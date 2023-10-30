Праця у Польщі для українців за навичками та досвідом? Це можливо

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Програма з підтримки українських біженців, які шукають висококваліфіковану працю, нещодавно активно запрацювала у Польщі. Йдеться про великий проєкт Upwardly Global, фундації, що підтримує українців у пошуках висококваліфікованої праці згідно з професійними навичками. Підтримка українським громадянам у пошуку роботи в межах проєкту надається безкоштовно. Однак аби взяти участь у проєкті і знайти роботу мрії у Польщі українським вимушеним переселенцям потрібно відповідати певним вимогам, зокрема, добре володіти іноземними мовами.



Українська журналістка Світлана Мялик запросила до розмови проєкт-менеджерку Upwardly Global Святославу Никорович-Мендель.



Інтерв'ю також доступне в аудіоформаті.

«Це проєкт для людей, які приїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і які мають високі кваліфікації та добре знають англійську чи польську мови»



— Мільйони українців знайшли з початком повномасштабної війни Росії проти України тимчасовий прихисток у Польщі, рятуючись від російської агресії. І одна з проблем, яка постала перед українцями — це пошук роботи. І не просто пошук роботи, а ще пошук роботи за своєю професією, кваліфікацією. Скажіть, яка нині ситуація в Польщі з доступом на ринок праці українських біженців? Чи вдається українцям все ж таки знайти роботу за своїм напрямом, за своєю професією?



— На сьогоднішній день, справді, багато українців, які перебувають в Польщі, шукають роботу не тільки таку, яка допоможе їм пережити складні часи, але й таку, яка буде відповідати їхній кваліфікації, професійним навичкам та досвіду. І дуже важко і складно таку роботу знайти в Польщі. Та все-таки існують різні проєкти, які підтримують і допомагають українцям знайти роботу згідно з їхніми професійними навичками. Тому що коли ми говоримо про висококваліфіковану роботу, тут є різні бар'єри, які дуже важко подолати українцям, які тільки недавно приїхали в Польщу. До цих бар'єрів, наприклад, можна зарахувати проблеми з мовою. Незнання польської мови, незнання польської культури праці, бізнесової культури. Все це такі проблеми, які справді виникають у початківців.



— Нещодавно в Польщі стартував великий проєкт з підтримки українців в пошуках роботи. І йдеться саме про висококваліфіковану роботу. Розкажіть про цей проєкт, який підтримує українців в пошуках роботи.



— Так, сам проєкт був заснований фундацією Upwardly Global. Це американська фундація, яка тут, у Польщі, у зв'язку з ескалацією і повномасштабною війною росії проти України, вирішила надавати підтримку українцям в пошуках роботи в міжнародних корпораціях. Тобто йдеться вже про працю висококваліфіковану. Разом і в партнерстві з Фондом розвитку інформаційного суспільства (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego — ред.) вони вирішили подбати про найкращі умови для цього проєкту. І в його рамках українці, які приїхали [в Польщу] після 24 лютого 2022 року, можуть отримати індивідуальну зустріч з кар'єрними радниками, з експертами, які мають великий досвід праці в Польщі, підготувати план кар'єрного розвитку, який буде застосований до польських реалій, отримати допомогу у створенні професійного резюме англійською мовою та польською мовою. Все індивідуально і залежить від того, на яку роботу кандидат планує піти. Ми також допомагаємо в рамках цього проєкту підготуватися до співбесіди. Тому що співбесіда — це дуже важливий крок і водночас великий стрес і зусилля. Тим паче, якщо співбесіда відбувається польською чи англійською [мовами]. Якщо англійською, то стресу менше, ніж якщо польською. Адже переважно учасники проєкту знають англійську мову на рівні вище середнього, а польську все-таки [знають] на нижчому рівні. Тому якщо, наприклад, ми говоримо про співбесіду польською мовою, це великий стрес для учасників, для українців…

Святослав Никорович-Мендель

«Українці у Польщі хочуть навчатись. І знання польської мови серед українців зростає»



— Якщо говорити про рівень знання іноземних мов українцями зараз в Польщі, то чи поліпшилась ситуація?



— Наші дані показують, що, наприклад, англійською мовою володіє велика частина українців, які тут шукають роботу. Але це просто можуть бути ті, хто зголошується взяти участь у нашому проєкті. То вони знають, що для того, аби взяти участь [у проєкті] треба володіти: або англійською на рівні B1, або польською. Тому, справді, серед наших учасників багато людей знає англійську мову на рівні вище середнього. Якщо ми говоримо про польську мову, то багато тепер у Варшаві та й у Польщі загалом є різних проєктів, які надають безкоштовне навчання (йдеться про курси польської мови). Я знаю, що багато учасників цих проєктів справді вчаться польської. Тому знання польської мови серед українців зростає. Я, на жаль, не маю даних офіційних щодо цього. Але українці у Польщі хочуть навчатись.



