Применяют по обе стороны фронта: В чем особенности и недостатки ракетного комплекса «Точка-У»

Тренировка экипажей тактических ракетных комплексов «Точка-У». Фото: Генеральный штаб ВСУ

Российские войска после вторжения в Украину неоднократно обстреливали гражданские объекты из «Точки-У», которую РФ якобы сняла с вооружения в 2019-м. Один из наиболее резонансных инцидентов произошел в апреле текущего года — россияне атаковали железнодорожный вокзал Краматорска в Донецкой области. Тысячи людей в тот момент ожидали эвакуации. Из-за удара погибли 59 человек, включая семеро детей.



Что собой представляет оружие, почему его применяют до сих пор, как украинские военные, так и армия противника, в чем его опасность — разбирались «Новости Донбасса».

Что такое «Точка-У»

Разработку тактического ракетного комплекса «Точка» начали в Советском Союзе в 1968 году. На вооружение официально приняли в 1975-м. Модернизированная версия — «Точка-У» (старт поставок в армию — в 1989-м). Главное отличие от первоначальной разработки — увеличенная на 50 км дальность поражения.



В 1994-м году, во время гражданской войны в Йемене, состоялось первое применение оружия. Активно его использовали в конфликте в Южной Осетии, во время Чеченской войны, на Донбассе.

Ракетный комплекс включает:

пусковую установку 9П129 (9П129-1М);

ракету 9М79М;

транспортно-зарядную машину 9Т218;

транспортную машину 9Т238, а также автоматизированную контрольно-испытательную — 9В819-1;

машину технического обслуживания (9В844);

комплект арсенального оборудования (9Ф370-1);

контейнеры для боевых частей и ракет.

Ракетный комплекс «Точка-У». Фото: Генеральный штаб ВСУ

Улучшенная, но устаревшая: технические параметры «Точки-У»

Ракеты комплекса способны достигать цели на расстоянии 120 км, в отличие от прежней модификации с дальностью 70 км.

На минимальной дальности полета, 20 км, может поразить цель за 55 секунд, на максимальной, 120 км, — 4 минуты 24 секунды.

Точность установки варьируется от 50 до 250 м. Вес — 17 800 кг, грузоподъемность — 7 200 кг. Может развивать скорость до 70 км/ч. Состав экипажа — 3-4 человека. Характерная особенность — шасси с колесной формулой 6х6.

Ракеты для «Точки-У»: какие можно использовать

В состав установки входят ракеты с боеголовками массой до полу тонны. Их могут оснащать разными типами боевой части, в том числе ядерной.



Наиболее опасной считают кассетную боеголовку — может разбросать 50 суббоеприпасов на площади 7 га. Каждый — с осколочно-фугасной боевой частью весом 1,5 кг.



Также применяется осколочно-фугасная БЧ, содержащая 162,5 кг взрывчатки, 14,5 тыс. осколков. Взрыв в воздухе позволяет поражать цели на площади приблизительно 3 га.



Касаемо ядерных боевых частей, то могут применять следующие:

АА-60 — ядерная (мощность 10-100 кт); АА-92 — ядерная; АА-86 — ядерная особой важности.

Смена боевых частей увеличивает эффективность оружия, позволяет более широко применять. Хотя многие военные эксперты считают его морально устарелым.



Однако более полувека оружие по-прежнему активно используют. Оно есть на вооружении Армении, Азербайджана, Болгарии, Беларуси, Йемена, Сирии, Казахстана. В Украине «Точка-У» находится на вооружении 19-й ракетной бригады Вооруженных сил (с 2019 года носит почетное название «Святая Варвара»). По состоянию на 2014 год насчитывалось 12 установок.



Украинские военные называют «Точку-У» эффективной, «самой длинной рукой», способной дотянуться к врагу.



Комплекс, как правило, они применяют для ударов по крупногабаритным целям, которые не удается поразить с применением артиллерии и беспилотников. Так украинским военным удается разрушать логистические цепочки российских оккупантов.