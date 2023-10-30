Одна из главных битв этого года. Для чего Путину Авдеевка и сможет ли РФ захватить город?

Авдеевка, октябрь 2023 года. Фото: Новости Донбасса

За девять лет войны Россия так и не смогла захватить Авдеевку в 20-ти километрах от Донецка. После 24 февраля оккупационная армия неоднократно предпринимала попытки наступления на город, но успеха не имела. Авдеевка до сих пор под контролем Киева. 10 октября РФ начала с ракетных и авиаударов по городу, смешанных с обстрелами артиллерией. Уже две недели там идут бои. Путинские войска пытаются окружить Авдеевку. Удасться ли им это? Улучшится ли положение армии РФ в случае захвата города — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Авдеевский коксохим — вторая «Азовсталь»

После полномасштабного вторжения России линия фронта в районе Авдеевки изменилась. Был захвачен ряд населенных пунктов на севере — Каменка, Новоселовка Вторая. И на юге — Пески, Водяное. В итоге Авдеевка оказалась окружена практически с трех сторон, но сам город все так же подконтролен Киеву.



За девять лет войны ВСУ создали достаточно серьезные фортификационные сооружения в районе Авдеевки. Но многократные наступления РФ привели к тому, что севернее города Россия перерезала путь, идущий от Константиновки, южнее — дорогу из Покровска. Тем не менее, об оперативном окружении речь не шла. Сейчас путинская армия обстреливает трассу, которая ведет к Авдеевке. По словам главы местной администрации Виталия Барабаша, это затрудняет эвакуацию и поставку гуманитарной помощи. Если путь полностью перережут, сложно будет доставлять не только продукты, но и боеприпасы для украинских военных.



«Авдеевка как укрепрайон создавалась с 2014 года. Основа — это Авдеевский коксохимический завод. Предприятие, созданное еще во времена Советского Союза, имеющие разветвленную систему подземных коммуникаций. Если говорить упрощенно, это "Азовсталь" номер два. Вооруженные силы Украины, контролирующие данное предприятие, могут весьма длительное время удерживать оборонительные позиции. Подземные коммуникации, бомбоубежища позволяют минимизировать активности российских средств поражения ствольной и реактивной артиллерии. Потери личного состава минимальны. Поэтому оккупанты прекрасно понимают, что штурмовать в лоб фактически нет никаких практических результатов», — говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.



Есть и обратная сторона этой обороны. При самом негативном сценарии Авдеевский завод может стать для украинских военных второй «Азовсталью» в плане ловушки, из которой выбраться не будет возможности.



Проходная Авдеевского коксохимзавода, май 2022 года. Фото: Муса Магомедов / Telegram

Три важные точки для обеих сторон

Сейчас путинская армия пытается атаковать позиции украинских военных с флангов. На севере пробивается в сторону Степового и Бердичей. На юге — в сторону Первомайского и Северного. Для обеих сторон здесь важны несколько точек. Это железная дорога, террикон и Авдеевский коксохим.



«Террикон — это господствующая высота. С него удобно управлять беспилотными летательными аппаратами. Чем выше ты находишься, тем дальше можно контролировать полет ударного беспилотника или беспилотника-разведчика. Плюс это место, откуда удобно наводить артиллерию передового отряда. В Авдеевке террикон и Коксохим — два объекта, за которые в принципе, и будут идти боевые действия», — считает военный аналитик Алексей Гетьман.



Российская сторона уже неоднократно заявляла о контроле высоты. Такие фальстарты — уже норма для пропагандистов. Но по официальной информации террикон пока еще находится в серой зоне. Как и часть жд-полотна восточнее Степового. И в этом есть некая угроза. Если оккупанты смогут создать плацдарм в этом населенном пункте, это позволит им частично перерезать логистические пути к Авдеевке.



Для чего РФ Авдеевка?

Когда Россия начала нынешнее наступление на Авдеевку, все пропагандистские ресурсы в один голос писали: это необходимо, чтобы прекратить обстрелы Донецка. Хотя такое оправдание довольно натянуто. Дальность оружия, которое сейчас есть в арсенале ВСУ, позволяет поражать потенциальные военные цели гораздо дальше, чем отрезок Авдеевка-Донецк.



Следующая версия z-сообщества — это новый плацдарм, продвижение дальше и потенциальная оккупация всей западной части Донецкой области. Якобы Авдеевка — это ключ к Мирнограду, Покровску и другим населенным пунктам, до которых около 50 километров. Это огромное расстояние в условиях, когда бои идут за каждый метр. Для сравнения: расстояние от Бахмута до Соледара — чуть более 10 километров. Российская армия продвигалась там в течение пяти месяцев.



Поэтому военные эксперты уверены: захват Авдеевки — не более, чем пропагандистская цель. Чтобы оправдывать потери в ходе так называемой «СВО», России постоянно нужны победы. А таковых с момента оккупации Бахмута не было.



