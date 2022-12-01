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Простая и действенная защита от танков: Зачем на войне используют ежи и как они работают

Новости Донбасса
01 декабря 2022, 17:25

Простая и действенная защита от танков: Зачем на войне используют ежи и как они работают

Противотанковые ежи. Фото: Новости Донбасса Противотанковые ежи. Фото: Новости Донбасса

Впервые противотанковые ежи применили в 1938 году на чешско-немецкой границе. В 1941-м конструкцию усовершенствовал военный Михаил Гориккер, отвечающий за оборону Киева. Есть сведения, что подобные устройства применяли еще древние римляне. Несмотря на появление современных средств защиты в военное время, ежи используют и сегодня. Каковы их преимущества, принцип работы — разбирались «Новости Донбасса».

Что такое противотанковый еж и для чего используется?

Примечательно, что символ противотанковой обороны Второй мировой войны спустя 77 лет после ее окончания вновь появился на улицах Киева, Одессы, Харькова и многих других украинских городов. 

Эту довольно-таки простую преграду для остановки танков делают в виде шестиконечных металлических конструкций, напоминающих звезды. Иногда в документах встречается иное название — «звездочки Гориккера», поскольку сам военный их называл «звездочками».

Одни из ключевых преимуществ ежа — мобильность, простота производства. А кроме того, их можно расставить много. Для эффективности приблизительно на 1 километр можно установить 1 200 штук.

Главная функция не только остановить, а повредить танк. При попытке оттолкнуть преграду, он должен перевернуться, попасть под днище машины, выведя ее из строя. Еж может повредить броню на дне танка, сломать трансмиссию. 

Если танк удавалось задержать или заставить его идти в обход, считалось, что главную функцию «звездочка» выполнила.

Сколько весит один еж?

Весит оборонная конструкция 200 — 300 килограмм, зависимо от материала. Изготавливать можно при помощи подручных материалов: рельс, уголков, квадратных труб.

Высота ежа до 1 метра. Длина горизонтальной балки – 1,45 метра. Для сооружения одного необходима балка с высотой стенки 24 мм или швеллер высотой 150 мм и более.

Принципы расположения

Для правильной установки нужно, чтобы еж был выше дорожного просвета танка, при этом на одной и той же высоте (можно ниже) от земли к верхнему краю нижнего лобового листа. Именно в таком положении он сможет переворачиваться и не отодвигаться.

Ставить необходимо на устойчивом покрытии — твердом грунте, асфальте. Бетон для этого не подойдет из-за скольжения.

Процесс изготовления противотанкового ежа. Фото: «Карпатський об’єктив»

Как создают современные противотанковые ежи

Еж состоит из трех частей стального проката, скрепленных под углом. Соединяют отдельные части заклепками на косынках. Готовый еж должен быть прочным — выдерживать вес танка (до 60 тонн). 

На заводских ежах еще делают специальные отверстия для колючей проволоки. Как правило, одну из балок делают сменной. 

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Чтобы усложнить работу врага, не дать ему прорваться, ежи иногда соединяют цепями, тросами, минируют территорию вокруг.

После начала войны в Украине изготовление преград, способных защитить от тяжелой техники, вновь стало актуальным. Производством занялись не только профильные предприятия, но и другие, независимо от вида деятельности. Вплоть до частных мастерских, волонтеров.

И многотонники, и с росписью…

Отдельные производства решили привнести новшества, взяв за основу принцип действия ежа. Например, в Полтавской области после начала боевых действий сооружали огромные бетонные противотанковые конструкции. Вес одной — до 7 тонн. Это позволяет остановить любую технику. Устанавливали ежи на дорогах региона, блокпостах, отправляли в граничащую с Россией Сумскую область.

В центре столицы противотанковые ежи сегодня — не диковинка. Но наверняка ранее никто не видел их с нанесенной вручную росписью. Местная художница Варвара Логвин решила таким образом украсить оборонные конструкции. Вместо ржавчины на ежах «распустились» яркие гроздья калины и появились государственные символы.

Художница Варвара Логвин расписывает противотанковые ежи в центре Киева. Фото: «Українська правда. Життя»

По словам художницы, для нее это некий личный взнос в защиту украинцев. И заверила, что идей для росписи всех ежей в Киеве у нее хватит.

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