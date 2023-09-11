Виктор Шендерович. Фото: RFE/RL

«Новости Донбасса» поговорила с российским писателем, сценаристом и публицистом, объявленным в России «иноагентом», Виктором Шендеровичем о «скрепах», попытках отвлечь от войны и слабости РФ.





В чем сходство РФ с нацистской Германией

В России традиционные ценности определяются не многовековой историей, а указом президента. И формально, конечно, в местном законодательстве прописали — и про жизнь человека как высшую ценность, и про достоинство, права и свободы, а еще — гуманизм, милосердие и справедливость.



На деле же, по словам Виктора Шендеровича, под этим скорее понимают «набор штампов», который каждый раз продают избирателю. В том числе и самым простым способом, искусственно разделяя на «своих» и «чужих». Нужны голоса (вот как сейчас — на оккупированных территориях) и мгновенно включается режим поиска внутреннего врага.



И каждый раз, когда нужны голоса или свидетельства поддержки режима — включается все та же «информационная шарманка». Разговор о «богоизбранности», об «уникальности», об «особом пути».



«Это все довольно типовая вещь. И путинская Россия пошла по этой топорной дорожке очень быстро. И, в общем, уже пришла вполне в один ряд с нацистским, в частности, режимом, со сталинским режимом. Такие есть лакмусовые бумажки. Или такие базовые. Ну, скажем, есть Свидетели Иеговы, есть сексуальные меньшинства. То есть и это лакмусовая бумажка в области прав человека. Религиозные меньшинства, сексуальные меньшинства. И мы видим, что Путин аккуратно прессует тех же, кого прессовал Гитлер, да тех же, кого прессуют там в Малави в Африке», — говорит Виктор Шендерович.



Писатель обращает внимание на предвыборную кампанию на временно оккупированных территориях и в РФ, говоря, что перед их началом, российские власти максимально «зачищают поле».



Под различные статьи и санкции попадают те, кто позволил себе высказывания против войны. Каждую пятницу людей объявляют «иноагентами», что мешает им впоследствии баллотироваться. В Кремле осознанно решили опереться на максимально консервативный электорат



«Антизападный путь, путь противостояния Западу — вполне естественным образом привел Путина к опоре на самые консервативные слои. Это его электорат. Самый консервативный электорат — это электорат Путина. И естественным образом традиционные ценности в политическом смысле — это Иван Грозный в России. Это тоже традиционные ценности. На кол сажать политических противников — это традиционные ценности. Традиционные ценности — преследования религиозных меньшинств. Все права человека, в том числе, разумеется, и личные, и сексуальные, какие угодно политические», — подчеркивает Шендерович.



По его мнению, глава РФ противится всему Западному.



«Если искать общий знаменатель, это Жан-Жак Руссо, его замечательные мысли о том, что человек рождается свободным. Между тем он всюду в оковах. И это оковы Путина, путинская Россия проповедует. Для этого не нужно и даже вредно знать историю — ведь появляются вопросы, сами собой напрашиваются исторические параллели. Вот и переделывают школьную и университетскую программу, вот почему на оккупированные украинские территории первым делом повезли новые учебники», — объясняет писатель.

Путин постоянно пытается «переписать» историю

Виктор Шендерович уверен, что одной из традиционных российских ценностей является борьба с историей, попытка исправить историю и приспособить ее под нынешние политические задачи.



«Путин этим занимается давно. Все очень логично: атака на свободу человека, атака на историю, на интеллект, на знание. И в этом смысле тоже традиционная ценность это отрицание, собственно говоря, тех возможностей, которые личности предоставили западные ценности. Права женщины — это, безусловно, западные вещи. Суфражистки — все это тоже к нам пришло с «проклятого» Запада», — отмечает Шендерович.



Собеседник «Новостей Донбасса» думает, что выражение «история движется по спирали» для России более не актуально, потому что откат происходит не во времена застоя, а к сталинским временам.

