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Начисление субсидий за коммунальные услуги: Что важно знать

Новости Донбасса
24 ноября 2022, 15:24

Начисление субсидий за коммунальные услуги: Что важно знать

Как начисляют субсидии в Украине Как начисляют субсидии в Украине

С началом отопительного сезона и тяжелой ситуации в стране вследствие войны многих украинцев особо беспокоит оплата коммунальных услуг. В Кабмине уверяют, что тарифы останутся прежними. Кроме того, в Украине продолжают выплачивать субсидии. Кто имеет право на такую помощь, изменилось ли что-то в порядке оформления, как проверить, начислены ли средства — разбирались «Новости Донбасса».

На период войны ничего не отменяли

Согласно последним данным министерства социальной политики, жилищные субсидии получают 2,4 миллиона семей, при этом коло 220 тисяч домохозяйств — на временно оккупированных территориях.

Чтобы помочь людям оплачивать коммунальные услуги государство проводит выплаты и в период военного положения. В госбюджете для этого предусмотрено 37,9 миллиарда гривен. Почти столько же планируют выделить и в 2023-м году. 

Для выплат Пенсионному фонду Украины в сентябре перечислили 630 миллионов гривен. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, средняя сумма выплат — около 1800 грн/месяц.

«В бюджете и на этот, и следующий год достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения и предоставить необходимый объем помощи», — заявил премьер.

Кто выплачивает средства

До недавнего времени назначением, выплатами занималось Министерство социальной политики. Начиная с октября, функции передали Пенсионному фонду. А с декабря 2022-го учреждение начнет назначать такой вид выплат.  

Как пояснили в Минсоцполитики, людям, что ранее оформляли субсидии, нет необходимости обращаться никуда заново. Они и впредь будут получать назначенные выплаты: либо на банковский счет, либо в отделении почты. 

Первое оформление — куда обращаться

Чтобы оформить субсидию, нужно подать документы в органы территориальной громады, или местный Центр предоставления административных услуг, либо – службу соцзащиты населения. 

С 1 декабря обратиться касаемо назначения можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места жительства. 

Оформить все возможно и гораздо проще: воспользовавшись приложением «Дія».

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Кто имеет право на субсидию

Получить деньги от государства могут только те украинцы, у которых плата за коммунальные услуги больше определенного обязательного платежа.

На выплаты могут претендовать владельцы жилья или прописанные в нем люди, арендаторы квартир, внутренне перемещенные лица. 

Что делать безработным?

Многие украинцы вследствие войны потеряли работу. Но вопрос оплаты коммунальных услуг не стал менее значимым. Тем более, с началом отопительного сезона. Согласно информации Минсоцполитики, человеку, потерявшему работу, субсидию начисляют. Заработная плата при этом не учитывается.

Обратиться любой человек имеет право не только в период отопительного сезона, а когда угодно. Если нет зарплаты и уплаты единого социального взноса (ЕСВ) помощь может назначаться, если человек в течение периода, за который учитываются доходы, не менее месяца имел статус безработного. 

«При этом для лиц, потерявших работу во время военного положения и зарегистрированных в Госслужбе занятости как безработных и им назначено пособие по безработице, при расчете к доходу учитывается размер назначенного пособия вместо суммы зарплаты на предыдущем месте работы. Такой подход позволяет получить надлежащую помощь, ведь чем ниже доходы, тем больше сумма выплаты», — пояснили в ведомстве.

Как рассчитать сумму субсидии

Размер, прежде всего, зависит от материального благосостояния семьи. Обязательный процент платежа по услугам ЖКХ рассчитывают для каждой отдельно по такому алгоритму: 

  • определяется среднемесячный совокупный доход семьи;
  • сумму делят на число членов домохозяйства для вычисления среднемесячного дохода одного человека;
  • полученную цифру делят на размер прожиточного минимума (из расчета 1 человек/месяц), установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия (сейчас – 2 393 грн);
  • результат делится на 2 и умножается на 20% (так определяется процент среднемесячного совокупного дохода).

Затем проводится расчет обязательной части платежа: обязательный процент умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.

Начисление помощи — как и где узнать результат

Проверить назначена ли субсидия, ее размер, на какой период можно онлайн по ссылке. Информация здесь генерируется непосредственно из Единого госреестра получателей.

Для поиска необходимых данных нужно: 

  1. перейти по линку subsidii.ioc.gov.ua, внести необходимую информацию;
  2. ввести латиницей адрес электронной почты для авторизации;
  3. указать область, город или поселок, улицу, номер дома (квартиры);
  4. подтвердить, что вы не робот, после чего кликнуть «Искать».

Скриншот: subsidii.ioc.gov.ua

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