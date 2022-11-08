Сто бюджетів Інгушетії. За які кошти Росія відбудовує Донбас

Будівництво будинків в окупованому Росією Маріуполі. Фото: «ДАН»

Російські регіони складають нові бюджети, в яких частина видатків піде на утримання анексованих українських територій. У більшості гроші виділяються з резервних фондів, де акумулюють кошти на боротьбу з наслідками надзвичайних ситуацій, для допомоги пенсіонерам та ветеранам. Відновлення окупованих територій коштуватиме Росії дорого. Тим більше, в умовах санкційного тиску, коли економіка РФ переживає не найкращі часи. Подробиці — у матеріалі «Новин Донбасу».

Відновлення Донбасу — за рахунок російських пенсіонерів

За словами голови Ради Федерації Валентини Матвієнко, верстаючи бюджет, потрібно враховувати «утворення у складі Російської Федерації чотирьох нових регіонів — Донецької та Луганської народних республік, а також Херсонської та Запорізької областей, у яких проживають мільйони російських громадян, які мають повне право на соціальні пільги та виплати». Водночас, Матвієнко впевнена, що доходи інших регіонів не повинні знижуватися. Як досягти цього балансу, неясно з огляду на те, що з 85 регіонів РФ, за даними ресурсу «Можемо пояснити» 70 — дотаційні. Підтримка окупованих територій означатиме падіння рівня життя у самій Росії. Причому допомагати анексованим містам мають навіть такі регіони, як Інгушетія, яка очолює список найбідніших у Росії. За офіційною інформацією на 2020 рік, тут за межею бідності жила третина населення. Річний бюджет цього суб'єкта РФ становить близько 30 мільярдів рублів. Незважаючи на це, у травні Інгушетія надіслала 100 тонн гуманітарного вантажу для мешканців Донбасу.



Проект допомоги у відбудові захоплених міст приписують першому заступнику голови адміністрації Путіна Сергію Кирієнку. Втім, практично всі ініціативи, які стосуються «Л-ДНР» та анексованих частин Запорізької та Херсонської областей, пов'язують саме з ним. На початку серпня 39 регіонів РФ вирішили допомагати відновлювати Донбас. На той момент йшлося про території, які контролювали окупаційні війська, але за три місяці багато на фронтовій карті змінилося. Наприклад, Краснодарський край брав шефство над частково зайнятою на той момент Харківською областю, зокрема, над Куп'янськом. Тепер цей населений пункт, як і багато інших, звільнено.



Влітку було неясно, скільки саме РФ планує виділяти фінансів на кожне місто чи район на окупованому сході та півдні України. Називалися лише загальні цифри: нібито Росія протягом двох років вкладе понад 2 трильйони рублів в економіку «ДНР», а відновлення «ЛНР» оцінювали в 1,5 трильйона. Повідомлялося, що гроші виділятимуться не лише бюджетні. Начебто до цього процесу залучать і бізнес. З цією метою для компаній, які допомагають «Л-ДНР», у тому числі у відновленні житла та інфраструктури, планували скасувати ПДВ.



Незважаючи на будь-які податкові пільги, у будь-якому випадку частка бізнесу в підтримці окупованих територій є мінімальною порівняно з фінансуванням з бюджету. «Можемо пояснити» наприкінці липня писав, що на відновлення «Л-ДНР» Росії потрібно витратити всі кошти, які є у Фонді національного добробуту. А це близько 5 трильйонів рублів, які були під контролем міністерства фінансів станом на кінець липня. Тобто якщо приплюсувати до витрат на Донбас ще й окупований південь, цих грошей навряд чи вистачить. За рахунок Фонду національного добробуту у РФ компенсують дефіцит Пенсійного фонду та інфраструктурні проекти. Такою є початкова мета його створення. Тобто, будувати будинки та школи, зруйновані самими ж російськими військами, Кремль планує за рахунок платників податків та своїх пенсіонерів.



У питанні дотування анексованих територій Росією, звісно, можна говорити і про те, що «Л-ДНР», як так звані нові «суб'єкти РФ», мають спрямовувати податки до загального бюджету. До федеральних відрахувань належать: податон на доходи фізичних осіб, додану вартість, з прибутку організації, водний податок, податок на видобуток корисних копалин, додатковий прибуток від видобутку вуглеводневої сировини й акцизи. Навіть якщо «республіки» справді щось відраховуватимуть, то ці суми навряд чи пропорційні тим, які Росія витрачатиме на їх утримання.