Корреспондентка «Новостей Донбасса» поговорила с российским писателем Виктором Шендеровичем Фото: «Новости Донбасса»

«Мы сегодня, полагаю, в области прав человека, прав личности. Я думаю, что по репрессивности репрессивной практики мы сегодня проскочили брежневские отметки, мы уже вполне в сталинских нормах. В том, что касается сроков политическим противникам, в том, что касается попытки контроля за частной жизнью в том, что касается идеологии. Мне кажется, что сегодня Россия проскочила даже и брежневские отметки, и куда-то улетела в сторону, так сказать, 30-50-х годов», — рассказывает российский публицист.



Подобное искажение истории Путиным уже сказалось и на российских учебниках. Там Сталин уже не тиран, уничтоживший в лагерях миллионы людей, а вождь и военачальник, а появление в России двух новых памятников ему говорит само за себя.

Каким образом пропаганда взаимодействует с обществом и отвлекает внимание

Параллельно создается то, что называют «белый шум», когда политики, которых Шендерович называет фриками, генерируют огромное количество предложений и идей, просто чтобы это обсуждалось на кухнях и на ток-шоу.



Это необходимо, чтобы переключить общественное внимание и отвлечь народ от войны. Например, депутат Милонов недавно предложил насильственно осеменять женщин, чтобы повысить в России рождаемость.



«Они принимают антиправовые законы, заведомо единственная задача которых, по большому счету, это их собственное удержание у власти. Тут они очень целесообразны, в отличие от всякой шумовой дымовой завесы, предназначенной как раз для СМИ. Для того, чтобы это обсуждали, хихикали. Отвлекались на это, да? На Милонова, условного Милонова. И, безусловного, их там много таких, ну, несколько. Какой-нибудь сумасшедший чего-нибудь запросит, какой-нибудь законопроект выдвинет, и мы радостно [готовы] обсасывать эту ерунду», — отмечает российский оппозиционер.



Он убежден в том, что руководство РФ делает «совершенно рациональные вещи». Очень давно ими был «перекрыт кислородный кран обратной связи», и сегодня абсолютно по закону они могут «на сталинские сроки сажать людей, просто позволивших себе поднять голову».



«Вообще надо сказать, что все преступления, которые совершали государства, совершались по закону. По закону Христа распяли, как вы знаете, по закону был Гитлер и Сталин. Все это было по закону. Это не имело никакого отношения к праву, но все было по законам, принятым тем, что у них называлось парламентами, сенаторами и всем остальным», — добавил Шендерович.



Среди этого «белого шума», которым маскируют действительно важные вещи, бывают и абсолютно абсурдные, как предложения российских депутатов запретить японскую кухню с ее «идеологически вредными» суши и роллами, наладить производство кенгурятины, а также кормить людей саранчой.



Также в РФ предложили запретить празднование Дня святого Валентина и Хэллоуина, таким образом ослабив «происки Запада». Женщина-депутат госдумы хочет на уроках рассказывать девушкам о необходимости смирения перед мужем.

Про признание оккупации Донбасса и противостоянии с Гаагским трибуналом

Российский публицист считает, что 2022 год расставил все на свои места и больше у главы РФ нет шанса прикрываться «шахтерами», которые, якобы, самостоятельно приобрели оружие. А инициатива Гаагского суда о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой за военные преступления, в частности, незаконной депортации украинских детей четко определяет стороны в этой войне.



«Много лет Путин играл со Страсбургом, и путинская власть играла с международным сообществом в игру, которая называлась: "Я не я, и лошадь не моя, а вы докажите". Это было с Донбассом. Помните? Да? Вы все врете, вы докажите. Все всё понимали. Но, тем не менее, формально Путин признавал, Россия признавала решения Страсбургского суда, не выполняла, но признавала. То есть Путин играл в, так сказать, несознанку. Я не я, и лошадь не моя», — отмечает писатель.



По его словам, путинская Россия до 2022 года была внутри инструментов мирового сообщества, ведя диалог со Страсбургом, международным трибуналом и так далее, а объявление в российский розыск судьи Гаагского международного суда означает, что Россия начала вести себя, как уголовник.



