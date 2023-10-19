Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Международные организации увеличили размер помощи для ВПЛ. Как получить и кто может претендовать?

Виктория Ищенко
19 октября 2023, 17:35

Международные организации увеличили размер помощи для ВПЛ. Как получить и кто может претендовать?

Увеличение помощи внутри перемещенным лицам произошло с октября. Иллюстративное фото: ГСЧС Увеличение помощи внутри перемещенным лицам произошло с октября. Иллюстративное фото: ГСЧС

Выплаты для внутренне перемещенных лиц в Украине увеличены. С 1 октября размер пособия от международных организаций составляет 3600 гривен в месяц. Все ли ВПЛ могут претендовать на помощь и как ее оформить — «Новости Донбасса» рассказывают в этом материале.

Выплаты ВПЛ от Международной организации по миграции

С 1 октября увеличилась помощь от Международной организации по миграции до 3600 тысяч гривен. Это пособие выплачивается в течение трех месяцев. В украинском Минреинтеграции говорят: предыдущая сумма в 2220 гривен оказалась недостаточной для покрытия базовых потребностей. Поэтому размер финансовой помощи для ВПЛ пересмотрели.

Тем, кто зарегистрировался, как ВПЛ после 1 октября, перечислят уже увеличенную сумму. Тем, кто получил этот статус ранее, например, в августе или сентябре, выплаты придут еще по-старому — то есть, 2220 гривен на члена семьи.

Приоритетные категории для помощи от Международной организации по миграции — это:

  • лица с инвалидностью;
  • одинокие родители, которые получают выплаты на ребенка;
  • семьи с двумя и более детей;
  • пенсионеры старше 65 лет;
  • получатели пособия по беременности и родам.

Для получения помощи, нужно зарегистрироваться как ВПЛ в органах социальной защиты населения вашей территориальной громады или в Центре предоставления административных услуг. После проверки данных заявку отправляют в офис Международной организации по миграции.

ВПЛ могут расчитывать на увеличенные выплаты. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Скажем так, сегодня я зарегистрировалась — это не значит, что у меня на следующей неделе будут деньги. Часто это занимает до двух месяцев. И вот человек зарегистрировался, и в каком состоянии заявка, и когда он получит деньги, нет такой обратной связи. Ну кроме "Ждите". С этим часто обращаются», — рассказывает координаторка «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.

Чтобы узнать больше деталей, можно позвонить на горячую линию Минреинтеграции:

  • (095) 106-55-55 (бесплатно только для Vodafone);
  • (096) 106-55-55 (бесплатно только для «Киевстар»);
  • 0800210555 (бесплатно для всех операторов).

Помощь от Агентства ООН по делам беженцев

Агентство ООН по делам беженцев также продолжает выплачивать помощь. Ее размер тоже увеличен до 3600 гривен. На пособие могут претендовать: те, кто стал переселенцем после 24 февраля 2022 года; кто пострадал в результате боевых действий в ряде областей. А также украинцы, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения. Плюс такие категории, как одинокие родители с несовершеннолетними детьми либо с престарелыми родственниками старше 55 лет; пожилые люди, которые воспитывают детей до 18 лет; семьи, в которых есть лица с инвалидностью.

ООН выплачивает помощь тем, кто не получал ее ранее от других организаций. Месячный доход на каждого члена семьи не должен превышать 5400 гривен.

«В разных организациях, особенно ООНовских структурах, есть такая проверка на дубликацию. То есть, если ты получал помощь, скажем, в ЮНИСЕФ, прошло определенное время и ты хочешь податься на другую помощь, например, УВКБ ООН, базы международных организаций — они между собой проверяют, чтобы не было дубликации, чтобы один человек не получал во всех агентствах», — объясняет координаторка «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.

Вынужденные переселенцы. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Чтобы получить выплаты, нужно не просто подать документы, но и пройти собеседование. Его проводит Благотворительный фонд «Право на защиту».

Что до документов, то здесь список стандартный:

  • ИНН, паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
  • справка ВПЛ, если есть;
  • гривневая банковская карта.

При необходимости:

  • свидетельство о рождении детей;
  • документ об опеке;
  • удостоверение либо медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания.

Получить консультацию о программе можно через Telegram-канал или по телефону 0 800 307 711.

Читайте также:

Часть переселенцев перестанет получать выплаты на проживание: кто и когда

Как получить выплату от французской гуманитарной организации Solidarites International

Французская гуманитарная организация Solidarites International дает помощь переселенцам довольно давно. Сейчас общий размер пособия составляет 10800 гривен на человека. Выплачивается в течении трех месяце равными сумамми по 3600 гривен. Важен такой момент: пособие дают переселенцам, которые зарегистрировались как ВПЛ в течение последних 30 дней.

