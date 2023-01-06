В планах основателя ЧВК «Вагнера» контроль над шахтами вблизи Бахмута, считают в США

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин хочет контролировать шахты вблизи Бахмута Донецкой области, потому для российских оккупационных войск так важно взять именно этот украинский город. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова чиновника из Белого дома.



Отмечается, что речь о соляных и гипсовых шахтах, которые расположены в районе Бахмута. Есть признаки того, что «одержимость» России и Пригожина Бахмутом обусловлена ​​денежными мотивами, добавил американский чиновник.



Reuters напомнил, что США ранее обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других странах, чтобы помочь финансировать войну Москвы в Украине. Россия отвергала это обвинение, называя ее «антироссийской агрессией.



Ссылаясь на чиновника из Белого дома, Reuters пишет, что ЧВК «Вагнера» в настоящее время имеет около 50 тысяч наемников, из которых более 4 тысяч убиты и 10 тысяч ранены, а более тысячи боевиков группировки были ликвидированы с конца ноября по начало декабря 2022-го вблизи Бахмута.

Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на военных, пишет, что россияне перенаправили часть сил с Бахмута на Соледар. А на позициях возле Бахмута огонь со стороны оккупационной армии сократился примерно вдвое. Украинские военные эксперты, в свою очередь, подтверждают лишь незначительное снижение обстрелов. Интенсивность боев, по их словам, как и планы России захватить и Бахмут, и Соледар, и другие населенные пункты — не изменились.



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