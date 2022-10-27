«То, что не разрушила армия, разрушают строители». Как «ДНР» и Россия решают жилищную проблему в Мариуполе 

Снос дома в Мариуполе. Фото из соцсетей

Группировка «ДНР» расширила список объектов в Мариуполе, которые подлежат сносу в ближайшее время, до 136. В перечне не только дома, но и административные здания, детские сады, школы во всех районах города. Параллельно оккупационные власти продолжают делать громкие заявления об активно строящемся жилье. Только мариупольцы по-прежнему живут в подвалах и гаражах. Выдавать новые квартиры им не спешат. Подробности — в материале «Новостей Донбасса».

Сносят целые кварталы

«Наш дом снесут. Куда идти — не знаем. В общежитие с собакой нельзя. Куда ж мы ее денем? Она с нами 2,5 месяца в подвале просидела», — рассказывает жительница Мариуполя.



Если бы в общежития Мариуполя пускали с домашними животными, не факт, что эта женщина получила бы место. Ведь комнаты в коммуналках в разрушенном городе тоже нарасхват. В последние дни прокремлевские телеграмм-каналы и СМИ активно снимают сюжеты, как в Мариуполе начали выдавать ключи от комнат в общежитии «маневренного фонда». Их получили 250 человек — это практически ничего, учитывая, сколько людей остались на улице. Пропагандисты называют условия комфортными, хотя вместо собственных квартир мариупольцы теперь вынуждены жить в комнатах без ванной и туалета — все удобства на этаже. Тем не менее, те, кто остался бездомным и чьи дома сносят, рады и этому.



Снос дома в Мариуполе. Фото: Мариуполь сейчас / Telegram

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко уточняет, что, судя по списку, оккупационные власти планируют уничтожить целый квартал в Левобережном районе между улицей Ломизова и бульваром Меотиды. По его словам, все «анонсированные» стройки от оккупантов не покроют потребности в жилье даже для мариупольцев только этого квартала. Летом группировка «ДНР» заявляла, что в городе осталось около 200 тысяч человек. В свою очередь, законный Мариупольский горсовет сообщал, что российские войска повредили и разрушили жилье более 156 тысяч горожан. В частности, более 60% многоэтажных домов Мариуполя повреждены более чем на 40% и полностью уничтожены.



«Я недавно ездил из Донецка в Мариуполь. Конечно, это кошмар. Видео в соцсетях и реальность — две большие разницы. Некоторых домов просто нет. Они все разбиты. На них больно смотреть. В тоже время есть такие, в которых даже стекла целые. Квадрат домов относительно целый — квадрат домов уничтоженных. Как шахматы. Сюрреалистичная картинка. Больше всего меня удивило количество людей. В Донецке даже днем сейчас улицы пустые. В Мариуполе люди ходят, машины ездят. Я такого не ожидал» — говорит «Новостям Донбасса» дончанин Александр.



Снос дома в Мариуполе. Фото: Мариуполь сейчас / Telegram

Новое жилье в Мариуполе: для военных и приближенных

Во время своей поездки Александр видел и многоэтажки, которые строит в Мариуполе Россия. По его словам, даже внешне они выглядят не очень качественными, но в прокремлевских СМИ рассказывают о «неубиваемом» жилье. Якобы строители из РФ отделывают его материалами, которым не страшны ни пожар, ни затопление. В каждой квартире, как заявляет российская сторона, будет интернет, холодная, горячая вода и отопление. Также обещают полностью укомплектованные ванные и туалетные комнаты. Оккупационная администрация на камеры раздает ключи от новых квартир, но получают их, по информации из разных источников, только военные или те, кто тесно сотрудничает с группировкой «ДНР» и активно поддерживает Россию.



