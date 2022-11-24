Начисление субсидий за коммунальные услуги: Что важно знать

С началом отопительного сезона и тяжелой ситуации в стране вследствие войны многих украинцев особо беспокоит оплата коммунальных услуг. В Кабмине уверяют, что тарифы останутся прежними. Кроме того, в Украине продолжают выплачивать субсидии. Кто имеет право на такую помощь, изменилось ли что-то в порядке оформления, как проверить, начислены ли средства — разбирались «Новости Донбасса».
Согласно последним данным министерства социальной политики, жилищные субсидии получают 2,4 миллиона семей, при этом коло 220 тисяч домохозяйств — на временно оккупированных территориях.
Чтобы помочь людям оплачивать коммунальные услуги государство проводит выплаты и в период военного положения. В госбюджете для этого предусмотрено 37,9 миллиарда гривен. Почти столько же планируют выделить и в 2023-м году.
Для выплат Пенсионному фонду Украины в сентябре перечислили 630 миллионов гривен. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, средняя сумма выплат — около 1800 грн/месяц.
«В бюджете и на этот, и следующий год достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения и предоставить необходимый объем помощи», — заявил премьер.
До недавнего времени назначением, выплатами занималось Министерство социальной политики. Начиная с октября, функции передали Пенсионному фонду. А с декабря 2022-го учреждение начнет назначать такой вид выплат.
Как пояснили в Минсоцполитики, людям, что ранее оформляли субсидии, нет необходимости обращаться никуда заново. Они и впредь будут получать назначенные выплаты: либо на банковский счет, либо в отделении почты.
Чтобы оформить субсидию, нужно подать документы в органы территориальной громады, или местный Центр предоставления административных услуг, либо – службу соцзащиты населения.
С 1 декабря обратиться касаемо назначения можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места жительства.
Оформить все возможно и гораздо проще: воспользовавшись приложением «Дія».
Получить деньги от государства могут только те украинцы, у которых плата за коммунальные услуги больше определенного обязательного платежа.
На выплаты могут претендовать владельцы жилья или прописанные в нем люди, арендаторы квартир, внутренне перемещенные лица.
Многие украинцы вследствие войны потеряли работу. Но вопрос оплаты коммунальных услуг не стал менее значимым. Тем более, с началом отопительного сезона. Согласно информации Минсоцполитики, человеку, потерявшему работу, субсидию начисляют. Заработная плата при этом не учитывается.
Обратиться любой человек имеет право не только в период отопительного сезона, а когда угодно. Если нет зарплаты и уплаты единого социального взноса (ЕСВ) помощь может назначаться, если человек в течение периода, за который учитываются доходы, не менее месяца имел статус безработного.
«При этом для лиц, потерявших работу во время военного положения и зарегистрированных в Госслужбе занятости как безработных и им назначено пособие по безработице, при расчете к доходу учитывается размер назначенного пособия вместо суммы зарплаты на предыдущем месте работы. Такой подход позволяет получить надлежащую помощь, ведь чем ниже доходы, тем больше сумма выплаты», — пояснили в ведомстве.
Размер, прежде всего, зависит от материального благосостояния семьи. Обязательный процент платежа по услугам ЖКХ рассчитывают для каждой отдельно по такому алгоритму:
Затем проводится расчет обязательной части платежа: обязательный процент умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.
Проверить назначена ли субсидия, ее размер, на какой период можно онлайн по ссылке. Информация здесь генерируется непосредственно из Единого госреестра получателей.
Для поиска необходимых данных нужно:
Скриншот: subsidii.ioc.gov.ua