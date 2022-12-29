Правило двух стен: как спасаться во время обстрелов

Город Часов Яр, Донецкая область. Последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС Украины

С начала полномасштабного вторжения российские войска не прекращают атаковать города Украины, нанося удары по критической и гражданской инфраструктуре. Согласно данным на июнь, в стране разрушено или повреждено 116 тысяч жилых домов: 12,3 тысячи многоэтажных и 104,1 тысячи частных. Миллионам людей стали необходимы укрытия, подвалы, бомбоубежища. Однако нередко поблизости их нет, а действовать необходимо незамедлительно. Как уберечь себя и близких во время обстрела, авиаудара, что такое правило двух стен, где самое безопасное место в квартире — «Новости Донбасса» рассказывают в этом материале.

В подвале или квартире: где безопаснее?

Если бомбоубежище, противорадиацинное укрытие далеко, можно переждать опасность, спустившись в подвал, подземный паркинг, переход. Оптимальный вариант, который подходит жителям мегаполисов, — метрополитен.



В укрытии должны быть два выхода (правило двух выходов), иначе оно станет смертельной ловушкой. Также обязательны наличие вентиляции, аварийного освещения, санузла, аптечки. Заранее туда стоит принести запас воды, инструменты для разбора завалов.



Наиболее опасные в многоквартирных домах самые нижние (также касается частных домов) и верхние этажи. Снаряды, пули могут попасть на 1-2 этаж, а если конструкция упадет, их завалит. Последние опасны из-за возможного попадания осколков ракет, дронов, авиабомб.



Между укрытием и квартирой, лучше выбрать первое. Особенно жителям «панелек» — при ракетном ударе такие могут сразу сложиться.

Помним правило «двух стен»

За более 300 дней войны сигналы воздушной тревоги стали частью будней украинцев. Многие, игнорируя угрозу, остаются дома. Наиболее безопасной считается локация — подальше от окон, межкомнатных дверей, особенно со стеклами. Следует учесть: опорные стены — толще. При разрушении возле такой останется безопасный «островок».



Из-за войны украинцы узнали о правиле «двух стен», согласно которому между человеком и улицей должно быть две стены. Первая — берет на себя силу взрыва, может вылететь окно или разрушиться вся стена. Вторая — принимает осколки. Третья будет за вами. Но правило — не панацея, поскольку нельзя предугадать место удара.



В частных домах правило не работает. Оптимальный вариант — подвал, погреб. Если есть возможность — спуститься в укрытие.

Самое безопасное место в квартире

На практике под правило двух стен подпадает коридор. Также люди прячутся в ванной комнате, где нет окон. Но некоторые уверяют, что прятаться там не безопасно, ведь травмы может причинить отлетевшая плитка. Главное, чтобы в ванной не было газового котла, стеклянных поверхностей, зеркал.

Последствия атаки РФ в Киеве. Фото: Соцсети

Что делать при авиаударе?

Авианалеты длятся недолго, но очень опасны. При угрозе практически нет времени сориентироваться — действовать нужно молниеносно. Люди, пережившие подобный опыт, советуют сразу падать на пол (лицом вниз, закрыть голову руками), у стены. Главное — не возле окна, если успеете — в коридоре. Нельзя оставаться в центре помещения, иначе есть риск травмироваться сильнее.



Категорически запрещается прятаться:

под современными зданиями, офисами, магазинами, ТРЦ;

в подвалах «панелек», возле автомобильной (любой другой) техники;

на автозаправках;

в помещениях с контейнерами, ящиками, стройматериалами;

реках, фонтанах, любых водоемах.

«Снежинки» тоже могут уберечь

Не стоит пренебрегать в своем жилье защитой окон. Тут пригодятся подручные средства: скотч, бумажная клейкая лента, тканевые полоски. При ударной волне вибрация стекол смягчается, они не разлетятся.

Клеить советуют, заходя на раму, чтобы куски стекла могли задержаться на закрепленном материале. Можно «снежинкой», «крест на крест», с минимальным расстоянием. Наиболее надежный способ — сплошь. И при взрыве стекло не разлетается, а трескается.



Для надежности между рамой и створкой кладут поролон или подпирают подушкой, свернутым одеялом — чтобы окно не распахивалось от сквозняка, а в случае взрыва уцелело. С подоконника лучше убрать любые предметы.