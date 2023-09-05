Україна поверне всіх військовозобов'язаних, які покинули країну? Розбираємось, це правда чи фейк

Військових зобов'язаних, що виїхали, буде складно повернути назад. Фото: ДПСУ

Пропаганда РФ намагається всіляко послабити призов в Україні. Одним із ключових факторів дезінформації Росії є маніпуляція фактами та підміна сенсу більшості новин, які надходять до інформаційного простору України. Насамперед справа стосується мобілізації.



Про те, що питання мобілізації буде головним у новому пакеті пропаганди, відзначало кілька днів тому ГУР. Зокрема, у розвідці вказували, що російська система дезінформації зосередить свою увагу на масовій мобілізації, коли в призовні пункти нібито «заганятимуть» навіть неповнолітніх.



Росія почала розганяти наратив про призов в Україні всіх чоловіків на фронт, включаючи й тих, хто виїхав після 24 лютого 2022 року. Наприклад, у статті польського видання Rzeczpospolita нарахували понад 80 тисяч українців, які відповідають параметрам військкоматів щодо мобілізації.



Перекрутивши інформацію польського медіа, у РФ почали стверджувати, що поляки відправляють українців додому, але якщо розібратися, то йдеться про людей, які переправляли ухилянтів через кордон.

Чому повернути потенційних призовників буде непросто

В ефірі телемарафону голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що практично в будь-якій країні світу, за винятком Росії, можуть звернутися із запитом про видачу військовозобов'язаних громадян, які незаконно, за хабар покинули країну.



Проте екстрадиція в Україну можлива лише за умови видачі ордера на арешт кожної людини окремо. Польський прессекретар головного управління поліції заявив, що під час затримання іноземця на території Польщі система КСІП (Національна інформаційна поліцейська система) показує, чи переслідує його прокуратура України. І екстрадиція можлива лише після рішення суду.



За словами адвокатки Крістіни Реу, поняття «екстрадиції» можна застосувати до кількох десятків людей, але за кордоном зараз лише в Польщі перебуває понад 80 тисяч чоловіків, які підходять під критерії мобілізації.







Сама процедура екстрадиції дуже складна. Спочатку суд має ухвалити рішення про заочний арешт, після того, як воно набуде чинності, можна подавати запит на екстрадицію. І такий запит подається лише двома відомствами: генеральною прокуратурою чи міністерством юстиції.



Важливим фактором після всіх процедур запиту на повернення українців, залишиться – визначити місце знаходження призовників, що виїхали. Адже не виключено, що після перетину кордону із сусідньою державою людина може осісти в будь-якій іншій країні Європейського союзу.



Польський суд здатний відмовити у видачі чоловіка, якщо він набув статусу біженця. Ще один варіант, оголосити чоловіків, які виїхали, по лінії Інтерполу, якщо українця буде десь затримано, його можуть повернути в Україну. Однак не зрозуміло, як відреагує міжнародна організація кримінальної поліції на величезну кількість запитів про видачу.



Існує ще процедура випровадження. Нагадаємо, на момент початку широкомасштабного російського вторгнення діяла спрощена процедура в'їзду до ЄС. У будь-якому випадку, процес «вигнання» призовників, що незаконно осіли, для кожної країни повинен відповідати місцевому законодавству.



«Якщо в законодавстві Польщі не було внесено жодних змін щодо громадян України, підтвердження їхнього статусу та місця перебування щодо спрощеного переходу кордону, то процедура депортації не буде застосовна до них», — пояснила в коментарі «Новинам Донбасу» адвокатка Крістіна Реу.

Корупція допомагає залишити країну військовозобов'язаним

До питання про тих, хто не виїхав після 24 лютого, а лише зважився на переїзд, але не може залишити країну через відсутність дозволу. У ЗМІ щодня з'являються новини про затримання потенційних призовників, які намагаються втекти від військкоматів, обираючи різні для цього способи.



Питання полягає не тільки в ухиленні від мобілізації чи візиті військкомату, а й у корупційній системі, яка дозволяє ухилянтам «вирішити» питання відстрочки та виїзду за кордон.



Служба безпеки та поліція неодноразово виявляли недобросовісних співробітників медустанов та військкоматів, які за хабарі допомагали чоловікам уникнути призову щодо фіктивних документів про здоров'я.



Для цього чиновники медичних центрів направляли своїм спільникам із місцевих військово-лікарських комісій хибні висновки про стан здоров'я призовників. Вартість таких «послуг» у столиці становить 11 тисяч доларів США з одного «пацієнта».



У суспільстві вже давно обговорюють ідею відстрочки від мобілізації, сплативши своєрідний податок у районі 2000 доларів, який дозволить на рік отримати відвід, що дозволить потім направити ці кошти на допомогу армії.

Зеленський підтримав ідею перевірити роботу ВЛК

Військовослужбовці також вважають, що людина, яка не здатна нести службу, стане швидше ягарем на фронті, а сплативши податок за відстрочку, від нього буде допомога. І людина зможе залишитися вдома, підтримуючи економіку.



Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були прийняті у період з 24 лютого 2022 року та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.



«Усі випадки, коли рішення явно безпідставні та незаконні, повинні зайнятися правоохоронцями», – заявив президент.



Тих військовозобов'язаних, які категорично відмовляються воювати, хочуть направити працювати на підприємства оборонного та інших секторів економіки, чи суспільно корисні роботи на договірних умовах. Оплату праці обіцяють не менше за мінімалку.