Міжнародні організації збільшили розмір допомоги для ВПО. Як отримати та хто може претендувати?

Збільшення допомоги усередині переміщених осіб відбулося з жовтня. Фото: ДСНС

Виплати для внутрішньо переміщених осіб в Україні збільшено. З 1 жовтня розмір допомоги від міжнародних організацій становить 3600 гривень на місяць. Чи всі ВПО можуть претендувати на допомогу та як її оформити — «Новини Донбасу» розповідають у цьому матеріалі.





Виплати ВПО від Міжнародної організації з міграції

З 1 жовтня збільшилася допомога від Міжнародної організації міграції до 3600 тисяч гривень. Ця допомога виплачується протягом трьох місяців. В українському Мінреінтеграції кажуть: попередня сума 2220 гривень виявилася недостатньою для покриття базових потреб. Тому розмір фінансової допомоги для ВПО переглянули.



Тим, хто зареєструвався як ВПО після 1 жовтня, перерахують вже збільшену суму. Тим, хто отримав цей статус раніше, наприклад, у серпні чи вересні, виплати прийдуть ще по-старому — 2220 гривень на члена сім'ї.



Пріоритетні категорії для допомоги від Міжнародної організації з міграції — це:

особи з інвалідністю;

самотні батьки, які одержують виплати на дитину;

сім'ї з двома та більше дітей;

пенсіонери віком від 65 років;

одержувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Для отримання допомоги потрібно зареєструватись як ВПО в органах соціального захисту населення вашої територіальної громади або в Центрі надання адміністративних послуг. Після перевірки даних заявку надсилають до офісу Міжнародної організації з міграції.

ВПО можуть розраховувати на збільшені виплати. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Скажімо так, сьогодні я зареєструвалася — це не означає, що маю наступного тижня гроші. Часто це триває до двох місяців. І ось людина зареєструвалася, і в якому стані заявка, і коли вона отримає гроші, немає такого зворотного зв'язку. Ну крім "Чекайте". Із цим часто звертаються», — розповідає координаторка «Донбас SOS» Віолетта Артемчук.



Щоб дізнатися більше деталей, можна зателефонувати до гарячої лінії Мінреінтеграції:

(095) 106-55-55 (безкоштовно тільки для Vodafone);

(096) 106-55-55 (безкоштовно лише для «Київстар»);

0800210555 (безкоштовно для всіх операторів).

Допомога від Агентства ООН у справах біженців

Агентство ООН у справах біженців також продовжує виплачувати допомогу. Її розмір також збільшено до 3600 гривень.



На допомогу можуть претендувати: ті, хто став переселенцем після 24 лютого 2022 року; хто постраждав внаслідок бойових дій у низці областей. А також українці, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення. Плюс такі категорії, як самотні батьки з неповнолітніми дітьми або з літніми родичами віком від 55 років; люди похилого віку, які виховують дітей до 18 років; сім'ї, у яких є особи з інвалідністю.



ООН виплачує допомогу тим, хто не отримував її раніше від інших організацій. Місячний дохід на кожного члена сім'ї не має перевищувати 5400 гривень.



«У різних організаціях, особливо ООНівських структурах, є така перевірка на дублікацію. Тобто, якщо ти отримував допомогу, скажімо, в ЮНІСЕФ, минув певний час і ти хочеш податись на іншу допомогу, наприклад, УВКБ ООН, бази міжнародних організацій — вони між собою перевіряють, щоб не було дублікації, щоб одна людина не отримувала у всіх агентствах», — пояснює координаторка «Донбас SOS» Віолетта Артемчук.

Вимушені переселенці. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Щоб отримати виплати, потрібно не просто подати документи, а й пройти співбесіду. Її проводить Благодійний фонд «Право на захист».



Щодо документів, то тут список стандартний:

ІПН, паспорт або інші документи, що засвідчують особу;

довідка ВПО, якщо є;

гривнева банківська картка.

За потреби:

свідоцтво про народження дітей;

документ про опіку;

посвідчення чи медична довідка у разі інвалідності чи хронічного захворювання.

Отримати консультацію про програму можна за допомогою Telegram-каналу або за телефоном 0 800 307 711.

Як отримати виплату від французької гуманітарної організації Solidarites International

Французька гуманітарна організація Solidarites International надає допомогу переселенцям досить давно. Наразі загальний розмір допомоги становить 10800 гривень на особу. Виплачується протягом трьох місяців рівними сумами по 3600 гривень. Важливим є такий момент: фіндопомогу дають переселенцям, які зареєструвалися як ВПО протягом останніх 30 днів.



Щоб отримати допомогу, потрібно надати оригінали паспорта або ID-картки; ідентифікаційний код; довідки ВПО, а також свідоцтва про народження дитини. Якщо допомога оформляється на дітей, то це можливо лише разом із батьками. Тобто якщо неповнолітній отримав статус переселенця в останні 30 днів, а батьки раніше, заявку відхилять.



У кожному населеному пункті визначено різні місця, де реєструють заявки. Щоб дізнатися, де це зробити, можна зателефонувати, наприклад, до гарячої лінії «Донбас SOS» 0 800 309 110.



«Довгий час майже всі міжнародні організації не видавали або дуже в обмеженому обсязі видавали цю кеш-допомогу на підконтрольних територіях Донецької області. Був такий заклик до переселення тощо. І довгі місяці туди не заходила міжнародна допомога. З жовтня почали розгортатись програми допомоги і для Донецької області. Наразі її надають у громадах Слов'янського району», — зазначає координаторка «Донбас SOS» Віолетта Артемчук.