Нарахування субсидій за комунальні послуги: Що важливо знати

Як нараховують субсидії в Україні

З початком опалювального сезону та важкої ситуації в країні внаслідок війни багатьох українців особливо непокоїть оплата комунальних послуг. У Кабміні запевняють, що тарифи залишаться незмінними. Окрім того, в Україні продовжують виплачувати субсидії. Хто має право на таку допомогу, чи змінилося щось у порядку оформлення, як перевірити, чи нараховано кошти — розбиралися «Новини Донбасу».

На період війни нічого не скасовували

Згідно з останніми даними міністерства соціальної політики, житлові субсидії отримують 2,4 мільйони сімей, при цьому близько 220 тисяч домогосподарств — на тимчасово окупованих територіях.



Щоб допомогти людям оплачувати комунальні послуги, держава проводить виплати і в період військового стану. У держбюджеті для цього передбачено 37,9 мільярда гривень. Майже стільки ж планують виділити і 2023 року.



Для виплат Пенсійному фонду України у вересні перерахували 630 мільйонів гривень. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, середня сума виплат становить близько 1800 грн/місяць.



«У бюджеті і на цей, і наступний рік достатньо коштів, аби підтримати найбільш уразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги», — заявив прем’єр.

Хто виплачує кошти

Донедавна призначенням, виплатами займалося Міністерство соціальної політики. Починаючи з жовтня функції передали Пенсійному фонду. А з грудня 2022 року установа почне і призначати такий вид виплат.



Як пояснили в Мінсоцполітики, людям, які раніше оформляли субсидії, немає потреби звертатися нікуди заново. Вони й надалі отримуватимуть призначені виплати: або на банківський рахунок, або у відділенні пошти.

Перше оформлення — куди звертатися

Щоби оформити субсидію, потрібно подати документи до органів територіальної громади, або до місцевого Центру надання адміністративних послуг, або — до служби соцзахисту населення.



З 1 грудня звернутися щодо призначення можна буде до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання.



Оформити все можливо і набагато простіше: скориставшись застосунком «Дія».

Хто має право на субсидію



Отримати гроші від держави можуть лише ті українці, у яких плата за комунальні послуги більша за певний обов'язковий платіж.



На виплати можуть претендувати власники житла чи прописані у ньому люди, орендарі квартир, внутрішньо переміщені особи.

Що робити безробітним?

Багато українців унаслідок війни втратили роботу. Але питання оплати комунальних послуг не стало менш значущим. Тим паче із початком опалювального сезону. Згідно з інформацією Мінсоцполітики, людині, яка втратила роботу, субсидію нараховують. Заробітна плата при цьому не враховується.



Звернутися будь-яка людина має право не тільки в період опалювального сезону, а будь-коли. Якщо немає зарплати та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), допомога може призначатися, якщо людина протягом періоду, за який враховуються доходи, не менше місяця мала статус безробітного.



«При цьому для осіб, які втратили роботу під час воєнного стану та зареєстровані в Держслужбі зайнятості як безробітні та їм призначено допомогу по безробіттю, при розрахунку до доходу враховується розмір призначеної допомоги замість суми зарплати на попередньому місці роботи. Такий підхід дозволяє отримати належну допомогу, адже чим нижчі доходи, тим більша сума виплати», — пояснили у відомстві.

Як розрахувати суму субсидії



Розмір насамперед залежить від матеріального добробуту сім'ї. Обов'язковий відсоток платежу за послуги ЖКГ розраховують для кожної родини окремо за таким алгоритмом:

визначається середньомісячний сукупний дохід сім'ї;

суму ділять на число членів домогосподарства для обчислення середньомісячного доходу однієї особи;

отриману цифру треба поділити на розмір прожиткового мінімуму (з розрахунку 1 особа/місяць), встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія (зараз – 2393 грн);

результат ділиться на 2 та множиться на 20% (так визначається відсоток середньомісячного сукупного доходу).

Потім проводиться розрахунок обов'язкової частини платежу: обов'язковий відсоток множиться сукупний середньомісячний дохід родини.

Нарахування допомоги — як і де дізнатися результат

Перевірити чи призначена субсидія, її розмір, на який період можна онлайн за посиланням. Інформація тут генерується безпосередньо з Єдиного держреєстру одержувачів.



Для пошуку необхідних даних потрібно:

перейти за лінком subsidii.ioc.gov.ua , внести необхідну інформацію; ввести латиницею адресу електронної пошти для авторизації; вказати область, місто чи селище, вулицю, номер будинку (квартири); підтвердити, що ви не робот, після чого клацнути «Шукати».

Скріншот: subsidii.ioc.gov.ua