В деле «Боинга» МН17 поставлена точка. Кто виновен в гибели 298 человек

Заседание суда по делу MH17 в Нидерландах. Скриншот: courtmh17.com

17 ноября суд в Гааге вынес вердикт в деле о крушении «Боинга» МН17 Малазийских авиалиний. Следствие искало виновных в смерти 298 пассажиров, среди которых было 80 детей, восемь лет и четыре месяца. Кто же виновен в катастрофе, о каком наказании речь и к каким еще выводам пришел суд — узнайте из материала «Новостей Донбасса».

Гиркина ждет пожизненное заключение

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года в небе над Украиной, в районе села Грабово Донецкой области. Сразу после крушения «Боинга» боевики «ДНР» стали активно писать в соцсетях о еще одной сбитой «птичке». Так они говорили об авиалайнере до тех пор, пока не поняли, что это был пассажирский самолет.



«В районе Тореза (с 2016 года: Чистяково — ред) только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же, не летать в "нашем небе"», — говорилось в сообщении паблика «Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича».



После того как стало ясно, что именно сбили в небе над Донецкой областью, пост был удален, а Гиркин (Стрелков) свою причастность к произошедшему стал активно отрицать. Тем не менее именно Гиркин, который на момент крушения командовал вооруженными силами «ДНР», стал главным обвиняемым в катастрофе.



Международная следственная группа многие годы занималась делом МН17. Более двух лет его детально рассматривал суд. В итоге в причастности к катастрофе, помимо Гиркина, обвинили еще троих. Это Сергей Дубинский — старший офицер ГРУ российской армии в отставке и первый глава военной разведки «ДНР». Олег Пулатов — подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск. На момент крушения он занимал должность «замглавы разведслужбы ДНР». И Леонид Харченко — гражданин Украины, командир разведки группировки «ДНР».



Окружной суд Гааги признал виновными Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Олега Пулатова, который, кстати, единственный из четверых сотрудничал со следствием, оправдали из-за недостатка доказательств. Суд заочно приговорил всех троих к пожизненному заключению и поручил обеспечить их арест. Также трое осужденных должны выплатить семьям погибших 16 миллионов евро компенсаций. Юристы подчеркивают: у подобных преступлений нет срока давности, поэтому рано или поздно виновные сядут в тюрьму.



«Это особо тяжкое преступление против человечности, за которое предусмотрено пожизненное лишение свободы. Поэтому это преступление вообще не имеет сроков заключения. То есть, можно и через сто лет Гиркина поймать где-нибудь, если он еще жив будет, и посадить», — говорит «Новостям Донбасса» юрист-международник Ярослав Гришин.

Что еще определило следствие

Согласно выводам следствия, «Боинг» был поражен ракетой класса «земля-воздух», выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории Первомайского Луганской области. На момент крушения самолета этот населенный пункт был оккупирован, а голландский суд, среди прочего, уточнил, что территорию так называемой «ДНР» по состоянию на 17 июля 2014 года контролировала Россия.



ЗРК, из которого выпустили ракету, принадлежал 53-й бригаде противовоздушной обороны российских Вооруженных сил. На основе перехватов телефонных разговоров следствие установило, что командиры «ДНР», в том числе Гиркин, просили доставить им подобный зенитно-ракетный комплекс, чтобы противодействовать украинской авиации. «Бук» попал в Украину через неподконтрольный Киеву участок границы с РФ. За его перемещение отвечал обвиняемый Сергей Дубинский. Сначала «Бук» прибыл в Донецк, потом поехал в сторону Снежного. После запуска ракеты ЗРК вернули на территорию России.



Группировка «ДНР», а также российская сторона выдвигали несколько версий крушения МН17. Конечно же, виновной во всех была Украина. Первая версия — «Боинг» сбила не ракета, а украинский самолет, но подтверждений этому Москва так и не предоставила. Следствие же обнаружило в авиалайнере и телах погибших следы от попадания именно ракеты ЗРК «Бук», а не какого-либо другого самолета.



Вторая версия, на которой настаивало российское Минобороны, — это то, что МН17 сбили все же из «Бука», но украинского. В подтверждение этого оккупационные войска в июле 2014 года опубликовали спутниковые снимки, которые должны были доказать, что 17 июля украинский зенитно-ракетный комплекс покинул военную базу в Донецкой области. Международная следственная группа запросила у Москвы оригиналы этих снимков, но спустя годы в РФ ответили, что они не сохранились. В то же время были и другие спутники, которые предоставили следствию свои снимки. Оказалось, что Москва опубликовала фото от июня 2014 года, выдавая его за более позднее.