«Атаки именно на Авдеевку не несут стратегического военного смысла. Они несут политический смысл. Это было распоряжение, может быть, непосредственно Путина, чтобы показать победы или выполнить его приказ до 1 января следующего года выйти полностью на границы Донецкой области. Даже если нам придется отойти из Авдеевки, стратегического изменения на линии, назовем это Восточный фронт — фронт от Купянска до Угледара, не произойдет. Там нет каких-то транспортных развязок, еще чего-то. Ничего там никуда не откроется», — комментирует Алексей Гетьман.



Авдеевка, октябрь 2023 года. Фото: Новости Донбасса

Аналитики считают, что попытки захвата Авдеевки нужно рассматривать в контексте происходящего не только на других отрезках фронта, но и в плане геополитики и военной поддержки Украины.



«Если смогут окружить Авдеевку, это будет военный успех, который можно предъявить. Показать, что мы добиваемся успеха, а украинское контрнаступление на юге увязло, как они говорят. А еще плюс непонятная история с поставками вооружения для Украины, потому что сменился спикер Палаты представителей США. А вот победил Роберт Фицо в Словакии, и он не будет помогать Украине, как помогал предыдущий премьер-министр. А вот у Украины проблемы с Польшей. А мы добиваемся победы и проводим учения ядерных ракет. То есть, мы еще сильны и можем вам угрожать», — анализирует ситуацию военный обозреватель Денис Попович.



По его мнению, конечная цель окружения или захвата Авдеевки для России — выход на переговоры на более выгодных условиях для Кремля.



Россия боится наступления на Донецк

Россия, как уже говорилось выше, якобы пытается захватить город с гуманитарной целью — чтобы обезопасить дончан от обстрелов. При этом о спасении населения Авдеевки пропагандисты особо не говорят. Нарративы о защите русскоязычных жителей от «украинских нацистов» не используют. Более того — на федеральных каналах даже озвучивают тезисы уничтожения всей Авдеевки вместе с гражданскими, если это потребуется для спасения российских солдат. Якобы те, кто хотел, давно выехали. В Авдеевке, по данным главы местной администрации Виталия Барабаша, осталось более 1500 человек. Это довольно много и на фоне целей «СВО», неоднократно озвученных Москвой, такие фразы пропагандистов звучат довольно цинично.

В Авдеевке до сих пор остается более 1500 человек. Фото: Новости Донбасса

Военные эксперты считают, что, помимо политических целей оккупации Авдеевки, Россия так отчаянно старается захватить город из-за боязни удара ВСУ.



«Контроль над Авдеевкой дает возможность ВСУ держать под огневым контролем места постоянной дислокации, склады с БК, сосредоточенные в так называемой Донецкой агломерации. Расстояние до Донецка 15 километров — сам факт существования так называемой “Донецкой народной республики” может в любой момент, скажем так, быть ликвидирован усилиями ВСУ. Не случайно последний месяц — это успешный характер боев в районе Опытного. От него до Донецка 3,5 километра. Российская сторона встала перед вопросом, что ВСУ как одно из направлений удара могут рассматривать авдеевское. Взятие под контроль Донецкой агломерации и самого Донецка. А это серьезные репутационные потери российской стороны», — говорит Дмитрий Снегирев.



Возможно, изначально цели большого наступления на Авдеевку были именно такие. Позже, когда путинская армия добилась некоторых успехов, задачи стали глобальнее. Разрослись до выравнивания авдеевского выступа. И ресурсов Россия здесь не жалеет. Судя по спутниковым снимкам, которые проанализировала команда украинских исследователей, с 10 по 20 октября путинская армия потеряла на этом направлении более ста единиц техники. Это лишь подтвержденные данные. На самом деле потери, вероятно, близки к двумстам единицам. Если это действительно так, это станет рекордом. Пока что за время полномасштабной войны россияне понесли самые большие потери при попытках перехода через Северский Донец весной 2022 года в Луганской области. Тогда путинская армия лишилась более 80-ти танков. Также более 130 танков и БТРов РФ были поражены в боях возле Угледара зимой 2023 года.

Разрушенный обстрелами детский сад в Авдеевке. Фото: Новости Донбасса

«У них нет другого понимания ведения боевых действий. Они пытаются продавливать массой. Хотя в этом продавливании они пытаются как-то разнообразить свои действия. Прут не только танковыми колоннами. Там есть пехотные штурмы, действия малыми группами при поддержке авиации, артиллерии. Но это, в общем, если не обратить внимания на те детали, которые я перечислил, это советская школа, Вторая мировая война. Концентрируем максимальное количество живой силы, техники, артиллерии, авиации на направлении главного удара и бьем», — комментирует Денис Попович.



Сейчас, по информации из разных источников, Россия перебрасывает на авдеевское направление все новые и новые силы. Это означает, во-первых, что захват города стал приоритетной задачей оккупационных войск. Во-вторых, что Авдеевку, как и Мариуполь, Соледар, Бахмут и еще десятки населенных пунктов в Украине, Россия сравняет с землей. Ведь нынешняя война отчетливо показала и доказала: ради своих амбиций Москва готова разрушать города до основания.