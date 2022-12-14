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Застосовують по обидва боки фронту: у чому особливості та недоліки ракетного комплексу «Точка-У»

Новини Донбасу
14 грудня 2022, 22:45

Застосовують по обидва боки фронту: у чому особливості та недоліки ракетного комплексу «Точка-У»

Тренування екіпажів тактичних ракетних комплексів «Точка-У». Фото: Генеральний штаб ЗСУ Тренування екіпажів тактичних ракетних комплексів «Точка-У». Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Російські війська після вторгнення в Україну неодноразово обстрілювали цивільні об'єкти з «Точки-У», яку нібито РФ зняла з озброєння 2019-го. Один із найбільш резонансних інцидентів стався у квітні поточного року — росіяни атакували залізничний вокзал Краматорська на Донеччині. Тисячі людей на той момент чекали на евакуацію. Через удар загинули 59 людей, включаючи семеро дітей.

Що є зброєю, чому її застосовують досі, як українські військові, так і армія противника, в чому її небезпека — розбиралися «Новини Донбасу».

Що таке «Точка-У»

Розробку тактичного ракетного комплексу «Точка» розпочали в Радянському Союзі 1968 року. На озброєння офіційно прийняли в 1975-му. Модернізована версія — «Точка-У» (старт постачань в армію — у 1989-му). Головна відмінність від початкової розробки — збільшена на 50 км дальність ураження.

У 1994-му році, під час громадянської війни в Ємені, відбулося перше застосування зброї. Активно її використовували в конфлікті в Південній Осетії, під час Чеченської війни, на Донбасі.

Ракетний комплекс включає: 

  • пускову установку 9П129 (9П129-1М);
  • ракету 9М79М;
  • транспортно-зарядну машину 9Т218;
  • транспортну машину 9Т238, а також автоматизовану контрольно-випробувальну - 9В819-1;
  • машину технічного обслуговування (9В844);
  • комплект арсенального обладнання (9Ф370-1);
  • контейнери для бойових частин і ракет.

Ракетний комплекс «Точка-У». Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Покращена, але застаріла: технічні параметри «Точки-У»

Ракети комплексу здатні досягати цілі на відстані 120 км, на відміну від колишньої модифікації з дальністю 70 км.

На мінімальній дальності польоту, 20 км, може вразити ціль за 55 секунд, на максимальній, 120 км, — 4 хвилини 24 секунди.

Точність установки варіюється від 50 до 250 м. Вага — 17 800 кг, вантажопідйомність — 7 200 кг. Може розвивати швидкість до 70 км/год. Склад екіпажу — 3-4 людини. Характерна особливість — шасі з колісною формулою 6×6.

Ракети для «Точки-У»: які можна використовувати

До складу установки входять ракети з боєголовками масою до пів тонни. Їх можуть оснащувати різними типами бойової частини, зокрема ядерною.

Найнебезпечнішою вважають касетну боєголовку — може розкидати 50 суббоєприпасів на площі 7 га. Кожен — з осколково-фугасною бойовою частиною вагою 1,5 кг.

Також застосовується осколково-фугасна БЧ, що містить 162,5 кг вибухівки, 14,5 тис. уламків. Вибух у повітрі дає змогу уражати цілі на площі приблизно 3 га.  

Щодо ядерних бойових частин, то можуть застосовувати наступні: 

  1. АА-60 — ядерна (потужність 10-100 кт);
  2. АА-92 — ядерна;
  3. АА-86 — ядерна особливої ваги.

Зміна бойових частин збільшує ефективність зброї, дає змогу більш широко її застосовувати. Хоча багато військових експертів вважають її морально застарілою.

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Однак вже понад пів століття зброю, як і раніше, активно використовують. Вона є на озброєнні Вірменії, Азербайджану, Болгарії, Білорусі, Ємену, Сирії, Казахстану. В Україні «Точка-У» перебуває на озброєнні 19-ї ракетної бригади Збройних сил (з 2019 року носить почесну назву «Свята Варвара»). Станом на 2014 рік налічувалося 12 установок.

Українські військові називають «Точку-У» ефективною, «найдовшою рукою», здатною дотягнутися до ворога.

Комплекс, як правило, вони застосовують для ударів по великогабаритних цілях, які не вдається уразити із застосуванням артилерії та безпілотників. Так українським військовим вдається руйнувати логістичні ланцюжки російських окупантів.

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