Leopard, Challenger і не тільки: Яке важке озброєння може отримати Україна і чи змінить воно ситуацію на фронті

Танк Leopard 2A7. Фото: bundeswehr.de

Сполучені Штати, Велика Британія та країни Європейського Союзу цьогоріч нададуть Україні безпрецедентну оборонну допомогу. Уперше за майже рік війни українська армія отримає західну бронетехніку. І йдеться не тільки про нові типи озброєнь, а й про скасування обмежень на постачання деяких видів важкої техніки. Вже відомо, що в розпорядження ЗСУ можуть надійти бойові машини піхоти Bradley, Marder, танки Challenger 2, AMX-10RC і Leopard 2. У чому перевага цієї техніки і чи допоможе вона змінити ситуацію на фронті — розбиралися «Новини Донбасу».

Живі, дорогі та одні з найкращих у світі



Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що мета України — зібрати бригаду танків Leopard 2 («Леопард»). Наміри передати техніку офіційно підтвердив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до України у січні.



Однак остаточного рішення про постачання чекають від Німеччини — країни-виробника. Канцлер ФРН Олаф Шольц поки не схвалив його.



Західні танки Leopard 2 вважаються одними з найкращих у світі. Особливо популярні «Леопарди» в Європі — їх на озброєнні, крім виробника, мають такі країни, як Фінляндія, Польща, Канада, Австрія, Данія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Туреччина та інші. Загалом Німеччина продала 1772 одиниці в 14 держав.



Станом на 2022 рік кількість випущених Leopard 2 оцінюють у межах 3500 одиниць, більше половини з яких перебувають у строю.

Вартість «Леопарду», залежно від модифікації, коливається від 6 мільйонів доларів і вище.



Експерти єдині в думці: така техніка здатна значно посилити бойову міць української армії. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко каже — саме ці танки вигідніше отримати Україні, навіть ніж Abrams чи Challenger. Бо їх буде простіше відправляти, обслуговувати та ремонтувати.



Очікується, що українські військові отримають Leopard 2А4 — модифікацію танка Leopard 2, що вироблялися з 1979 року та багато разів удосконалювалися.

Основні технічні параметри Leopard 2A4:

склад екіпажу — 4 людини;

маса — від 50 до більше 60 тонн;

гармата — 120-мм;

броня — комбінована протиснарядна, навісна;

два кулемети 7,62-мм.

Можуть розвивати швидкість по шосе до 72 км на годину. Спроможні подолати глибокий рів (до 3 метрів) і брід 4 метри. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км під час руху бездоріжжям. На техніці встановлено тепловізійні камери, які знімають на 360 градусів.



«Леопарди» загалом мають безліч переваг, завдяки чому значно перевищують якість російських танків, зазначає військовий експерт Павло Нарожний.



«Їхня живучість у рази краща, ремонтувати — набагато простіше. Якщо радянський танк потрібно розбирати, то в Leopard двигун і коробка передач знімається одним великим блоком і змінюється на новий», — пояснив він.



У 2015 році міноборони Німеччини оголосило про плани розробки наступника танка Leopard 2 —Leopard 3. Тривалість служби другого «Леопарда» — до 2030 року.

Основні бойові танки військ Британії — ще один прорив

Неодноразово в публічному просторі лунали заяви про те, що Британія має намір передати Україні Challenger 2 («Челленджер»). 14 січня про постачання офіційно заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак.



На озброєння ці танки надійшли 1998 року. Були задіяні в бойових діях у Боснії, Косово, Іраку.

Танк Challenger 2. Фото: defence-ua.com

«Челленджер» оснащений 120-міліметровою гарматою L30A1. Її головна особливість — нарізний ствол (дає можливість снаряду обертатися). Це єдиний танк із подібним серед країн НАТО. Крім того, Challenger 2 вважається одним із найзахищеніших у світі — оснащений бронею Chobham.

Основні технічні характеристики:

екіпаж — чотири людини;

чотири людини; калібр гармати — 120 мм;

120 мм; вага — 64 тонни;

64 тонни; довжина корпусу — 8,3 м;

8,3 м; швидкість — 59 км/год, і до 40 км/год за бездоріжжям;

59 км/год, і до 40 км/год за бездоріжжям; додаткова зброя — ланцюгова спарена гармата калібру 7,62 мм, кулемет 7,62 мм.

«Челленджер» має цифрову систему управління вогнем, тепловізори, лазерні далекоміри.



Американські «Бредлі» — перелом у постачаннях ЗСУ

Очікується, що, в межах нових пакетів військової допомоги від західних партнерів, Україна отримає близько 50 БМП M2 Bradley («Бредлі»).



Ця машина вважається головною БМП армії США. Її розробили наприкінці 1970-х років, а взяли на озброєння в 1981-му. Російські бронемашини поступаються американським. Однак у США не один рік ведеться мова про вдосконалення БМП, оскільки морально і вони вже застарівають.



У складі екіпажу «Бредлі» — три людини. Але більшість версій здатні вмістити до 6 солдатів, а версія М2А3 розрахована на 7. БМП мають автоматичні гармати калібру 25 мм.

Бойова машина піхоти Bradley. Фото: defence-ua.com

50 таких машин — не дуже велика кількість для української армії. Однак експерти все ж виділяють особливо їхню якість. І те, що це тільки початок, певний перелом у постачанні західного важкого озброєння.



«Це перша ластівка в якісному розширенні номенклатури військової допомоги, яку західні союзники надають Україні», — вважає військовий експерт Юрій Федоров.



Він також наголушує, що наступ без важкої бронетехніки неможливий. В іншому випадку він приречений на провал і колосальні втрати.

«Революція» чи усвідомленість?

Є інформація і про узгодження поставок Києву французьких колісних танків AMX-10 RC, а також німецьких БМП Marder.



Франція заявила про постачання на початку січня, і має намір здійснити їх впродовж двох місяців.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба рішення французького президента Еммануеля Макрона назвав «революційним».



Близько 40 бойових машин Marder («Мардер») планує надати Україні Німеччина — вже в першому кварталі 2023 року.



Аналітики вважають, що і «Бредлі», і «Мардер» забезпечать українським бійцям велику тактичну перевагу, особливо — у наступальних операціях. Крім того, вони мають хороші розвідувальні можливості.

Бойова машина піхоти Marder. Фото: defence-ua.com

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний у вже відомому своєму інтерв’ю наприкінці 2022-го виданню The Economist зазначив, що Україні потрібні 300 танків, 500-700 бойових машин піхоти і близько 500 артилерійських установок.



Однак надходження нової техніки, хоч поки і не в такій кількості, вже допоможе не тільки відбити потенційні чергові наступи російських солдатів, а й прорвати оборону противника.



Говорячи про те, чому тільки зараз, після 11 місяців війни, союзники готові надати Україні танки та інше важке озброєння, і експерти, і політики наголошують: Захід боявся ескалації, провокацій і ядерних погроз Путіна. Але багато країн переглядають свої позиції, адже Росія явно програє на полі бою. А відіграється за програш на фронті ракетним терором мирних міст. Настає період перелому, і глава держави Володимир Зеленський запевнив — 2023 рік стане вирішальним у війні проти РФ.