— Які ще вимоги до українців, які бажають взяти участь в проєкті з пошуку висококваліфікованої роботи в Польщі?



— Слід мати досвід роботи або документи, які підтверджують, що у вас справді є професійні навички, професійний досвід. Це може бути закінчення вищих навчальних закладів. Це також залежить від того, чи людина мала досвід роботи в Україні. Якщо ми говоримо про, наприклад, студентів, які закінчили українські ВИШі, а приїхали до Польщі у зв'язку з війною, то вони також можуть долучитися до цього проєкту. Вони [можуть] не мати великого досвіду, але все-таки мають документи, які підтверджують, що вони мають освіту і закінчили вищі навчальні заклади. Якщо людина має досвід, то ми дуже прихильно дивимося на те, щоби цей досвід можна було підтвердити документально, тобто йдеться про трудову книжку. Але це також не обов'язково. Тому що під час розмови з кандидатом ми можемо вже з'ясувати, чи в нього справді є висока кваліфікація чи ні. Щоб приступити до цього проєкту, потрібно не тільки зареєструватися на офіційному сайті Upwardly Global, а також наші працівники телефонують до учасників і розмовляють англійською або польською — залежно від того, яку стежку собі вибере учасник. Вони розмовляють і проводять таку першу розмову, питають про досвід, про мотивацію учасника, чому подали заявку на участь в проєкті, чи працюють, якщо так, то де саме? Тому що ми справді хочемо зосередитися на людях, які не можуть знайти висококваліфіковану роботу в Польщі й працюють на нижчих кваліфікаціях, тобто на якихось фабриках або складах. Тому що часто буває так, що до нас звертаються українці, які працюють в міжнародних корпораціях, але, наприклад, працюють на позиції, яка їм не підходить. І вони хотіли би перейти на вищий рівень, на іншу позицію до іншої корпорації. Такими справами ми не займаємося, тому що ми хочемо допомогти людям, які перш за все не мають роботи, які не працюють згідно з їхньою кваліфікацією.



— Скажіть, а от який відсоток українців у Польщі з вищою освітою? Я маю на увазі вимушених переселенців?



— Близько сімдесяти відсотків українців, які знаходяться в Польщі, мають вищу освіту. Інша річ, чи вони мають практику згідно з їхньою освітою. Це вже інше питання. І щодо цього питання потрібно зробити більш детальні дослідження, більшість людей, які знаходяться в Польщі, вони мають вищу освіту (4-13 березня 2023 року у Польщі Міграційною платформою EWL, Фондом підтримки мігрантів на ринку праці EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету було проведено дослідження щодо становища українських громадян на польському ринку праці — ред.).



— А чи велика кількість українців у Польщі, які маючи вищу освіту, працюють згідно з кваліфікацією? Як Ви бачите це зі своєї практики?



— Щоб зрозуміти структуру польського ринку праці, потрібно пам'ятати, що перед повномасштабною війною до Польщі приїжджали такі працівники, які навіть маючи вищу освіту, були готові працювати в професіях, які не вимагають високих кваліфікацій. Це була тимчасова робота на літніх канікулах, або просто на кілька місяців, щоб заробити якісь додаткові гроші.



— А в яких це сферах?



— Це були будівництво, сільгоспдіяльність, а також сфери послуг, наприклад, робота офіціанткою. В таких сферах, справді, найбільше людей шукало роботу до повномасштабної війни. Після початку повномасштабної війни в Україні структура змінилася. Багато людей приїхало з високими кваліфікаціями, які вже не хочуть шукати роботу в таких сферах, як наприклад, будівництво чи сільське господарство. Їх цікавить робота в офісах, тому що це відповідає їхнім умінням і навичкам.



«Це проєкт, який підтримує перш за все людину та її кар'єрний розвиток»

— Ваш проєкт щодо допомоги українським вимушеним переселенцям у Польщі знайти висококваліфіковану роботу діє з осені минулого року. Скільки українців до вас звернулося за цей час?



— Так, ми почали роботу наприкінці минулого року. Але активний розвиток проєкту припав на червень-липень цього [2023] року, бо ми мали підготувати [певну] систему, щоб проєкт діяв. Тому на сьогоднішній день ми не маємо аж так дуже багато звернень, як ми очікували. Та все-таки більше дев'ятисот людей зголосилися до участі в проєкті. В його рамках вже п’ятдесят людей знайшло висококваліфіковану роботу лише за останні три місяці. Це добре оплачувана робота. Адже висококваліфікована робота в міжнародному середовищі добре оплачується. А тому ці дані гарно показують, що справді можливо знайти висококваліфіковану роботу в Польщі. У нас тепер багато учасників, які недавно зареєстровані, і з якими починають працювати наші кар'єрні радники.