Суд в Гааге заслушал показания 20 свидетелей. Все они заявили, что в момент крушения «Боинга» видели в небе след от пуска ракеты. А один из них перед катастрофой находился на блокпосту возле села Первомайское, откуда, согласно выводам следствия, и запустили ракету. Свидетель рассказал, что мимо него проехала военная машина с зелеными ракетами. Потом он услышал грохот, свист и увидел, как в небе появился белый след, уходивший в сторону Тореза (Чистяково). Раздался взрыв. Из облаков на землю посыпались обломки самолета.



Учитывая все эти факты, суд признал, что сбить авиалайнер могла только ракета, выпущенная из ЗРК «Бук». И ракета эта была российской.

Реакция Украины и России на приговор

Сразу после оглашения приговора министерство иностранных дел России ожидаемо заявило, что не признает его. Кремль считает, что в основе расследования «лежал политический заказ». В ведомстве добавили, что на суд якобы давили политики Нидерландов, представители прокуратуры и СМИ. Москва также считает показания сомнительными и подчеркивает, что российские аргументы были отвергнуты. Хотя именно РФ, по сути, практически отказалась сотрудничать со следствием, а на запросы либо не отвечала, либо отвечала спустя годы. Некоторые российские пропагандисты вообще высказали конспирологические теории. Например, политолог Сергей Марков. Он считает, что МН17 был сбит в результате заговора экс-главы украинского Минобороны Валерия Гелетея, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко и экс-главы Днепропетровской области Игоря Коломойского. Зачем им было нужно сбивать пассажирский лайнер? На этот вопрос у Маркова тоже есть ответ: якобы, чтобы вовлечь страны НАТО в войну.



В свою очередь, Владимир Зеленский назвал приговор суда Гааги важным решением, но не окончательным. Он призвал мировое сообщество привлечь к ответственности в том числе и заказчиков преступления.



«Необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям. Мы должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства — и тогдашние, и нынешние — будет неизбежным», — сказал президент Украины.

Эксперты: Россию можно будет привлечь к ответственности после войны

Помимо того, что заказчиков не установили, пока что не идет речь и о каких-либо новых санкциях в отношении России, учитывая приговор суда. В то же время украинские эксперты уверены: учитывая, что в катастрофе пострадали граждане многих стран, ответственность должно нести все государство-агрессор.



«Поэтому международная составляющая, публичность должна быть на еще высшем уровне, чтобы, кроме физического обвинения Гиркина и других, Россия также несла наказание за трагедию, которая произошла из-за вины как раз этой страны», — считает эксперт-международник Богдан Ференс.



Сложность еще и в том, что пока идет война, Россия не выдаст уже признанных виновными Гиркина, Дубинского и Харченко.



«Сейчас идет полноценная, полномасштабная война. Поэтому меры влияния — это военное поражение России, чтобы она капитулировала, выплачивала контрибуции. И, в частности, одно из требований капитуляции — это выдача всех военных преступников. Эти трое уже осуждены. То есть, Гиркина уже должны отдать. Это базовое требование. Очень скоро, если эти люди будут живы, они будут отбывать наказание», — говорит юрист Ярослав Гришин.



То же касается и компенсации 16 миллионов евро семьям погибших. Это будет не сейчас. Причем, по словам юристов, возможны выплаты не лично со счетов Гиркина и других виновных, а за счет активов РФ, на которые наложен арест.



«В Международном суде ООН продолжается рассмотрение дела против России относительно этих же фактов. И этот случай будет использован, как претензионный факт, то есть тот, который не требует доказывания. Безусловно, эта цепочка доказывания перейдет от Гиркина к Российской Федерации, и за счет активов Россия будет выплачивать компенсации всем семьям, чьи родственники погибли», — подчеркивает Гришин.



Что же до заказчиков, о которых говорит Владимир Зеленский, то расследование крушения «Боинга» МН17, возможно, продолжат. Руководитель следственной группы Дигна ван Бутзелар после оглашения приговора суда заявила, что обвинение не исключает, что в 2023 году станет известно о новых результатах. Пока что они будут касаться экипажа ЗРК «Бук», из которого был сбит МН17. Учитывая, что точку в процессе ставить не планируют, вполне возможно, что в перспективе станут известны и заказчики.