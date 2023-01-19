Leopard, Challenger и не только: Какое тяжелое вооружение может получить Украина и изменит ли оно ситуацию на фронте

Танк Leopard 2A7. Фото: bundeswehr.de

Соединенные Штаты, Великобритания и страны Европейского Союза в текущем году окажут Украине беспрецедентную оборонную помощь. Впервые за почти год войны украинская армия получит западную бронетехнику. И речь не только о новых типах вооружений, но и об отмене ограничений на поставки некоторых видов тяжелой техники. Уже известно, что в распоряжение ВСУ могут поступить боевые машины пехоты Bradley, Marder, танки Challenger 2, AMX-10RC и Leopard 2. В чем преимущество этой техники и поможет ли она изменить ситуацию на фронте — разбирались «Новости Донбасса».

Живучие, дорогие и одни из лучших в мире



Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что цель Украины — собрать бригаду танков Leopard 2 («Леопард»). Намерения передать технику официально подтвердил президент Польши Анджей Дуда во время визита в Украину в январе.



Однако окончательного решения о поставках ждут от Германии — страны-производителя. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не одобрил его.



Западные танки Leopard 2 считаются одними из лучших в мире. Особенно популярны «Леопарды» в Европе — их на вооружении, помимо производителя, имеют такие страны, как Финляндия, Польша, Австрия, Дания, Нидерланды, Испания, Норвегия, Турция, Канада и другие. Всего Германия продала 1772 единицы в 14 государств.



По состоянию на 2022 год количество выпущенных Leopard 2 оценивается в пределах 3500 единиц, более половины из которых числятся в строю.

Стоимость «Леопарда», в зависимости от модификации, колеблется от 6 миллионов долларов и выше.



Эксперты едины во мнении: такая техника способна значительно усилить боевую мощь украинской армии. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорит — именно эти танки выгоднее получить Украине, даже чем Abrams или Challenger. Потому что их будет проще отправлять, обслуживать и ремонтировать.



Ожидается, что украинские военные получат Leopard 2А4 — модификацию танка Leopard 2, которые производились с 1979 года и много раз усовершенствовались.

Основные технические параметры Leopard 2A4:

состав экипажа — 4 человека;

4 человека; масса — от 50 до более 60 тонн;

от 50 до более 60 тонн; пушка — 120-мм;

120-мм; броня — комбинированная противоснарядная, навесная;

комбинированная противоснарядная, навесная; два пулемета 7,62-мм.

Могут развивать скорость по шоссе до 72 км в час. Способны преодолеть глубокий ров (до 3 метров) и брод в 4 метра. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км во время движения по бездорожью. На технике установлены тепловизионные камеры, которые снимают на 360 градусов.



«Леопарды» в целом имеют множество преимуществ, благодаря чему на порядок превышают качество российских танков, отмечает военный эксперт Павел Нарожный.



«Их живучесть в разы лучше, ремонтировать — в разы проще. Если советский танк нужно разбирать, то в Leopard двигатель и коробка передач снимается одним большим блоком и меняется на новый», — пояснил он.



В 2015 году Минобороны Германии объявило о планах разработки преемника танка Leopard 2 — Leopard 3. Продолжительность службы второго «Леопарда» продлится до 2030 года.

Основные боевые танки войск Британии — еще один прорыв

Неоднократно в публичном пространстве звучали заявления о том, что Британия намерена передать Украине Challenger 2 («Челленджер»). 14 января о поставках официально заявил премьер-министр Риши Сунак.

На вооружение танки поступили в 1998 году. Были задействованы в боевых действиях в Боснии, Косово, Ираке.

Танк Challenger 2. Фото: defence-ua.com

«Челленджер» оснащен 120-миллиметровой пушкой L30A1. Ее главная особенность — нарезной ствол (дает возможность снаряду вращаться). Это единственный танк с подобным среди стран НАТО. Кроме того, Challenger 2 считается одним из самых защищенных в мире — оснащен броней Chobham.

Основные технические характеристики:

экипаж — четыре человека;

калибр пушки — 120 мм;

вес — 64 тонны;

длина корпуса — 8,3 м;

скорость — 59 км/час, и до 40 км/час по бездорожью;

дополнительное оружие — цепная спаренная пушка калибра 7,62 мм, пулемет 7,62 мм.

«Челленджер» имеет цифровую систему управления огнем, тепловизоры, лазерные дальномеры.



Американские «Брэдли» — перелом в поставках ВСУ

Ожидается, что, в рамках новых пакетов военной помощи от западных партнеров, Украина получит около 50 БМП M2 Bradley («Брэдли»).



Данная машина считается главной БМП армии США. Ее разработали в конце 1970-х годов, а приняли на вооружение в 1981-м. Российские бронемашины уступают американским. Однако в США не один год ведется речь об усовершенствовании БМП, поскольку морально и они уже устаревают.



В составе экипажа «Брэдли» — три человека. Но большинство версий способны вместить до 6солдат, а версия М2А3 рассчитана на 7. БМП имеют автоматические пушки калибра 25 мм.

Боевая машина пехоты Bradley. Фото: defence-ua.com

50 таких машин — не очень большое количество для украинской армии. Однако эксперты все же выделяют особо их качество. И то, что это только начало, некий перелом в поставках западного тяжелого вооружения.



«Это первая ласточка в качественном расширении номенклатуры военной помощи, которую западные союзники оказывают Украине», — считает военный эксперт Юрий Федоров.



Он также подчеркивает, что наступление без тяжелой бронетехники невозможно. В противном случае оно обречено на провал и колоссальные потери.

«Революция» или осознанность?

Есть информация и о согласовании поставок Киеву французских колесных танков AMX-10 RC, а также немецких БМП Marder.



Франция заявила о поставках в начале января и намерена совершить их в течении двух месяцев.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба решение французского президента Эммануэля Макрона назвал «революционным».



Около 40 боевых машин Marder («Мардер») планирует предоставить Украине Германия — уже в первом квартале 2023 года.



Аналитики считают, что и «Брэдли», и «Мардер» обеспечат украинским бойцам большое тактическое преимущество, особенно — в наступательных операциях. Кроме того, они имеют хорошие разведывательные возможности.



Боевая машина пехоты Marder. Фото: defence-ua.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в уже известном своем интервью в конце 2022-го изданию The Economist обозначил что Украине необходимы 300 танков, 500-700 боевых машин пехоты и порядка 500 артиллерийских установок.



Однако поступление новой техники, хоть пока и не в таком количестве, уже поможет не только отразить потенциальные наступления российских военных, но и прорвать оборону противника.



Говоря о том, почему только сейчас, после 11 месяцев войны, союзники готовы предоставить Украине танки и другое тяжелое вооружение, и эксперты, и политики акцентируют: Запад боялся эскалации, провокаций и ядерных угроз Путина. Но многие страны пересматривают свои позиции, ведь Россия явно проигрывает на поле боя. А отыгрывается за проигрыш на фронте ракетным террором мирных городов. Наступает период перелома, и глава государства Владимир Зеленский заверил — 2023 год станет решающим в войне против РФ.