«Музейные» и не только: Сколько танков осталось у России

Подбитый танк российской армии модели Т-80УЭ-1 в Тростянце. Март 2022 года. Фото: WanderingIntel / Twitter

Россия теряет бронетехнику в боях на территории Украины, истощаются ее запасы высокоточных ракет и современной артиллерии. В ход идут образцы советских времен, а так называемые «музейные» экспонаты на фронте — не мем, а вполне обыденная реальность. Однако на вооружении РФ еще много «железа». Танки России — сколько их было до вторжения и осталось сейчас, возможно ли быстро восстановить такую технику — в материале «Новостей Донбасса».

Количество танков перед вторжением в Украину

Согласно данным The Military Balance, в России насчитывалось 13 617 танков. Из которых:

2 927 — на вооружении сухопутных войск;

330 — на балансе береговых войск военно-морского флота;

160 — воздушно-десантные войска;

10 200 — в резерве.

Суммировав первые три показателя, получаем цифру 3 417. Именно столько относительно современных боеспособных танков было у страны-агрессора до начала вторжения. Производимых после 2000 года — 2 357.



В некоторых источниках указывают, что на хранении в России было до 15 тысяч единиц, но только до 20% можно восстановить.

Сколько танков осталось у россиян?

Согласно данным The Military Balance, примерное количество на базах хранения — 10 090 единиц: 7 тысяч — Т-72, 3 тысячи — Т-80, около 90 образцов Т-90.



По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины (данные за 18 декабря), за время боевых действий с февраля 2022-го уничтожено 2 987 танков.



По состоянию на ноябрь РФ потеряла 40% танкового парка по сравнению с наличием в начале войны.



При этом, отмечают эксперты, украинские военные уничтожили преимущественно самые новые модели техники оккупантов. Из-за этого они начали расконсервировать и снимать с хранения старые образцы — например Т-62.



В соцсетях неоднократно появлялись ролики, как на фронт направляются эшелоны с бронетехникой советских времен, в том числе моделями Т-62М (производились с 1962 по 1975 год).



Брошенный российский танк в Украине. Фото: Национальная полиция

Возможна ли модернизация?



Восстанавливать разбитую технику, как и собирать новую у россиян возможности фактически нет. Не последнюю роль сыграли санкции, введенные Западом. Но в Кремле уверяют, — планируют восстанавливать до 800 единиц за год.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркивает: у оккупантов нет оптики, приборов ночного видения и другого необходимого оборудования для модернизации Т-72.



Для ремонта танков, восстановления их боеспособного состояния необходимо значительное время. На восстановление после консервации Т-72 нужно от двух недель до месяца. С моделью Т-80 ситуация еще сложнее. Ремонт может занять месяц и больше, говорит военный эксперт Александр Коваленко.



Военные аналитики прогнозируют: «танковый кризис» армия России может частично компенсировать закупкой у других стран: Беларуси, Ирана, Индии.



Сколько стоит танк?

Если ремонт тяжелой бронетехники — проблемный вопрос, то и сама стоимость танка впечатляет. К примеру, ориентировочная цена Т-72 — 3 млн долл, Т-90АМ — 4,5 млн долл.



Танк Т-90М. Фото: defence-ua.com

Количество военной техники России

В одном из комментариев полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что украинская армия нанесла ущерб по меньшей мере трети всей российской армии. Речь о технике, боеприпасах, живой силе.



Не так все гладко и с оружием, которое за последние месяцы стало «главным козырем» Кремля — ракетами.



По данным на октябрь, от общего числа 1 844 на начало войны в России, в наличии лишь 609 высокоточных (около 30%). Речь о «Калибрах», «Искандерах» и других.

Росармия превысила необходимый резерв использования крылатых и баллистических ракет, заявил министр обороны Алексей Резников.



Военный аналитик Алексей Гетьман считает, у Москвы еще есть около 120 баллистических ракет для ОТРК «Искандер», по 200 высокоточных дальнобойных Х-101, Х-555. ВС РФ израсходовали больше половины ресурса, говорит Гетьман.



Из-за дефицита россияне начали переговоры с Ираном, который, также находясь под санкциями, якобы может предоставить альтернативу.



Что касается артиллерии, эти запасы значительны. В отчете The Military Balance за текущий год указано: на вооружении российских войск около 6 тысяч артиллерийских установок (включая РСЗО). При этом есть более 22 тысяч установок на складах. В Генштабе ВСУ заявляли об уничтожении 1 947 артиллерийских систем, 410 РСЗО.



Сколько бы ни велись подсчеты, эксперты едины во мнении: Россия не покинет захваченные территории Украины из-за нехватки «железа», это вряд ли изменит кардинально ход боевых действий. Добиваться паритета в вооружении и делать ставку на количество — нерационально, так как реалии показали: современная война — гонка технологий и качества.