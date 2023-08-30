Зеленский поручил проверить решение ВЛК начиная с 24 февраля 2022 года

Президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям проверить обоснованность решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе после с 24 февраля 2022 года. Об этом он заявил по результатам заседания СНБО.



«Провел заседание СНБО. Тематика — военно-врачебные комиссии. Итоги проверки всей системы ВВК по стране. Доклады о нарушениях. Шаги для предотвращения любой коррупции в сфере ВВК», — сообщил президент в Телеграмм.



В частности, по его словам, по итогам заседания было принято решение провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.



«Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители», — отметил он.



Это также касается тех, кто с помощью поддельных документов уехал из Украины за время начала полномасштабной агрессии.



Напомним, ранее Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии.