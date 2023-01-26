Военная стратегия или интерес Пригожина к месторождениям соли: зачем России Соледар

Разрушенный офис предприятия «Артемсоль» в Соледаре. Фото: соцсети

Украинские военные удерживали небольшую часть Соледара вплоть до середины января. Бои продолжались на западных окраинах города. В тоже время создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о захвате Соледара еще 10 января и опередил даже российское Минобороны. Наемники «повара Путина» буквально вгрызлись в это направление и с середины лета 2022 года пытаются продвинуться на участке, который, по словам экспертов, не имеет стратегического значения в военном плане. Есть ли скрытые мотивы у Евгения Пригожина и сможет ли Россия разрабатывать соляные месторождения на Донетчине — читайте в статье «Новостей Донбасса».

«Ни Соледар, ни Бахмут ни под какой критерий в плане военной стратегии не попадают»

Бои в районе Бахмута и Соледара начались в середине лета прошлого года. Основным контингентом, выполняющим задачи российской армии, изначально были «вагнеровцы». Сразу — исключительно наемники. Потом Пригожин стал привлекать на фронт заключенных. В середине декабря украинский Центр национального сопротивления сообщал, что в рядах «музыкантов» воюет 23 тысячи осужденных. Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби озвучивал другую цифру. По его словам, 40 тысяч или около 80% боевиков ЧВК «Вагнер» могут быть заключенными.



Своими «героями» Пригожин публично гордится и якобы отстаивает их интересы. В тоже время, людей он не жалеет. Раненых снова отправляют на фронт — на участки, где идут наиболее жестокие бои. По разным данным, потери «вагнеровцев» под Соледаром — огромны. Боевики буквально шли по трупам своих же военных товарищей и ними же прикрывались. Эту посленовогоднюю операцию Пригожин развил до масштабов чуть ли не победы во всей войне. Он несколько раз отчитывался о полном контроле над Соледаром, делал фото со своими наемниками практически на передовой, спускался якобы в соляную шахту. Пригожину была необходима победа. Даже преждевременная.



Евгений Пригожин и завербованные заключенные. Скриншот: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Судя по картам, российские войска практически дошли до реки Новобахмутовка. В тоже время трассу Северск-Бахмут им пока перерезать не удалось. Тогда какой же стратегический смысл в захвате Соледара? «Вагнеровцы» заявляют, что контроль над городом даст им возможность охватить Бахмут не только с южной, но и с северной стороны. В тоже время, по словам украинских экспертов, особого значения в военном плане оккупация Соледара не имеет.



«Стратегическими и важными можно считать мосты через речку, транспортные развязки. Константиновка — стратегический объект, потому что там разветвленная сеть железных дорог. Ни Соледар, ни Бахмут ни под какой критерий не попадают», — говорит военный аналитик Алексей Гетьман.



По словам экспертов, единственное, что имеет значение возле Соледара и Бахмута — это дороги.



«Если говорить о стратегическом значении и дальнейших направлениях — в районе Бахмута и западнее Бахмута находится фактически развилка. Идут дороги одна на Константиновку, вторая на Краматорск, которые, в принципе, могут быть использованы противником для дальнейшего развития наступления по выполнению задачи "спецоперации" — полной оккупации Донецкой области», — считает военно-политический обозреватель Игорь Левченко.

«Вагнеровцев» интересуют природные ресурсы

Основной причиной, почему Евгению Пригожину нужна именно эта часть Донецкой области, считают бизнес. Еще в 2019 году СNN опубликовало расследование, где речь шла о том, что страны, где действуют «вагнеровцы», обладают большими запасами природных ресурсов. Так, в Судане и Центральноафриканской республике компании, связанные с Пригожиным, получили права на разведку минимум семи золотых и алмазных рудников. После этого сотни местных жителей стали работать на российского олигарха. В Сирии «вагнеровцы» захватили нефтяные месторождения в обмен на процент от прибыли.



По данным издания Politico, за последний год ЧВК «Вагнер» расширила свою деятельность в Центральноафриканской республике. Группировка может увеличить прибыль до 1 млрд долларов благодаря добыче золота. Politico предполагает, что полученные от работы рудника доходы могут будут использованы для поддержки военных операций в Украине.



Евгений Пригожин. Скриншот: Пресс-служба Пригожина / Telegram

В начале января Reuters, ссылаясь на чиновника из Белого дома, написало, что в Донецкой области Пригожин заинтересован в первую очередь в том, чтобы взять под свой контроль добычу соли и гипса из шахт около Бахмута. О том, что Россия пытается получить доступ именно к соляным шахтам «Артемсоли» говорит и британская разведка.



Соль — главный трофей России

Бахмутское направление — действительно лакомый кусок для Евгения Пригожина. Месторождения соли в Соледаре — практически неисчерпаемы. Несмотря на большой объем выработок, там разработано не более 5%. Нынешних запасов хватит более, чем на 700 лет. Кроме того, соледарская соль хорошего качества. Содержание натрия и хлора в ней превышает 98%, что позволяет отгружать соль без обогащения. Несмотря на это, в декабре 2014 года Роспотребнадзор пришел к выводу, что продукция «Артемсоли» якобы не соответствует требованиям по содержанию различных примесей, йода и органолептике. Ввозить продукцию из Соледара в РФ запретили, несмотря на то, что ее доля на рынке составляла около 25%.



