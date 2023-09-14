Святогорск приходит в себя. Что происходит в городе спустя год после освобождения

Стела на въезде в Святогорск. Фото: Новости Донбасса

Город Святогорск, считающийся главной православной святыней Донбасса, расположен возле границы трех областей — Донецкой, Харьковской и Луганской. Он был захвачен армией России в начале июня 2022 года. Уже в сентябре того же года Святогорск освободили Вооруженными силами Украины в ходе Харьковского контрнаступления.



Корреспондент «Новостей Донбасса» побывал в Святогорске спустя год после деоккупации и встретился с местными жителями. Они рассказали, как выживали во время активных боевых действий, и о нынешней ситуации в городе.

Святогорск сильно пострадал из-за обстрелов

Местная жительница Людмила показала самый пострадавший от боевых действий район Святогорска, который местные называют «Сахалин». Не повезло ему так из-за близости к дорожной развилке — именно там российские войска заходили в город и обстреливали его. До войны на «Сахалине» проживало примерно 1000 человек. Теперь такое количество людей остается во всем городе. Женщина вместе со своей семьей провела в оккупации три месяца и почти все это время они были вынуждены находиться в подвале.



«В подвале мы сидели. Какая там консервация была — мы вот это ели. Четыре дня вообще не выходили и в туалет там ходили. Ведерко взяли, пописали. Если сильно уже прижмет, то выскакивали. Вообще старались не выходить, потому что бомбили очень часто», — рассказывает Людмила.

Разрушенный обстрелами многоэтажный дом в Святогорске. Фото: Новости Донбасса

Российская армия захватывала Святогорск и окрестные села с особой жестокостью, разрушая все на своем пути. Пострадала в том числе и православная лавра — одна из четырех расположенных на территории Украины, единственная на востоке страны. В ходе кровопролитных боев был уничтожен буквально весь курортный потенциал города.

Святогорская лавра, декабрь 2022 года. Фото: Новости Донбасса

Людмиле и ее соседям повезло, что их имущество практически не пострадало и что именно к ним оккупанты не применяли силы, особо не допрашивали.



«Я очень удивлена. Они когда пришли, бегали сразу по хатам, по подвалам, проверяли, где кто сидит. А мы в подвале сидели. Я не могу рассказывать, меня слезы душат», — вспоминает местная жительница.

Одна из разрушенных гостиниц Святогорска. Фото: Новости Донбасса

Возвращение под контроль Украины

Украинская армия вошла в Святогорск 12 сентября. В этот день на здании разрушенного городского совета вновь водрузили сине-желтый флаг. Но операция по деоккупации продолжалась еще несколько дней.



Местная жительница Людмила вспоминает свой опыт встречи с украинскими военными, когда еще не до конца было понятно, кто есть кто.



«Я шла, вот оттуда, от лагерей. Иду и как раз до кладбища дошла. И я смотрю: идет отряд солдат. Но вчера там были россияне. А смотрю, идет отряд солдат, каски голубые… Я вот так как стала с тачкой и стою. Думаю, куда ж они пойдут и кто? Они заворачивают, заворачивают и идут прямо на меня. Они подходят и я говорю: "Ребята, а вы кто?" Я даже не знала, что спросить. В ответ: "А мы Украина, Слава Украине!" Я стояла плакала. Честно. На душе так спокойно стало. Ну, как дома у себя», — вспоминает она.

Жительница Святогорска Людмила. Фото: Новости Донбасса

В Святогорск вернулась законная власть, которая первым делом развернула координационные центры для помощи людям, находившимся в оккупации. В город начали приезжать международные организации. В одной из них теперь вместе со своим мужем, работает местная жительница Катерина. Молодая пара помогает выдавать около 1000 порций еды в день жителям Святогорска и Богородичного.

Людям будет трудно восстановить разрушенные дома

«28 октября мы начали свою работу. Мы приехали и в городе не было ни света, ни отопления, ни воды — ничего. Люди готовили себе покушать на кострах у дома. Я во время оккупации выехала из Украины, но не смогла там долго пробыть и вернулась к мужу. Мы понимали, что необходимо возвращаться в мой родной город и помогать населению восстанавливаться. Мы знали, что мы хотим быть полезными для нашего города, а потом мы уже нашли World Central Kitchen (некоммерческая организация, обеспечивающая питанием пострадавших после стихийных бед — ред.)», — рассказывает Катерина.

Конечно, не все люди смогли выехать из Святогорска на время боевых действий по объективным для них причинам. До начала полномасштабной войны в городе проживало около пяти тысяч человек. В российской оккупации оказалось 550 жителей Святогорска.