Маріуполь відновлюють через фонд допомоги ветеранам

Днями стало відомо, скільки готова виділити Москва, яка взяла шефство над Донецьком та Луганськом. У схваленому Мосміськдумою бюджеті на підтримку захоплених українських міст закладено понад 100 мільярдів рублів — приблизно 1,5 мільярда доларів. Гроші будуть направлені із резервного фонду, який заради Донецька та Луганська Москва збільшила вдвічі. Резервний фонд, як і бюджет, формується з допомогою податків.



«Йде відновлення житлового сектору, відновлення зруйнованої комунально-інженерної інфраструктури, транспортного обслуговування, підготовка до зими йде повним ходом. Фінансове забезпечення буде зроблено за рахунок коштів резервного фонду у тих обсягах, які знадобляться. Ресурси передбачені. Москва виконує всі зобов'язання в рамках сьогоднішніх подій та завдань», — каже керівник департаменту фінансів Москви Олена Зяббарова.



Спочатку резервний фонд Москви створювався у разі природних катаклізмів та інших непередбачених причин. Як і резервний фонд Санкт-Петербурга, який також вирішили збільшити вдвічі задля допомоги Маріуполю.



«Кошти резервного фонду уряду Санкт-Петербурга спрямовуються на фінансове забезпечення непередбачених витрат, у тому числі на проведення аварійно-відновлювальних робіт та інших заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій», — йдеться у статті 20 закону про бюджетний процес Санкт-Петербурга.



2021 року гроші з фонду витрачали на боротьбу з COVID-19, тобто використання було цільовим. Відновлення захоплених військовим шляхом міст — не стихійне лихо і, за фактом, не надзвичайна ситуація. Проте жодних правок до законів не вносили, але фонд, згідно з поправкою губернатора Петербурга Олександра Беглова, збільшили вдвічі — до 48 мільярдів рублів. Левову частку цих коштів спрямують на відбудову Маріуполя.



При цьому гроші, зважаючи на все, йдуть не безпосередньо, а через організацію «Перемога», яка фінансується з петербурзького резервного фонду. За даними керівника фракції «Яблуко» у законодавчих зборах Бориса Вишневського, для забезпечення законності прописано субсидію «Перемоги». На сайті адміністрації Санкт-Петербурга повідомляється, що основне завдання фонду «Перемога» — надання адресної допомоги ветеранам Другої Світової війни. При цьому на сторінці організації в мережі «Вконтакті» вже давно про ветеранів ні слова. «Ми допомагаємо жителям Маріуполя повернутися до звичайного життя, поєднуючи зусилля петербуржців, бізнесу та благодійних організацій», — така тепер мета фонду «Перемога», яку поспішили внести і до статуту. У версії від 17 травня цього року зазначено, що «Перемога» надає «соціальну підтримку та захист громадян, включаючи осіб, які мешкають на територіях Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки та України».

Нинішнє відновлення — репетиція репарацій?

Пропагандистські телеканали «ДНР», говорячи про допомогу Росії у відновленні міст, найчастіше намагаються наголосити, що за України нібито нічого не ремонтувалося та не модернізувалося. Наприклад, канал «Юніон» розповідає, що будівельні бригади з РФ відновлюють стару центральну лікарню Новоазовська.



«Росія вдихнула нове життя і у Новоазовську центральну лікарню. Більш ніж за піввікову історію установу ремонтували лише один раз. Будівельники з Московської області відновлюють те, на що десятиліттями заплющувала очі Україна», — пишуть у телеграм-каналі «Юніона», не уточнюючи, що Новоазовськ перебуває в окупації з 2014 року, але за цей час угруповання «ДНР» не змогло покращити стан лікарні.



У той же час, якщо згадати тему репарацій, які Україна вимагатиме від Росії для відновлення зруйнованих міст, то нинішні проекти можна вважати плюсом. Адже фінансуються вони із бюджету РФ. Після того, як ЗСУ звільнять окуповані території, частково вони вже будуть відновлені. При цьому тут теж є нюанси, а саме якість будівництва. Наприклад, у тому ж Маріуполі будинки будують не так на роки, а більше як декорації для сюжетів російських пропагандистів. Маріупольці у соцмережах пишуть, що використовуються неякісні матеріали, а під час зведення об'єктів порушуються будівельні норми. Більше про житло в Маріуполі «Новини Донбасу» писали раніше.



Крім того, хоч би скільки вклала Росія у відновлення Донбасу, це — мізерні цифри, порівняно з тим, у які суми оцінює збитки України. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, для відновлення потрібно близько 105 мільярдів доларів, а загальні втрати національної економіки оцінюють на рівні до 600 мільярдів доларів.