«Никому ничего не предоставляют. Дома строят, сдают, хвалятся, ролики снимают, что кому-то единично вручили ключи, но никто из снесенных домов ключи не получил. Все это вызывает массу вопросов. Говорили, в первую очередь медикам, педагогам, оставшимся без жилья. Но эти медики и педагоги мыкаются по чужим хаткам, но квартиры им не дают», — пишут в соцсетях.



Летом «Новости Донбасса» рассказывали о стройке на территории бывшего рынка «Азовский», заказчиком и инициатором которой было Минобороны России. Генеральным подрядчиком проекта выступала «Военно-строительная компания», также подчиненная министерству обороны РФ. Компания занимается строительством жилых домов и парков, госпиталей и клиник именно для военных. Поэтому они в первую очередь и получают распиаренные квартиры.

Жилой комплекс в оккупированном Мариуполе, который построили по заказу Минобороны РФ. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Чтобы как-то переключить внимание от жилья для рекрутов российской армии, теперь на паспортах объектов в Мариуполе указывают иную информацию. На днях Петр Андрющенко опубликовал фото будущего дома по улице Азовстальская, 164. Его оккупанты якобы решили восстанавливать, причем, и начать работы, и закончить их планируют до конца этого года. Заказчиком выступает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Она была создана 1 февраля 2021 года на основании федерального закона и постановления правительства РФ «в целях эффективной реализации федеральных целевых программ и национальных проектов». Проще говоря, эта компания наделена полномочиями главного распорядителя бюджетных средств. По информации издания «Коммерсант», создание единого заказчика Кремль объяснил необходимостью эффективнее управлять госстройками и борьбой с «недостроями».



Интересен и генподрядчик дома на Азовстальской — ООО «РКС-НР» или «РКС-Новороссия». Компания была зарегистрирована в Ростове-На-Дону 17 мая этого года — то есть, буквально на следующий день после выхода украинских военных с завода «Азовсталь». Учредитель — федеральное автономное учреждение «Роскапстрой», в свою очередь, учредитель которого — Минстрой России. То есть, по сути, занимается восстановлением Мариуполя исключительно Кремль, а не какие-то независимые компании. Просто для видимости были созданы различные заказчики и подрядчики. Кстати, у «РКС-НР» успели появиться даже филиалы — Донецкий и Луганский.



«Радиаторы не установлены, окон нет ни в квартирах, ни в подъездах»

Своеобразно Россия не только строит в Мариуполе, но и ремонтирует.



«23 сентября были срезаны радиаторы и вся система отопления. 10 октября нам сообщили, что будет производиться заполнение центрального отопления. О каком заполнении может идти речь? Радиаторы не установлены, окон нет ни в квартирах, ни в подъездах. Целостность стен дома нарушена», — пишут жители Мариуполя.



Местные рассказывают удивительные истории. Например, о том, как россияне меняют в домах окна. Строители срезают их подчистую. Даже те, которые уцелели. Вместо стеклопакетов, переживших бомбардировки, мариупольцам устанавливают окна из некачественных материалов.



«То, что не разрушила армия, разрушают горе-строители», — говорят мариупольцы.



Не работают в городе и котельные, в том числе обещанные оккупационными властями передвижные.



«Коллаборационные власти срезали батареи и демонтировали крыши во многих домах. Обещали все заменить и подключить котельные. И забыли. В доме по ул. Зелинского, 47, демонтирована крыша над подъездами номер пять и шесть почти неделю. Брошена в разобранном состоянии. Из-за дождя вода затопила все квартиры до уровня третьего этажа. Такая же ситуация и у жителей на бульваре Богдана Хмельницкого, 20А. Целый дом остается без ремонта. Таких примеров – множество», — пишут в местных телеграм-каналах.



Кроме того, по информации в чатах, только 54 многоэтажки из почти 3 тысяч и около 5 тысяч частных домов из 50 тысяч подключили к газоснабжению. Группировка «ДНР» по разным каналам информационно готовит мариупольцев к тяжелой зиме и, судя по всему, сделать ее более комфортной для жителей не входит в планы оккупационной власти.