органом, который не будет действовать на платформе Международного уголовного суда или же суда ООН.





Эксперты объясняют необходимость создания отдельной инстанции и тем, что если не наказать Кремль, то в будущем любой диктатор сможет развязать войну.



«Должен быть создан специальный трибунал для наказания России за преступления агрессии против нашего государства. Это станет сигналом для всех потенциальных агрессоров, потому что они должны ценить мир, иначе будут привлечены к ответственности миром», — заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Это будет лучшим вариантом правосудия относительно всех нарушенных Россией договоров и норм, говорит заведующий сектором Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей

Ижак.



«Потому что все остальное — недостаточно адекватные международные механизмы. А специальные трибуналы, подобные тем, которые существовали в мире: Нюрнбергский, Токийский, по Руанде, бывшей Югославии, что комплексно решают вопросы и финансовые, и личной ответственности политиков, и военных преступлений, — конечно, были бы лучшим вариантом», — считает он.



Создание спецтрибунала Украина обсуждает с западными партнерами. В октябре главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы призвали Европейский Союз и партнеров помочь Киеву. Кроме того, создание трибунала для суда над президентом РФ и его подельников поддержало большинство депутатов нижней палаты парламента Нидерландов.