Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

Leopard, Challenger и не только: Какое тяжелое вооружение может получить Украина и изменит ли оно ситуацию на фронте

Новости Донбасса
19 января 2023, 08:50

Leopard, Challenger и не только: Какое тяжелое вооружение может получить Украина и изменит ли оно ситуацию на фронте

Танк Leopard 2A7. Фото: bundeswehr.de Танк Leopard 2A7. Фото: bundeswehr.de

Соединенные Штаты, Великобритания и страны Европейского Союза в текущем году окажут Украине беспрецедентную оборонную помощь. Впервые за почти год войны украинская армия получит западную бронетехнику. И речь не только о новых типах вооружений, но и об отмене ограничений на поставки некоторых видов тяжелой техники. Уже известно, что в распоряжение ВСУ могут поступить боевые машины пехоты Bradley, Marder, танки Challenger 2, AMX-10RC и Leopard 2. В чем преимущество этой техники и поможет ли она изменить ситуацию на фронте — разбирались «Новости Донбасса».

Живучие, дорогие и одни из лучших в мире

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что цель Украины — собрать бригаду танков Leopard 2 («Леопард»). Намерения передать технику официально подтвердил президент Польши Анджей Дуда во время визита в Украину в январе.

Однако окончательного решения о поставках ждут от Германии — страны-производителя. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не одобрил его.

Западные танки Leopard 2 считаются одними из лучших в мире. Особенно популярны «Леопарды» в Европе — их на вооружении, помимо производителя, имеют такие страны, как Финляндия, Польша, Австрия, Дания, Нидерланды, Испания, Норвегия, Турция, Канада и другие. Всего Германия продала 1772 единицы в 14 государств.

По состоянию на 2022 год количество выпущенных Leopard 2 оценивается в пределах 3500 единиц, более половины из которых числятся в строю.

Стоимость «Леопарда», в зависимости от модификации, колеблется от 6 миллионов долларов и выше.

Эксперты едины во мнении: такая техника способна значительно усилить боевую мощь украинской армии. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорит — именно эти танки выгоднее получить Украине, даже чем Abrams или Challenger. Потому что их будет проще отправлять, обслуживать и ремонтировать.

Ожидается, что украинские военные получат Leopard 2А4 модификацию танка Leopard 2, которые производились с 1979 года и много раз усовершенствовались.  

Основные технические параметры Leopard 2A4:

  • состав экипажа 4 человека;
  • масса от 50 до более 60 тонн;
  • пушка 120-мм; 
  • броня комбинированная противоснарядная, навесная;
  • два пулемета 7,62-мм.

Могут развивать скорость по шоссе до 72 км в час. Способны преодолеть глубокий ров (до 3 метров) и брод в 4 метра. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км во время движения по бездорожью. На технике установлены тепловизионные камеры, которые снимают на 360 градусов.

«Леопарды» в целом имеют множество преимуществ, благодаря чему на порядок превышают качество российских танков, отмечает военный эксперт Павел Нарожный.

«Их живучесть в разы лучше, ремонтировать — в разы проще. Если советский танк нужно разбирать, то в Leopard двигатель и коробка передач снимается одним большим блоком и меняется на новый», — пояснил он.

В 2015 году Минобороны Германии объявило о планах разработки преемника танка Leopard 2 — Leopard 3. Продолжительность службы второго «Леопарда» продлится до 2030 года.

Основные боевые танки войск Британии — еще один прорыв

Неоднократно в публичном пространстве звучали заявления о том, что Британия намерена передать Украине Challenger 2 («Челленджер»). 14 января о поставках официально заявил премьер-министр Риши Сунак.

На вооружение танки поступили в 1998 году. Были задействованы в боевых действиях в Боснии, Косово, Ираке.

Танк Challenger 2. Фото: defence-ua.com

«Челленджер» оснащен 120-миллиметровой пушкой L30A1. Ее главная особенность — нарезной ствол (дает возможность снаряду вращаться). Это единственный танк с подобным среди стран НАТО. Кроме того, Challenger 2 считается одним из самых защищенных в мире — оснащен броней Chobham.

Основные технические характеристики: 

  • экипаж — четыре человека;
  • калибр пушки — 120 мм;
  • вес — 64 тонны;
  • длина корпуса — 8,3 м;
  • скорость — 59 км/час, и до 40 км/час по бездорожью;
  • дополнительное оружие — цепная спаренная пушка калибра 7,62 мм, пулемет 7,62 мм.

«Челленджер» имеет цифровую систему управления огнем, тепловизоры, лазерные дальномеры.

Американские «Брэдли» — перелом в поставках ВСУ

Ожидается, что, в рамках новых пакетов военной помощи от западных партнеров, Украина получит около 50 БМП M2 Bradley («Брэдли»).

Данная машина считается главной БМП армии США. Ее разработали в конце 1970-х годов, а приняли на вооружение в 1981-м. Российские бронемашины уступают американским. Однако в США не один год ведется речь об усовершенствовании БМП, поскольку морально и они уже устаревают. 

В составе экипажа «Брэдли» — три человека. Но большинство версий способны вместить до 6солдат, а версия М2А3 рассчитана на 7. БМП имеют автоматические пушки калибра 25 мм.