— Добре оплачувана робота в Польщі, що це означає?



— Це вище середнього рівня. Середня зарплата тепер дуже сильно змінюється. Але тут треба розуміти, що Варшава та інші великі міста мають вищу заробітну плату. Якщо говоримо про Польщу загалом — то це близько 7 тисяч злотих брутто, а у Варшаві — це в середньому 8,5 — 9,5 тисяч злотих брутто (приблизно 2000 євро — ред.).



— А яку переважно освіту мають учасники проєкту?



— Тут ми не можемо визначити великого проценту чи це гуманітарні науки чи інші предмети. Більшість учасників це жінки. Якщо ми говоримо про професії, то багато є професій пов'язаних з маркетингом, з ІТ-сферою, жінки які перекваліфікувались вже тут, у Польщі, в ІТ-сфері. Але також ми маємо психологів, які в Україні, працювали, вчителів... Тобто тут немає якоїсь певної одної групи, яка би показувала якісь тенденції.



— А в яких сферах у Польщі українці знаходять роботу? Я маю на увазі учасників вашого проєкту.



— Перша половина проєкту зосереджувалася на роботі в міжнародних корпораціях, зі знанням англійській мові. Тепер проєкт відкривається на підприємствах середньої ланки і великих підприємствах з використанням польської мови. Тому що багато українців вже знають польську на високому рівні і можуть працювати польською мовою. І наші учасники знайшли працю у міжнародних корпораціях. Не впевнена, що можу називати ці корпорації. Але це найбільш знані корпорації у Польщі, у Варшаві. Ми просто готуємо людину до того, щоби вона взяла участь в рекрутації, щоби вона знайшла пропозицію роботи, яка їй справді підходить. Тобто, це проєкт, який підтримує перш за все людину та її кар'єрний розвиток. Якщо потрібно, ми можемо відправити людину на додаткові курси з підвищення кваліфікації на якусь конкретну тему. Якщо потрібно до цього дати оголошення або пораду, де можна такі курси отримати. І ми допомагаємо кандидатові взяти участь в рекрутації. Адже багато поляків і польок та інших іноземців беруть участь у цьому процесі. Іноді десятки людей претендують на одне місце роботи.



— Тобто конкуренція доволі велика?



— Конкуренція велика. Важливо підтримати таких учасників, щоб вони справді розуміли, що мають говорити на співбесіді, як одягнутися. Але також — як знайти оголошення якраз на потрібну саме їм позицію в міжнародній фірмі. Ми допомагаємо знайти фірму, де прихильніше дивляться на таких потенційних працівників. Ми також готуємо [охочих] до різних проєктів. Бо міжнародні корпорації часто мають різні проєкти для біженців з України. Ми про них знаємо і стараємось про них поінформувати наших учасників.



— Тобто я так зрозуміла, що ви, вказуєте шлях українцям, які хочуть знайти роботу згідно зі своїми кваліфікаціями до того моменту, коли кандидат чи кандидатка зможе претендувати на ту чи іншу посаду? Польський ринок праці має певні свої особливості. Які тут головні акценти?



— Так, звичайно, ми допомагаємо писати резюме, допомагаємо створити професійний профіль. Ми розуміємо значення [наявності] професійного резюме. Як показує практика, більшість українців, маючи великий досвід, не вміють себе презентувати у такий спосіб, щоб привернути до себе увагу. І це стосується не тільки українців, а й також більшості поляків та і взагалі людей. Ми також розуміємо, що співбесіда не триває вічно. Це розмова під час великого стресу, в середовищі не знаному для працівника. Кожна людина з нас по-різному реагує на стрес. Для декого це настільки великий і високий стрес — , тим більше, якщо впродовж довгого періоду людина не могла знайти роботу — що людина просто може розгубитись і виглядати не найкраще. Тому наші коучі часто проводять такі розмови з кандидатами перед офіційною розмовою з професійним роботодавцем.



— Чи у Польщі є якесь упереджене ставлення до працівників-українців? Я маю на увазі менша оплата праці чи якась інша дискримінація?



— Міжнародні корпорації мають певні стандарти. Тому таких упереджень, дискримінації не повинно бути взагалі в практиці. Але важко відповісти однозначно. Практика показує, що інколи буває упереджене ставлення — але воно є і до поляків. Я б не дивилась тут на національність, а більше звертала увагу на культуру даного підприємства чи роботодавця.



— Дякую за розмову!



Матеріал підготовлений за допомоги MediaPort Warsaw, хабу для українських журналістів у Польщі, та за підтримки міжнародної ініціативи Media Lifeline Ukraine