«Музейні» і не тільки: Скільки танків залишилося у Росії

Підбитий танк російської армії моделі Т-80УЕ-1 у Тростянці. Березень 2022 року. Фото: WanderingIntel / Twitter

Росія втрачає бронетехніку в боях на території України, виснажуються її запаси високоточних ракет і сучасної артилерії. У хід ідуть зразки радянських часів, а так звані «музейні» експонати на фронті — не мем, а цілком буденна реальність. Однак на озброєнні РФ ще багато «заліза». Танки Росії — скільки їх було до вторгнення і скільки залишилося зараз, чи можливо швидко відновити таку техніку — у матеріалі «Новин Донбасу».

Кількість танків перед вторгненням в Україну

Згідно з даними The Military Balance, у Росії налічувалося 13 617 танків. З яких:

2 927 – на озброєнні сухопутних військ;

330 – на балансі берегових військ військово-морського флоту;

160 – повітряно-десантні війська;

10 200 – у резерві.

Додавши перші три показники, отримуємо цифру 3 417. Саме стільки відносно сучасних боєздатних танків мала країна-агресор перед початком вторгнення. Вироблених після 2000 року – 2 357.

У деяких джерелах вказують, що на зберіганні в Росії було до 15 тис. одиниць, але тільки до 20% можна відновити.

Скільки танків залишилось у росіян?

Згідно з даними The Military Balance, приблизна кількість на базах зберігання — 10 090 одиниць: 7 тис. — Т-72, 3 тис. — Т-80, близько 90 зразків Т-90.



За інформацією Генерального штабу Збройних сил України (дані за 19 грудня), за час бойових дій від лютого 2022-го знищено 2 988 танків.



Станом на листопад РФ втратила 40% танкового парку порівняно з наявністю на початку війни.



При цьому, зазначають експерти, українські військові знищили переважно найновіші моделі техніки окупантів. Через це вони почали розконсервувати і знімати зі зберігання старі зразки — наприклад Т-62.

У соцмережах неодноразово з’являлися ролики, як на фронт прямують ешелони з бронетехнікою радянських часів, зокрема моделями Т-62М (вироблялися з 1962 по 1975 рік).

Кинутий російський танк в Україні Фото: Національна поліція

Чи можлива модернізація?



Відновлювати розбиту техніку, як і збирати нову, у росіян можливості фактично немає. Не останню роль зіграли санкції, введені Заходом. Але в Кремлі запевняють, — планують відновлювати до 800 одиниць за рік.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважує: в окупантів немає оптики, приладів нічного бачення та іншого необхідного обладнання для модернізації Т-72.



Для ремонту танків, відновлення їхнього боєздатного стану потрібен значний час. На відновлення після консервації Т-72 знадобиться від двох тижнів до місяця. З моделлю Т-80 ситуація ще складніша. Ремонт може зайняти місяць і більше, каже військовий експерт Олександр Коваленко.



Військові аналітики прогнозують: «танкову кризу» армія Росії може частково компенсувати закупівлею в інших країн: Білорусі, Ірану, Індії.

Скільки коштує танк?

Якщо ремонт важкої бронетехніки — проблемне питання, то й сама вартість танка вражає. Наприклад, орієнтовна ціна Т-72 — 3 млн дол, Т-90АМ — 4,5 млн дол.

Танк Т-90М. Фото: defence-ua.com

Кількість військової техніки Росії

В одному з коментарів полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що українська армія завдала шкоди щонайменше третині всієї російської армії. Мова про техніку, боєприпаси, живу силу.



Не так усе гладко і зі зброєю, яка за останні місяці стала «головним козирем» Кремля — ракетами.



За даними на жовтень, від загального числа 1 844 на початок війни в Росії, в наявності лише 609 високоточних (близько 30%). Йдеться про «Калібри», «Іскандери» та інші.

Росармія перевищила необхідний резерв використання крилатих і балістичних ракет, — заявив міністр оборони Олексій Резніков.



Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, у Москви ще є близько 120 балістичних ракет для ОТРК «Іскандер», по 200 високоточних далекобійних Х-101, Х-555. ЗС РФ витратили більше половини ресурсу, каже Гетьман.



Через дефіцит росіяни почали перемовини з Іраном, який, також перебуваючи під санкціями, нібито може надати альтернативу.



Що стосується артилерії, ці запаси значні. У звіті The Military Balance за поточний рік вказано: на озброєнні російських військ близько 6 тис. артилерійських установок (включно з РСЗВ). При цьому є понад 22 тис. установок на складах. У Генштабі ЗСУ заявляли про знищення 1 953 артилерійських систем, 410 РСЗВ.



Скільки б не велися підрахунки, експерти єдині в думці: Росія не залишить захоплених територій України через брак «заліза», це навряд чи змінить кардинально хід бойових дій. Домагатися паритету в озброєнні і робити ставку на кількість — нераціонально, оскільки реалії показали: сучасна війна — гонка технологій та якості.