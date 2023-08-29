В Кремле утвердили новые методички: мобилизация несовершеннолетних, Кличко — новый президент, безнаказанность коррупционеров

Главное управление разведки МОУ предупреждает о новом этапе информационной войны со стороны РФ. По информации военного ведомства, 25 августа 2023 года, в администрации российского президента состоялось совещание по поводу следующего этапа информационной войны в украинских и мировых медиапространствах.



Кремлевские «технологи» и представители медиа, задействованных в информационных операциях, утвердили новые нарративы, направленные на дискредитацию Украины и воздействие на ее партнеров по всему миру.



Ближайшее время российская система дезинформации сосредоточит свое внимание на использовании нескольких тем. Первая — массовая мобилизация, когда в призывные пункты будут «загонять» даже несовершеннолетних. Кремль все также будет продолжать дезинформацию о недоверии украинских партнеров и возможности победы, разбавив старые фейки тайной договоренностью мэра Киева Виталия Кличко с Республиканской партией о поддержке его кандидатуры на следующих президентских выборах.



В России уверены, что рано или поздно они смогут убедить украинцев в «тотальной коррупции», подорвать доверие к военным, и вдобавок ко всему собираются распространить фейки о «прекрасной жизни» на оккупированной территории.

Ранее в России выпустили новый учебник по истории для учащихся старших классов с разделом о войне РФ против Украины, повторяющим утверждение российской официальной пропаганды.