«Естественно был только политический подтекст. Они то йодировать нас заставляли, то техническая была сильно хорошего качества. У нас соль первого сорта без обогащения. А сейчас мы до высшего доводили методом сепарации», — сказали «Новостям Донбасса» в пресс-службе ГП «Артемсоль».



С 1 ноября 2016 года Москва перестала импортировать соль из ряда западных стран, поддержавших санкции против РФ. Сейчас на российские прилавки она попадает из Беларуси и Казахстана. Поэтому соледарские шахты открывают для оккупантов радужные перспективы, ведь своей соли у России недостаточно. Для сравнения: предприятие «Артемсоль» в 2021 году произвело более 1 миллиона тонн соли. Вся российская соляная промышленность — до 2,9 миллиона тонн. Прокремлевские пропагандисты еще в мае 2022 года с радостным предвкушением рассказывали, что очень скоро украинская соль вернется в Россию. Причем, о запрете Роспотребнадзора и якобы плохом качестве продукции уже забыли.



Как рассказали в пресс-службе ГП «Артемсоль», предприятие имеет специальное разрешение на пользование недрами. Речь не о всей площади Артемовского месторождения каменной соли, а о 53,5 квадратных метров.



Одна из шахт Соледара снаружи, поврежденная боевыми действиями. Скриншот: Пушилин Д.В. / Telegram

«Это только от детально разведанных запасов — тех, что готовы к промышленному освоению — 75%. А все Артемовское месторождение еще больше. Просто запасы находятся глубже 610 метров. "Артемсоль" отработала только 11,03% от стоящих у нее на балансе запасов, утвержденных Государственной комиссией по запасам Украины, за все 142 года работы», — объяснили в пресс-службе предприятия.



В ГП «Артемсоль» не готовы ответить на вопрос, заинтересован ли Евгений Пригожин в соледарской соли, но уверены, что добывать ее до окончания боевых действий будет невозможно.



«Вопрос относительно компенсации ущерба, нанесенного РФ в связи с ее военной агрессией, следует рассматривать комплексно, в разрезе межгосударственных отношений и действующего правового поля после нашей победы. Реальных механизмов реализации решений международных судов», — так прокомментировали в пресс-службе вероятность подачи исков, если Пригожин или какие-либо другие российские компании начнут вырабатывать соль в Соледаре.



На руку создателю ЧВК «Вагнер» может сыграть то, что, несмотря на уничтожение Соледара, как населенного пункта, соляные шахты остались целы.



В «ДНР» уверены: «Артемсоль» будет работать

Второй ценный ресурс в окрестностях Бахмута — это гипс. Иванградский рудник считают уникальным. Общая протяженность выработок здесь около семи километров. До начала активных боевых действий тут работал завод Knauf. Гипсокартон из Бахмута продавали по всей Украине. В мае предприятие попало под обстрел, но опять-таки, как и в случае с «Артемсолью», разрушение административных сооружений вряд ли помешает оккупантам разрабатывать природные ресурсы.



В среде Z-патриотов уже отреагировали на новости о бизнес-интересах Пригожина в Донецкой области, конечно же, назвав их информационным вбросом. Якобы нет фактов, подтверждающих эти заявления. В тоже время, пропагандисты не отрицают, что «Артемсоль» — важное предприятие, которое, как они пишут, «оставлять на откуп Украине было бы глупо». По их словам, России нужна соль, поэтому необходимо наладить производство. Якобы по примеру некоторых предприятий Крыма и «ДНР», оно перейдет не в частную, а в «республиканскую» собственность. Какие именно предприятия пропагандисты имеют в виду — большой вопрос. За годы локальной войны промышленность Донбасса постепенно умирала. Заводы и шахты лишь закрывались.



Территория предприяти «Артемсоль» после боевых действий. Скриншот: Пушилин Д.В. / Telegram

В тоже время Денис Пушилин уверен: «Артемсоль» будет работать, ведь предприятие — «экономически выгодное со всех сторон». К восстановлению «Артемсоли» кремлевский ставленник готов приступить после оккупации Бахмута.



Что до развития промышленности на захваченной части Донецкой области, то недавно «глава» «правительства ДНР» Виталий Хоценко заявил о возобновлении разработок каолина на месторождении Белая Балка около Волновахи.



«Предприятие планирует возобновить экспорт каолина за пределы России. Это позволит нам расширить рынок сбыта отечественной продукции и портфель договоров, который в 2022 году составил 700 миллионов рублей, а также создать новые рабочие места», — сказал Хоценко.



Через несколько дней в сети появилась информация от местных жителей о том, что в места разработок приехала военная техника: танки, БТР, САУ. По их мнению, российские оккупанты прячут ее в выработках, вероятно, готовясь к наступлению на этом направлении. Поэтому вряд ли стоит надеяться на кремлевских прокси в плане возрождения промышленности. Вероятно, это возможно лишь в случае, если в этом будет заинтересована Россия. Либо же конкретный человек, который в Кремле имеет огромный вес и играет в войне одну из первых ролей.