Боевая машина пехоты Bradley. Фото: defence-ua.com

50 таких машин — не очень большое количество для украинской армии. Однако эксперты все же выделяют особо их качество. И то, что это только начало, некий перелом в поставках западного тяжелого вооружения.

«Это первая ласточка в качественном расширении номенклатуры военной помощи, которую западные союзники оказывают Украине», — считает военный эксперт Юрий Федоров.

Он также подчеркивает, что наступление без тяжелой бронетехники невозможно. В противном случае оно обречено на провал и колоссальные потери.

Читайте также:

Первый Patriot для Украины: В чем преимущества комплекса и почему его получение важно

«Революция» или осознанность?

Есть информация и о согласовании поставок Киеву французских колесных танков AMX-10 RC, а также немецких БМП Marder.

Франция заявила о поставках в начале января и намерена совершить их в течении двух месяцев.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба решение французского президента Эммануэля Макрона назвал «революционным».

Около 40 боевых машин Marder («Мардер») планирует предоставить Украине Германия — уже в первом квартале 2023 года.

Аналитики считают, что и «Брэдли», и «Мардер» обеспечат украинским бойцам большое тактическое преимущество, особенно — в наступательных операциях. Кроме того, они имеют хорошие разведывательные возможности.

Боевая машина пехоты Marder. Фото: defence-ua.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в уже известном своем интервью в конце 2022-го изданию The Economist обозначил что Украине необходимы 300 танков, 500-700 боевых машин пехоты и порядка 500 артиллерийских установок.

Однако поступление новой техники, хоть пока и не в таком количестве, уже поможет не только отразить потенциальные наступления российских военных, но и прорвать оборону противника. 

Говоря о том, почему только сейчас, после 11 месяцев войны, союзники готовы предоставить Украине танки и другое тяжелое вооружение, и эксперты, и политики акцентируют: Запад боялся эскалации, провокаций и ядерных угроз Путина. Но многие страны пересматривают свои позиции, ведь Россия явно проигрывает на поле боя. А отыгрывается за проигрыш на фронте ракетным террором мирных городов. Наступает период перелома, и глава государства Владимир Зеленский заверил — 2023 год станет решающим в войне против РФ.

Еще по теме

Прочее
Война

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:36
Главные события в оккупации 18 января
18:00
Донецк и не только: В «ДНР» назвали города, где наибольшие проблемы с отоплением
16:23
В России арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве с Луганщины
13:54
В «ДНР» заявили, что вывезли из Соледара около 500 человек
13:01
Пушилин заявил, что в Соледаре взяты в плен воевавшие за ВСУ иностранцы
11:14
«ДНР»: В Горловке ранена женщина
23:35
Главные события в оккупации 17 января
18:33
Рынок «Азовский» в Мариуполе показали в сети
17:56
Коньяк и вино с таким же названием: Житель Горловки показал полки супермаркета
16:27
В «ДНР» заявили о гибели жителя поселка под Волновахой
16:26
В сети показали, как сейчас выглядит меткомбинат «Азовсталь» в Мариуполе
15:59
В группировке «ДНР» нашли «виновных» в обстреле ПТУ Макеевки — ГУР МОУ
15:58
«ДНР» и «ЛНР» опубликовали тарифы на связь после повышения
15:22
«ДНР» показала последствия ночного удара по гостинице в Волновахе
11:58
Правозащитники: Минимум 600 жителей Херсонщины стали жертвами насильственных похищений РФ
все новости
08:47
Армия РФ ударила «Градами» и тяжелой артиллерией по Никопольщине
08:46
Удар оккупантов по жилой многоэтажке в Бахмуте зафиксировала камера
08:20
Оккупанты обстреляли Донецкую область, ранены четыре человека
00:36
Главные события в оккупации 18 января
23:18
В новый пакет помощи США Украине войдут ракеты GLSDB с дальностью более 150 км — Politico
22:57
Бизнесмен, предлагавший взятку главе ФГИУ, получил «паспорт» «ЛНР» и открыл бизнес в оккупации — СМИ
22:28
Помощь детям Святогорска: теплая одежда, канцелярские наборы, рюкзаки и планшеты
21:56
Жители Донецка ищут свои документы на месте здания, разрушенного обстрелом
21:31
Раненых «‎вагнеровцев»‎ лечат в клинике, связанной с дочерью Путина — СМИ
21:27
США готовят еще один крупный пакет помощи Украине – CNN
20:41
Welt: В начале войны Болгария тайно обеспечивала Украину боеприпасами и дизтопливом
20:31
Через несколько недель будет понятно, выживет ли Украина — Дуда
19:47
Это результат войны —  Зеленский  о крушении вертолета и гибели людей в Броварах
19:31
Главу Гоструда в Донецкой области будут судить за взятку в полмиллиона гривен
19:09
ЕСПЧ вынесет решение по делу об оккупации части Донбасса
все новости
ВИДЕО
Место падения вертолета в Броварах. Фото: Национальная полиция В Броварах упал вертолет рядом с детсадом: погибли 17 человек, включая руководство МВД
18 января, 16:30
Лиман. Скриншот Ситуация в Святогорске и Лимане: Что происходит на севере Донецкой области
17 января, 23:36
Бахмут. Скриншот «Соседей убили, дома разбивают»: Эвакуация из Бахмута проходит под обстрелами
17 января, 22:15

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама