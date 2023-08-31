Пытаются замаскировать неявку. Оккупанты начали имитацию «выборов» на захваченных территориях — ЦНС

С сегодняшнего дня, 31 августа, на временно захваченных территориях оккупанты начали проводить выборы в псевдоместные советы и законодательные органы. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«На оккупированных землях Донецкой и Запорожской областей россияне до 8 сентября будут проводиться так называемое «досрочное голосование». То есть, «выборы» по месту жительства. В Луганской и Херсонской областях «досрочное голосование» начнется 2 сентября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 8 по 10 сентября выборы уже будут на участках. Такая растянутая схема необходима россиянам, чтобы скрыть явку и отсутствие интереса местных к волеизъявлению.

Так, 8 сентября россияне планируют завезти массовку из РФ для фиксации явки на нескольких избранных участках.

Кроме того, «члены избирательной комиссии» в присутствии российских солдат делают обход украинцев, чтобы выявить желающих «голосовать». Подобная схема была в прошлом году на референдуме.

В ЦНС призывают украинцев не открывать двери оккупантам, или вовсе покинуть регион на период досрочного голосования.

Напомним, ранее мы писали, кого российские партии выдвинули для участия в «выборах».