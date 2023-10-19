Международные организации увеличили размер помощи для ВПЛ. Как получить и кто может претендовать?

Увеличение помощи внутри перемещенным лицам произошло с октября. Иллюстративное фото: ГСЧС

Выплаты для внутренне перемещенных лиц в Украине увеличены. С 1 октября размер пособия от международных организаций составляет 3600 гривен в месяц. Все ли ВПЛ могут претендовать на помощь и как ее оформить — «Новости Донбасса» рассказывают в этом материале.





Выплаты ВПЛ от Международной организации по миграции

С 1 октября увеличилась помощь от Международной организации по миграции до 3600 тысяч гривен. Это пособие выплачивается в течение трех месяцев. В украинском Минреинтеграции говорят: предыдущая сумма в 2220 гривен оказалась недостаточной для покрытия базовых потребностей. Поэтому размер финансовой помощи для ВПЛ пересмотрели.



Тем, кто зарегистрировался, как ВПЛ после 1 октября, перечислят уже увеличенную сумму. Тем, кто получил этот статус ранее, например, в августе или сентябре, выплаты придут еще по-старому — то есть, 2220 гривен на члена семьи.



Приоритетные категории для помощи от Международной организации по миграции — это:

лица с инвалидностью;

одинокие родители, которые получают выплаты на ребенка;

семьи с двумя и более детей;

пенсионеры старше 65 лет;

получатели пособия по беременности и родам.

Для получения помощи, нужно зарегистрироваться как ВПЛ в органах социальной защиты населения вашей территориальной громады или в Центре предоставления административных услуг. После проверки данных заявку отправляют в офис Международной организации по миграции.

ВПЛ могут расчитывать на увеличенные выплаты. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Скажем так, сегодня я зарегистрировалась — это не значит, что у меня на следующей неделе будут деньги. Часто это занимает до двух месяцев. И вот человек зарегистрировался, и в каком состоянии заявка, и когда он получит деньги, нет такой обратной связи. Ну кроме "Ждите". С этим часто обращаются», — рассказывает координаторка «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.



Чтобы узнать больше деталей, можно позвонить на горячую линию Минреинтеграции:

(095) 106-55-55 (бесплатно только для Vodafone);

(096) 106-55-55 (бесплатно только для «Киевстар»);

0800210555 (бесплатно для всех операторов).

Помощь от Агентства ООН по делам беженцев

Агентство ООН по делам беженцев также продолжает выплачивать помощь. Ее размер тоже увеличен до 3600 гривен. На пособие могут претендовать: те, кто стал переселенцем после 24 февраля 2022 года; кто пострадал в результате боевых действий в ряде областей. А также украинцы, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения. Плюс такие категории, как одинокие родители с несовершеннолетними детьми либо с престарелыми родственниками старше 55 лет; пожилые люди, которые воспитывают детей до 18 лет; семьи, в которых есть лица с инвалидностью.



ООН выплачивает помощь тем, кто не получал ее ранее от других организаций. Месячный доход на каждого члена семьи не должен превышать 5400 гривен.



«В разных организациях, особенно ООНовских структурах, есть такая проверка на дубликацию. То есть, если ты получал помощь, скажем, в ЮНИСЕФ, прошло определенное время и ты хочешь податься на другую помощь, например, УВКБ ООН, базы международных организаций — они между собой проверяют, чтобы не было дубликации, чтобы один человек не получал во всех агентствах», — объясняет координаторка «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.

Вынужденные переселенцы. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Чтобы получить выплаты, нужно не просто подать документы, но и пройти собеседование. Его проводит Благотворительный фонд «Право на защиту».



Что до документов, то здесь список стандартный:

ИНН, паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ, если есть;

гривневая банковская карта.

При необходимости:

свидетельство о рождении детей;

документ об опеке;

удостоверение либо медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания.

Получить консультацию о программе можно через Telegram-канал или по телефону 0 800 307 711.

Как получить выплату от французской гуманитарной организации Solidarites International

Французская гуманитарная организация Solidarites International дает помощь переселенцам довольно давно. Сейчас общий размер пособия составляет 10800 гривен на человека. Выплачивается в течении трех месяце равными сумамми по 3600 гривен. Важен такой момент: пособие дают переселенцам, которые зарегистрировались как ВПЛ в течение последних 30 дней.



Чтобы получить помощь, нужно предоставить оригиналы паспорта или ID-карты; идентификационного кода; справки ВПЛ, а также свидетельства о рождении ребенка. Если пособие оформляется на детей, то это возможно только вместе с родителями. То есть, если несовершеннолетний получил статус переселенца в последние 30 дней, а родитель раньше, заявку отклонят.



В каждом населенном пункте определены разные места, где регистрируют заявки. Чтобы узнать, где это сделать, можно позвонить, например, на горячую линию «Донбасс SOS» 0 800 309 110.



«Долгое время почти все международные организации не выдавали или очень в ограниченном объеме выдавали эту кэш-помощь на подконтрольных территориях Донецкой области. Был такой призыв к переселению и тому подобное. И долгие месяцы не заходила туда международная помощь. С октября начали разворачиваться программы помощи и для Донецкой области. Сейчас ее предоставляют в громадах Славянского района», — отмечает координаторка «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.