В многоэтажных домах люди были попросту заперты в своих квартирах и не понимали, какая ситуация буквально на соседней улице и что творится вокруг. К примеру, святогорец Александр не выходил из дома, когда слышал звуки стрельбы.



«Я из квартиры не выходил, какая оккупация? Слышал, что выстрелы под домом. Тут же окна везде побиты, с той стороны, и рынок разбитый. А так из квартиры мы не выходили, в ванну залезали. Тут костер был который дворники убрали, все готовили еду на кострах. У кого, что было», — говорит он.

Житель Святогорска Александр. Фото: Новости Донбасса

По словам местных, во время оккупации было сложно без еды — не хватало даже хлеба. За водой люди ездили с бутылями на кравчучках к скважинам, потому что водоснабжение отсутствовало.



С газоснабжением аналогичная ситуация. О нем жителям пока можно забыть, ведь основные артерии по которым шло голубое топливо, проходили через два моста. Но сейчас они оба разрушены, сроки восстановления не известны.

Один из разрушенных мостов соединял Святогорск с селом Богородичное. Фото: Новости Донбасса

Глава Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин подтвердил, что людям придется пока обойтись без отопления.



«Святогорск, к сожалению, будет без отопления в многоэтажках. Почему? Потому, что они были присоединены к газоснабжению, но его пока нет в городе. Оно шло через мосты, а они не восстановлены. Но еще есть проблема, что нет доступа к квартирам, люди не возвращаются и не дают доступ. Поэтому мы не можем провести инвентаризацию и ревизию отопительной системы. Эта же проблема будет и с водой в многоэтажках. Потому что мы не имеем доступа и не можем зайти в квартиры», — отмечает глава военной администрации.

Разрушенный супермаркет в Святогорске. Фото: Новости Донбасса

Местные власти вместе с международными организациями сейчас меняют крыши и окна в 400 частных домах, для того чтобы людям было легче пережить зиму. Поэтому святогорцы перебираются в частный сектор.



Либо же люди надеются, что, как и в прошлом году, для жителей многоэтажек будет создано временное жилье в модульных домах.

Несмотря на все трудности, люди решаются вернуться в город. У кого-то остались вещи, необходимо проверить свое жилище.



«Все родное, все свое. Понимаете? Как и каждого человека, тянет домой. Как бы там ни было, как бы там не принимали, но все равно хочется домой», — рассказывает Светлана.

Жительница Святогорска Светлана. Фото: Новости Донбасса

Другая местная жительница Марина с ужасом вспоминает, в каком состоянии обнаружила свою квартиру.



«Такое убогое все, разбитое. Вон балконы, стекла полетели. Квартиры в доме залиты были. У нас же крыши не было...», — говорит она.



«Мы на пятом, а вот соседка на четвертом. Представьте, не было крыши, все залило водой. Если бы вы поднялись ко мне в квартиру и посмотрели, что там творится», — продолжает ее соседка Светлана.



Пока поднимались по ступенькам, заметили, что некоторые из квартир были взломаны, а на лестничных пролетах лежат вещи. Святогорцы говорят, что в городе регулярно орудуют мародеры.



Светлана показывает свою квартиру, стены в которой покрылись черной плесенью из-за сырости. Дышать в помещении трудно.

Стена в квартире Светланы из-за сырости покрылась плесенью. Фото: Новости Донбасса

Женщина эвакуировалась в мае 2022 года и только сейчас приехала домой. После того как она вернулась в свою квартиру, обнаружила стойкий запах сырости и повышенную влажность. Из-за этого ей пришлось выбросить большую часть мебели.



«Кровать шикарная была, буквально вчера вынесли. А там одеяла, подушки. У меня по восемь подушек — у меня астма и я сплю практически сидя. Это все пропало», — рассказала Светлана.

Святогорск пытается вернуться к нормальной жизни

Несмотря на все эти проблемы, ситуация в Святогорске постепенно улучшается. Удалось восстановить работу почты, отделения банка, открыть заправочную станцию, полностью перекрыть одну из крыш многоэтажного дома.



Также получилось вернуть 22 предпринимателя, которые открыли различные магазины, парикмахерские.



«Все лучше и лучше становится. Открываются магазинчики, у нас открылась прачечная, вот она здесь полгода. Есть где купаться, душ сделали. Поставили домик модульный. В общем, все хорошо», — рассказывает местный житель Василий.



С апреля в городе начала свою работу общественная душевая, которая заодно и прачечная. Также местная военная администрация решает проблему с жильем, готовя модули, в которых во время восстановления поврежденных домов могут жить люди.