«Понимаете? То есть перестали притворяться, что мы законопослушные граждане, которых там обвиняют в том, что они не делали. Нет, он говорит: "Да я, да я, да я бычара, да, я преступник. А чего ты мне сделаешь?" Это изменение логики. И это очень симптоматично. Изменение логики — это то, что произошло в 2022 году. Вместо, а вы докажите я не я, и лошадь не моя. И форму можно купить, как вы помните, после Донбасса в любом военторге. И это были трактористы и шахтеры, да? Вот с этой позиции Россия уверенно соскочила на то, что да, это мы, да, это мы. То, что Путин врал, все понимали, но он признал это. И вот эта история с объявлением в розыск — это очень симптоматичная история. Это новое, это такой каминг-аут России в отношениях с мировым сообществом», — подводит итог в отношения РФ с мировым сообществом Виктор Шендерович.

Главная оппозиционная сила, главный рычаг истории — это сегодня Вооруженные силы Украины

Российский писатель настаивает, что Россия сама подтверждает, что она преступник, параллельно задавая вопрос «А чего вы нам сделаете?».



«Мы вас сами будем ловить. Да мы вас подстережем этого судью и тебя, и тебя зарежем. Вот, что он говорит. Не то, что я невиновен. А: "Да мы бандиты, но мы сильные бандиты, и ты нам ничего не сделаешь, мы тебе сделаем вот это". Другое дело, что это самоубийственная вещь для России. Но их Россия интересует мало. Они, в общем, уже, как сказано у Толстого, закинули чепец за мельницу довольно давно», — рассказывает Виктор Шендерович.



Несогласные в России, в свою очередь, первое время надеялись на перемены после того, как рухнул план Кремля за короткий срок захватить Украину и поставить у руля лояльных политиков, вернув того же Януковича.



Потом оппозиционеры поняли, что были слишком наивны. Надежда на то, что неудача первых недель, взятия Киева и Харькова приведет к каким-то политическим изменениям провалилась. Путин сегодня понял, что Киев он никогда не возьмет, но он также понимает, что наличие ядерного оружия дает ему возможность шантажировать мир, и НАТО не вступает в войну.



«Украина продолжает платить кровью, и Россия продолжает платить кровью. Но это просто немножко разные ситуации, потому что Украина теряет своих граждан, а в России просто это пушечное мясо. Пушечное мясо, гибель которого и истребление, которого никаким образом политически не влияет на крепость режима. Такова деградация общественной жизни в России», — резюмировал писатель.

Российский публицист Виктор Шендерович про Донбасс и ВСУ. Фото: «Новости Донбасса»

На вопрос, что же тогда может повлиять на окончание войны и отвод российских войск с территории Украины, российский оппозиционер дал понять, что только Вооруженные силы Украины способны на такой ход.



«В этом смысле измениться что-то может только после военного поражения Путина. К сожалению, вынужден констатировать, что только после этого. В этом смысле повторяю, эту формулу, это не моя формула, но она совершенно очевидна. Главная сегодня угроза Путину, главная оппозиционная сила, главный рычаг истории — это сегодня Вооруженные силы Украины и Запад. Но Запад по-настоящему, так сказать, вступать боится в войну. Если бы НАТО вступила в войну, понятно, что ее результат был бы более понятен», — добавил Викотор Шендерович.



По его мнению, лишь после военного поражения России там и произойдут какие-то изменения. Он также дал свой прогноз на ближайшее будущее, сказав, что Путин не уйдет от власти.



«Ясно, что изменения политики российской произойдут в результате каких-то событий, произошедших в России, именно в России. Да. Самый большой толчок к этим событиям могут дать самые серьезные оппозиционные силы в России. Это Вооруженные силы Украины. Это, разумеется, так. Условно говоря, потеря Крыма означала бы очень большие неприятности и очень большой шанс обрушения путинского режима, безусловно», — заявил Шендерович.

Он также подтвердил, что желает военной катастрофы для РФ, для Путина, потому что это даст местным жителям шанс измениться.



«И в этих условиях, какие бы псевдовыборы ни проводили, как бы ни рассказывали о "скрепах" и "традиционных ценностях" — это не изменить реальности. Которая определяется вовсе не в кабинетах чиновников, а — на фронте», — заключил писатель, сценарист и публицист, объявленный в РФ «иноагентом», Виктор Шендерович.



Беседовала Катерина Терещенко, текстовую версию подготовил Олег Шевченко.