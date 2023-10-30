Работа в Польше для украинцев по навыкам и опыту? Это возможно

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Программа поддержки украинских беженцев, которые ищут высококвалифицированную работу, недавно активно заработала в Польше. Речь идет о большом проекте Upwardly Global, фонде, который поддерживает украинцев в поисках высококвалифицированного труда в соответствии с профессиональными навыками. Поддержка украинским гражданам в поиске работы внутри проекта предоставляется бесплатно. Однако чтобы принять участие в проекте и найти работу мечты в Польше, украинским вынужденным переселенцам нужно соответствовать определенным требованиям, в частности, хорошо владеть иностранными языками.



Украинская журналистка Светлана Мялык пригласила к разговору проект-менеджершу Upwardly Global Святославу Никорович-Мендель.



Интервью также доступно в аудиоформате.



«Это проект для людей, приехавших в Польшу после полномасштабного вторжения России в Украину и имеющих высокие квалификации, и хорошо знающих английский или польский языки»



— Миллионы украинцев нашли с началом полномасштабной войны России против Украины временное убежище в Польше, спасаясь от российской агрессии. И одна из возникших перед украинцами проблем — это поиск работы. И не просто поиск работы, а еще поиск работы по своей профессии, квалификации. Скажите, какая ситуация в Польше с доступом на рынок труда украинских беженцев? Удается ли украинцам найти работу по своему направлению, по своей профессии?



— На сегодняшний день, действительно, многие находящиеся в Польше украинцы ищут работу не только такую, которая поможет им пережить сложные времена, но и такую, которая будет соответствовать их квалификации, профессиональным навыкам и опыту. И очень тяжело и сложно такую работу найти в Польше. И все же существуют разные проекты, которые поддерживают и помогают украинцам найти работу согласно их профессиональным навыкам. Потому что когда мы говорим о высококвалифицированной работе, здесь разные барьеры, которые очень трудно преодолеть украинцам, которые только недавно приехали в Польшу. К этим барьерам, например, можно отнести проблемы с языком. Незнание польского языка, незнание польской культуры труда, бизнес-культуры. Все это такие проблемы, действительно возникающие у начинающих.



— Недавно в Польше стартовал крупный проект поддержки украинцев в поисках работы. И речь идет именно о высококвалифицированной работе. Расскажите об этом проекте, поддерживающем украинцев в поисках работы.



— Да, сам проект был основан фондом Upwardly Global. Это американский фонд, который здесь, в Польше, в связи с эскалацией и полномасштабной войной России против Украины, решил оказывать поддержку украинцам в поисках работы в международных корпорациях. То есть речь идет уже о труде высококвалифицированном. Вместе и в партнерстве с Фондом развития информационного общества (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego — ред.) они решили позаботиться о лучших условиях для этого проекта. И в его рамках украинцы, приехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, могут получить индивидуальную встречу с карьерными советниками, с экспертами, имеющими большой опыт работы в Польше, подготовить план карьерного развития, который будет применен в польских реалиях, получить помощь в создании профессионального резюме на английском и польском языке. Всё индивидуально и зависит от того, на какую работу кандидат планирует уйти. Мы также помогаем в рамках этого проекта подготовиться к собеседованию. Потому что собеседование — это очень важный шаг и в то же время большой стресс и усилия. Тем более, если собеседование происходит на польском или английском [языках]. Если на английском, то стресса меньше, чем если на польском. Ведь преимущественно участники проекта знают английский язык на уровне выше среднего, а польский все-таки [знают] на более низком уровне. Поэтому если, например, мы говорим о собеседовании на польском языке, это большой стресс для участников, для украинцев…

Святослав Никорович-Мендель

«Украинцы в Польше хотят учиться. И знание польского языка среди украинцев растет»



— Если говорить об уровне знания иностранных языков украинцами сейчас в Польше, то улучшилась ли ситуация?



— Наши данные показывают, что, например, английским языком владеет большая часть украинцев, которые здесь ищут работу. Но это просто могут быть те, кто заявляет о своем желании принять участие в нашем проекте. Так они знают, что для того, чтобы принять участие [в проекте] нужно владеть: или английским на уровне B1, или польским. Поэтому, действительно, среди наших участников многие знают английский язык на уровне выше среднего. Если мы говорим о польском языке, то много теперь в Варшаве и в Польше в целом есть разных проектов, которые предоставляют бесплатное обучение (речь идет о курсах польского языка). Я знаю, что многие участники этих проектов действительно учатся польскому. Поэтому знание польского языка среди украинцев растет. Я, к сожалению, не имею данных официальных по этому поводу. Но украинцы в Польше хотят учиться.