Общественная душевая в Святогорске. Фото: Новости Донбасса

По сравнению со Святогорском, который начал оживать, в соседнем селе Богородичное ситуация гораздо хуже. Здесь за год после деоккупации почти ничего не изменилось. Все так же можно найти остатки сгоревшей техники, на некоторые улицы или в дома невозможно зайти, потому что они заминированы.



Однако даже сюда возвращаются люди. В селе уже проживает порядка 35 человек, одна из них Любовь. «Новости Донбасса» побывали у нее в гостях прошлой весной и за эти полгода в ее жизни случилось немало изменений.



«Приезжали тогда волонтеры и мне помогли. Я железо вытащила, его надо вывезти, вывести через огород. Они тут место освободили, чтобы дом поставить», — рассказала жительница Богородичного Любовь.

Жительница Богородичного Любовь. Фото: Новости Донбасса

Волонтеры приезжают в поселок для помощи местным. Для Любви привезли генератор, систему освещения на солнечной панели, установили буржуйку и даже сделали небольшой навес перед входом в подвал. А пока на месте установки будущего модульного дома пенсионерка вспомнила, как было внутри ее жилища.



«В углу буфетик маленький, газовая печка, шифоньер, два таких у меня календаря: Николай Угодник и Дева Мария были прилеплены», — поделилась Любовь.



Пенсионерка вынуждена ждать установки модульного дома в подвале. Там она уже живет почти полгода.

Разрушенные дома в селе Богородичное. Фото: Новости Донбасса

Любовь регулярно занимается своим огородом, который, по ее словам, поможет ей пережить эту зиму. Ведь, уезжать из села она больше не собирается и ждет, когда начнется его восстановление



«Картошку я посадила и вскопала все: помидоры, огурцы, буряк, кабачки. Кукуруза для внуков, садила я вот тут маленькую и такую посадила, хоть поздновато, но старалась. Вырастет, не вырастет, думаю, все равно нужно двигаться, что-то нужно делать», — отмечает она.

Последствия «русского мира»

Также в Богородичном началось восстановление Святогорского скита местными священнослужителями. Когда украинская армия выбивала оккупантов из поселка, они пытались, но не успели подорвать склад с боеприпасами, который был расположен в здании церкви.



Помимо этого, внутри храма российские солдаты устроили бардак, о котором рассказала пресс-офицер 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Валерия Скорик.



«Как человеку, который еще в 2014 году узнала, кто такие россияне и что такое "русский мир", я думала, что удивить меня уже нечем. Но после освобождения Богородичного, в первый день, когда я туда попала, в момент зачистки, я не то, что была в шоке… У этих людей, россиян, нет ничего святого. Первое, что я увидела — это иконы и на этих иконах сушились носки. Второе, это уголки, в которых находились вещи гражданских. Наверное, они так живут у себя в России и принесли сюда свои традиции, условно. Потому, что там, где стоял казан с едой, рядом стояло ведро, в которое они справляли нужду», — рассказывает она.

Православный скит в Богородичном после оккупации, сентябрь 2022 года. Фото предоставила Новостям Донбасса Валерия Скорик

После бегства российских военных, бойцы 81-й бригады обнаруживали в домах обезглавленных побратимов и замученных местных жителей, которым не удалось выбраться из зоны боевых действий.



«В Богородичном это, наверное, отдельная страница моей жизни. Возле одного из домов находился бассейн и в этом бассейне находился человек. У него были связаны руки, ноги, к нему была привязана металлическая труба. И было понятно, что этого человека мучили. Как позже разобрались наши ЦВС (управление гражданско-военного сотрудничества — ред.), это был хозяин этого дома. Зачем, что он сделал россиянам, что они от него хотели — непонятно. Но это не единственный такой случай. Возможности вообще выехать оттуда не было, мы это уже позже поняли. Гражданские погибли в своих автомобилях, мы находили их возле своих домов, настолько плотный был огонь, артиллерийский, минометный, что люди не имели возможности просто выехать», — рассказала военнослужащая Валерия Скорик.

Уничтоженная бронемашина российских войск в Богородичном. Фото: Новости Донбасса

После деоккупации Святогорска было эксгумировано более 50 тел местных жителей, но это пока не окончательное количество погибших за время боевых действий.



Хоть сейчас выжившим очень тяжело, но каждый из них занят улучшением своего быта и строит планы. Люди пытаются найти работу, при поддержке местной власти отремонтировать свое жилье, а кто-то только возвращается домой, чтобы начать жизнь заново. Но всех этих людей объединяет одно — мечты о том, чтобы поскорее наступил мир, и желание восстановить родной город.



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