Чтобы получить помощь, нужно предоставить оригиналы паспорта или ID-карты; идентификационного кода; справки ВПЛ, а также свидетельства о рождении ребенка. Если пособие оформляется на детей, то это возможно только вместе с родителями. То есть, если несовершеннолетний получил статус переселенца в последние 30 дней, а родитель раньше, заявку отклонят.

В каждом населенном пункте определены разные места, где регистрируют заявки. Чтобы узнать, где это сделать, можно позвонить, например, на горячую линию «Донбасс SOS» 0 800 309 110.

«Долгое время почти все международные организации не выдавали или очень в ограниченном объеме выдавали эту кэш-помощь на подконтрольных территориях Донецкой области. Был такой призыв к переселению и тому подобное. И долгие месяцы не заходила туда международная помощь. С октября начали разворачиваться программы помощи и для Донецкой области. Сейчас ее предоставляют в громадах Славянского района», — отмечает координаторка «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Переселенцы ВПЛ
Прочее
Помощь Выплата

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:02
Гереги 8 лет платили зарплату управляющему «Эпицентром» на оккупированном Донбассе — «Схемы»
12:56
В Украине погиб российский боевик «казак Бабай»
22:00
Обстрел оккупированной Луганщины: разрушен детский сад, погиб мужчина
19:30
В Авдеевку перестали доставлять гуманитарную помощь из-за обострения ситуации — Барабаш
18:47
В Донецкой области планируют возобновить работу закрытых отделений «Укрпочты»
17:24
Члены семей погибших и пострадавшие в Грозе начали получать выплаты
16:14
На Донетчине за двое суток вернули свет в 12 населенных пунктов
15:50
Россияне нанесли удар по Харькову, ранена пенсионерка
15:28
На Херсонскую область оккупанты сбросили шесть авиабомб — ОВА
11:50
Под завалами многоэтажного дома в Запорожье могут находиться люди — ГСЧС
11:35
«ДНР» ставит подростков на воинский учет
10:56
Обстрелом поврежден православный храм в Запорожье
10:30
Под Авдеевкой оккупанты вводят в бой технику 1950-х годов — Newsweek
09:45
Под завалами общежития в Славянске людей не оказалось — ГСЧС
08:19
Провалилась очередная попытка россиян окружить Авдеевку — Генштаб
08:01
Ночью оккупанты обстреляли Запорожье, погибли люди
16:51
«Укрэнерго» не планирует никаких ограничений потребления электроэнергии в ближайшее время
16:45
Удар по аэродрому в Бердянске был нанесен ракетами ATACMS — СМИ
15:58
«Донецкоблгаз» накануне отопительного сезона восстанавливает поврежденные обстрелами газовые сети
15:11
Россияне снизили интенсивность наступления на Лиманском направлении — Евлаш
все новости
19:50
Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Францией
19:40
Срок за «ТикТок»: как преследуют ЛГБТ в России ►
19:16
Поставок ракет Taurus из Германии в Украину пока не будет — посол
18:51
Оккупанты ударили по Херсонщине: ранены 2 женщины
18:00
Monobank заявил, что не будет блокировать карты уклонистов, это фейк
16:52
В Нацполицию поступило более 18 тысяч обращений о пропаже украинских детей
16:30
Президенту Украины показали восстановленные дома в Ирпене и Бузовой
16:25
ВСУ на Лимано-Купянском направлении поразили около 200 оккупантов, произошло 30 боевых столкновений — Евлаш
15:55
Воины ССО вывели из строя средство РЭБ оккупантов в Бахмуте
15:07
Швеция близка к предоставлению Украине истребителей Gripen — Politico
14:55
Штурмовали Авдеевку и Бахмут: СБУ сообщила о подозрении 6 боевикам «ЛДНР»
14:04
ВРУ поддержала запрет религиозных организаций связанных с РФ
13:45
В Израиле подтверждена гибель 18 украинских граждан, а не 23 — посол
13:02
Гереги 8 лет платили зарплату управляющему «Эпицентром» на оккупированном Донбассе — «Схемы»
12:56
В Украине погиб российский боевик «казак Бабай»
12:36
Двум крымским высокопоставленным силовикам грозит 15 лет лишения свободы
12:35
Оккупанты возобновили массированные атаки на Авдеевку: сколько людей осталось в городе
11:53
Оккупанты из артиллерии ударили по Херсону: ранены три человека
11:39
В Донецкой области ВСУ уничтожили еще один Су-25
11:07
Появились спутниковые снимки военного аэродрома Луганска после ракетного удара
все новости
ВИДЕО
Оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Фото: ТАСС Оккупанты будут патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами»: новое заявление Путина
18 октября, 16:59
Последствия удара по Покровску. Фото: полиция Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска
13 октября, 17:37
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ► Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
12 октября, 23:23
Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Фото: Дмитрий Шевченко В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
12 октября, 10:52
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама