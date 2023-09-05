Украина вернет всех военнообязанных из-за границы? Разбираемся, это правда или фейк

Выехавших военнообязанных будет сложно вернуть назад. Фото: ГПСУ

Пропаганда РФ пытается всячески ослабить призыв в Украине. Одним из ключевых факторов дезинформации России является манипуляция фактами и подмена смысла большинства новостей, которые поступают в информационное пространство Украины. В первую очередь дело касается мобилизации.



Про то, что вопрос мобилизации будет главным в новом пакете пропаганды отмечало несколько дней назад ГУР. В частности, в разведке указывали, что российская система дезинформации сосредоточит свое внимание массовой мобилизация, когда в призывные пункты якобы будут «загонять» даже несовершеннолетних.



Россия стала разгонять нарратив о призыве в Украине всех мужчин на фронт, включая и тех, кто выехал после 24 февраля 2022 года. К примеру, в статье польского издания Rzeczpospolita насчитали более 80 тысяч украинцев, отвечающих параметрам военкоматов по мобилизации.



Перекрутив информацию польского медиа, в РФ стали утверждать, что поляки отправляют украинцев домой, но если разобраться, то речь идет о людях, которые занимались переправкой уклонистов через границу.

Почему вернуть потенциальных призывников будет непросто

В эфире телемарафона глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что практически в любой стране мира, за исключением России, могут обратиться с запросом о выдаче военнообязанных граждан, которые незаконно, за взятку, покинули страну.



Однако экстрадиция в Украину возможна только при условии выдачи ордера на арест, каждого человека в отдельности. Польский пресс-секретарь главного управления полиции заявил, что при задержании иностранца на территории Польши система КСИП (Национальная информационная полицейская система) показывает, преследует ли его прокуратура Украины. И экстрадиция возможна только после решения суда.



По словам адвокатки Кристины Реу, понятие «экстрадиции» возможно применить в отношении нескольких десятков человек, но за границей сейчас только в Польше пребывает свыше 80 тисяч мужчин, подходящих под критерии мобилизации.







Сама процедура экстрадиции очень сложная. Сначала суд должен принять решение о заочном аресте, после того, как оно вступит в силу, можно подавать запрос на экстрадицию. И такой запрос подается лишь двумя ведомствами: генеральной прокуратурой или министерством юстиций.



Важным фактор после всех процедур запроса на возвращение украинцев, останется – определить место нахождение выехавших призывников. Ведь не исключено, что после пересечения границы с соседним государством, человек может осесть в любой другой стране Европейского союза.



Польский суд способен отказать в выдаче мужчины, если он получил статус беженца. Еще один вариант, объявить выехавших мужчин по линии Интерпола, если украинец будет где-то задержан, его могут вернуть в Украину. Однако не ясно, как отреагирует международная организация криминальной полиции на огромное количество запросов о выдаче.



Существует еще процедура выдворения. Напомним, на момент начала широкомасштабного российского вторжения действовала упрощенная процедура въезда в ЕС. В любом случае, процесс «изгнания» незаконно осевших призывников для каждой страны должен соответствовать местному законодательству.



«Если в законодательстве Польши не было внесено никаких изменений в отношении граждан Украины, подтверждение их статуса и места пребывания, относительно упрощенного перехода границы, то процедура выдворения не применима к ним», — объяснила в комментарии «Новостям Донбасса» адвокатка Кристина Реу.

Коррупция помогает покинуть страну военнообязанным

К вопросу о тех, кто не выехал после 24 февраля, а только решился на переезд, но не может покинуть страну по причине отсутствия разрешения. В СМИ каждый день появляются новости о задержании потенциальных призывников, которые пытаются скрыться от военкоматов, выбирая самые разные для этого способы.



Вопрос состоит не только в уклонении от мобилизации или визите военкомата, сколько в коррупционной системе, которая позволяет уклонистам «решить» вопрос отсрочки и выезда заграницу.



Служба безопасности и полиция неоднократно выявляли недобросовестных сотрудников медучреждений и военкоматов, которые за взятки помогали уклонистам избежать призыва по фиктивным документам о здоровье.



Для этого чиновники медцентров направляли своим сообщникам из местных военно-врачебных комиссий ложные выводы о состоянии здоровья призывников. Стоимость таких «услуг» в столице составляет 11 тысяч долларов США с одного «пациента».



В обществе уже давно обговаривают идею отсрочки от мобилизации, уплатив своеобразный налог в районе 2000 долларов, который позволит на год получить отвод, что даст возможность потом направить эти средства на помощь армии.

Зеленский поддержал идею проверить работу ВЛК

Военнослужащие также считают, что человек не способный нести службу, станет скорее обузой на фронте, а так от него будет помощь и он сможет остаться дома поддерживая экономику.



Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой провести комплексную проверку обоснованности решений ВЛК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.



«Все случаи, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранителями», — заявил президент.



Тех военнообязанных, которые категорически отказываются воевать, хотят призывать на работу на предприятия оборонного и других секторов экономики, или на общественно полезные работы на договорных условиях. Оплату труда обещают не меньше минималки.