— Какие еще требования к украинцам, желающим принять участие в проекте поиска высококвалифицированной работы в Польше?



— Следует иметь опыт работы или документы, подтверждающие, что у вас действительно есть профессиональные навыки, профессиональный опыт. Это может быть окончание высших учебных заведений. Это также зависит от того, имел ли человек опыт работы в Украине. Если мы говорим о, например, студентах, которые окончили украинские ВУЗы, а приехали в Польшу в связи с войной, то они также могут присоединиться к этому проекту. Они [могут] не иметь большого опыта, но все же имеют документы, подтверждающие, что у них образование и закончили высшие учебные заведения. Если у человека есть опыт, то мы очень благосклонно смотрим на то, чтобы этот опыт можно было подтвердить документально, то есть речь идет о трудовой книжке. Но это тоже не обязательно. Потому что во время разговора с кандидатом мы можем уже выяснить, действительно ли у него высокая квалификация или нет. Чтобы приступить к этому проекту, нужно не только зарегистрироваться на официальном сайте Upwardly Global, а также наши работники звонят участникам и говорят по-английски или по-польски — в зависимости от того, какую тропу себе выберет участник. Они говорят и проводят такой первый разговор, спрашивают об опыте, о мотивации участника, почему подали заявку на участие в проекте, работают ли, если да, то где именно? Потому что мы действительно хотим сосредоточиться на людях, которые не могут найти высококвалифицированную работу в Польше и работают на более низких квалификациях, то есть на каких-то фабриках или складах. Потому что часто бывает так, что к нам обращаются украинцы, работающие в международных корпорациях, но, например, работающие на не подходящей им позиции. И они хотели бы перейти на более высокий уровень, на другую позицию в другую корпорацию. Такими делами мы не занимаемся, потому что мы хотим помочь людям, прежде всего не имеющим работы, которые не работают согласно их квалификации.



— Скажите, а какой процент украинцев в Польше с высшим образованием? Я имею в виду вынужденных переселенцев?



— Около семидесяти процентов находящихся в Польше украинцев имеют высшее образование. Другое дело, имеют ли они практику согласно их образованию. Это уже другой вопрос. И по этому вопросу нужно сделать более подробные исследования, большинство людей, которые находятся в Польше, у них высшее образование (4-13 марта 2023 года в Польше Миграционной платформой EWL, Фондом поддержки мигрантов на рынке труда EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета было проведено исследование по положению украинских граждан на польском рынке труда — ред.).



— А большое количество украинцев в Польше, имея высшее образование, работают согласно квалификации? Как вы видите это из своей практики?



— Чтобы понять структуру польского рынка труда, нужно помнить, что перед полномасштабной войной в Польшу приезжали такие работники, даже имея высшее образование, были готовы работать в профессиях, не требующих высоких квалификаций. Это была временная работа на летних каникулах или просто на несколько месяцев, чтобы заработать какие-то дополнительные деньги.



— А в каких сферах?



— Это были строительство, сельхоздеятельность, а также сферы услуг, например работа официанткой. В таких сферах действительно больше всего людей искало работу до полномасштабной войны. После начала полномасштабной войны в Украине структура изменилась. Многие приехали с высокими квалификациями, которые уже не хотят искать работу в таких сферах, как, например, строительство или сельское хозяйство. Их интересует работа в офисах, потому что это отвечает их умениям и навыкам.



«Это проект, который поддерживает прежде всего человека и его карьерное развитие»

— Ваш проект помощи украинским вынужденным переселенцам в Польше найти высококвалифицированную работу действует с осени прошлого года. Сколько украинцев к вам обратилось за это время?



— Да, мы начали работу в конце прошлого года. Но активное развитие проекта пришлось на июнь-июль этого [2023] года, потому что мы должны были подготовить [определенную] систему, чтобы проект действовал. Поэтому на сегодняшний день мы не имеем так много обращений, как мы ожидали. И все же более девятисот человек согласились участвовать в проекте. В его рамках уже пятьдесят человек нашли высококвалифицированную работу только за последние три месяца. Это хорошо оплачиваемая работа. А ведь высококвалифицированная работа в международной среде хорошо оплачивается. Поэтому эти данные хорошо показывают, что действительно можно найти высококвалифицированную работу в Польше. У нас теперь много участников, недавно зарегистрированных, и с которыми начинают работать наши карьерные советники.



— Хорошо оплачиваемая работа в Польше, что это значит?



— Это выше среднего уровня. Средняя зарплата сейчас очень сильно меняется. Но здесь нужно понимать, что Варшава и другие крупные города имеют более высокую заработную плату. Если говорим о Польше в целом — это около 7 тысяч злотых брутто, а в Варшаве — это в среднем 8,5 — 9,5 тысяч злотых брутто (приблизительно 2000 евро — ред.).



— А какое преимущественно образование имеют участники проекта?



— Здесь мы не можем определить большого процента гуманитарные науки или другие предметы. Большинство участников — это женщины. Если мы говорим о профессиях, то много профессий связанных с маркетингом, с ИТ-сферой, женщины, которые переквалифицировались уже здесь, в Польше, в ИТ-сфере. Но также у нас есть психологи, которые в Украине, работали, учителя... То есть здесь нет какой-то определенной одной группы, которая бы показывала какие-то тенденции.



— А в каких областях в Польше украинцы находят работу? Я имею в виду участников вашего проекта.



— Первая половина проекта была сосредоточена на работе в международных корпорациях, со знанием английского языка. Теперь проект открывается на предприятиях среднего звена и крупных предприятиях с использованием польского языка. Потому что многие украинцы уже знают польский на высоком уровне и могут работать на польском языке. И наши участники нашли работу в международных корпорациях. Не уверена, что я могу называть эти корпорации. Но это наиболее известные корпорации в Польше, Варшаве. Мы просто готовим человека к тому, чтобы он принял участие в рекрутации, чтобы он нашел предложение действительно подходящей ему работы. То есть, это проект, поддерживающий прежде всего человека и его карьерное развитие. Если нужно, мы можем отправить человека на дополнительные курсы по повышению квалификации по какой-либо конкретной теме. Если нужно до этого дать объявление или совет, где можно получить такие курсы. И мы помогаем кандидату принять участие в рекрутации. Ведь многие поляки, польки и другие иностранцы принимают участие в этом процессе. Иногда десятки людей претендуют на одно место работы.



— То есть конкуренция достаточно велика?



— Конкуренция велика. Важно поддержать таких участников, чтобы они действительно понимали, что должны говорить на собеседовании, как одеться. Но также как найти объявление как раз на нужную именно им позицию в международной фирме. Мы помогаем найти фирму, где благосклоннее смотрят на таких потенциальных работников. Мы также готовим [желающих] к разным проектам. Потому что международные корпорации часто имеют разные проекты для беженцев из Украины. Мы о них знаем и стараемся о них проинформировать наших участников.



— То есть я так поняла, что вы указываете путь украинцам, которые хотят найти работу согласно своим квалификациям до того момента, когда кандидат или кандидатка сможет претендовать на ту или иную должность? Польский рынок труда имеет свои особенности. Какие здесь главные акценты?



— Да, конечно, мы помогаем писать резюме, помогаем создать профессиональный профиль. Мы понимаем значение [наличия] профессионального резюме. Как показывает практика, большинство украинцев, имея большой опыт, не умеют себя представлять таким образом, чтобы привлечь к себе внимание. И это касается не только украинцев, но и большинства поляков и вообще людей. Мы также понимаем, что собеседование продолжается вечно. Это разговор во время большого стресса, в среде не известной для работника. Каждый человек из нас по-разному реагирует на стресс. Для некоторых это столь большой и высокий стресс — тем более, если в течение длительного периода человек не мог найти работу — что человек просто может растеряться и выглядеть не лучшим образом. Поэтому наши коучи часто проводят такие разговоры с кандидатами перед официальным разговором с профессиональным работодателем.



— Есть ли у Польши какое-то пристрастное отношение к работникам-украинцам? Я имею в виду меньшую оплату труда или какую-то другую дискриминацию?



— У международных корпораций есть определенные стандарты. Поэтому таких предубеждений дискриминации не должно быть вообще в практике. Но затрудняюсь ответить однозначно. Практика показывает, что иногда бывает предвзятое отношение, но оно есть и к полякам. Я бы не смотрела на национальность, а больше обращала внимание на культуру данного предприятия или работодателя.



— Спасибо за разговор!



Материал подготовлен с помощью MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше, и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine