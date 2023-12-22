Вторая зима без отопления: как выживают в Святогорске

Зимний Святогорск. Фото: «Новости Донбасса»

Спустя полтора года после оккупации и последующего освобождения, город Святогорск на севере Донецкой области все еще борется с последствиями боевых действий. Для его жителей наступает вторая зима без централизованного водоснабжения и отопления. О том, как выживают люди в городе — узнайте в репортаже «Новостей Донбасса».





Электричество стало спасением

Передвигаясь по городу, сразу обращаешь внимание на то как жители готовят еду на кострах и уличных печах.



Хотя зима только началась, местный житель Артем уже готовится к трудностям, из-за плохой погоды и атак России на объекты энергетики. И вспоминает, как выживал прошлой зимой:



«Что сказать? Свет дали — это было спасение. Можно уже было жить, хоть обогреватели включил и греешься. А так вот: печка, еда… То свет выключат, по всей же стране отключали, а еще в прошлом году была линия фронта недалеко от нас. Выходил, еду варил, ставил вот тут. Дрова нарезали, к нам в подвал принесли. В подвале дрова лежат, чтобы сухие были».

Житель Святогорска Артем. Фото: «Новости Донбасса»

Артем и его друг изначально построили печь для выпечки хлеба, но теперь используют ее для подогрева пищи своим четверолапым друзьям.



«Животные есть животные, мы их подкармливаем постоянно, хотят кушать… Нужно жить дружно и с собаками, и с людьми», — добавляет социальная работница Валентина.

Социальная работница Валентина. Фото: «Новости Донбасса»

Она работает в общественной душевой. Живет неподалеку в многоэтажке. Валентина отмечает, что условия жизни в этом году немного улучшились по сравнению с прошлым:



«В прошлом году зима была очень тяжелая для нас. Поскольку не было ни света, ни воды. В этом году у нас стало лучше, появился свет. Мы можем приготовить себе покушать и можем включить себе какие-то обогреватели. В квартирах сейчас 10-15 градусов. Можно сказать, тепло, живем у себя в квартирах, дома».

Самодельная печь на улице в Святогорске. Фото: «Новости Донбасса»

От общественных душевых до пунктов обогрева

Рядом стоит Александр. Он также сотрудник душевой и, при необходимости, занимается ее ремонтом. Живет мужчина в частном секторе. Александр делится своими наблюдениями о различиях между жизнью в частных домах и многоэтажках:



«В квартирах нет отопления, ничего нет. А в частном секторе намного легче жить. Потому, что какая-то своя вода есть и так далее. Вот много сейчас людей сложились деньгами, сделали скважины. Вот так вот выкручиваемся».

Социальный работник Александр. Фото: «Новости Донбасса»

Каждая семья в Святогорске получит минимум одну тонну брикетов для поддержания тепла в своих домах. А тем, кому не хватило полученных дров или же нет средств на покупку новых, как и в прошлом году, предложили переждать морозы в пункте временного проживания.

Жители Святогорска запасаются дровами на зиму. Фото: «Новости Донбасса»

Владимир Рыбалкин, глава военной администрации Святогорска, рассказывает, что на переезд туда согласились уже 53 человека.



«Также мы планируем, чтобы приблизительно 100 человек находилось на том объекте, где есть постоянно тепло, есть электричество и независимо от блэкаутов там всегда будет комфортно», — добавляет чиновник.

Глава Святогорской ВА Владимир Рыбалкин. Фото: «Новости Донбасса»

Жители, которые решили зимовать в своих квартирах, могут при необходимости воспользоваться пунктом обогрева. Его установили между многоквартирными домами.



«Он создан для того, чтобы человек мог зайти и просто погреть руки, чтобы не было обморожения и переохлаждения. Мы и в прошлом году подобную палатку ставили и в этом году ставим. Постоянно ее отапливаем, чтобы людям было комфортно», — добавляет глава Святогорской военной администрации Владимир Рыбалкин.

Один из пунктов обогрева в Святогорске. Фото: «Новости Донбасса»

Пока еще нет сильных морозов, здесь пусто. Но, опираясь на опыт прошлого года, необходимость пункта обогрева сомнений не вызывает.



«Я в маленькой комнатке закрываю дверь и включаю обогреватель. Но если света не будет, не знаю что делать. Может быть, сюда бегать буду, может в госпиталь пойду. Пока никуда не хочу, дома буду», — рассказывает местная жительница Любовь.

Жительница Святогорска Любовь. Фото: «Новости Донбасса»

Опасения пенсионерки, которая прошлой зимой уезжала в Славянск, вполне обоснованы. Плохая погода или атаки на энергосистему Украины могут привести к отключению электричества, вынуждая жителей Святогорска искать места для зарядки телефонов или обогрева.



«У нас были случаи, когда из-за бурелома приблизительно на протяжении полутора суток город находился без света, но у нас уже отработана программа. У нас мобильные станции подключены к генераторам, мы работаем над тем, чтобы оставалась мобильная связь. Благодаря „Укртелекому“ привезены аккумуляторы, которые подсоединены к их сети, и фактически 18 часов без света у нас работает интернет», — подчеркивает готовность города к возможным отключениям электроэнергии Рыбалкин.

Святогорск. Фото: «Новости Донбасса»

В Святогорске также действуют два «Пункта несокрушимости», где можно не только укрыться от холода, но и получить горячий обед.

В ожидании Нового года

К наступлению нового года местные власти планируют запустить централизованное водоснабжение. Пока этого не произошло, жители вынуждены приходить в общественную прачечную.



«У нас ведется запись. Минимум 26 стирок в день, бывает 34. Люди приходят по времени, отстирываем их вещи и немного подсушиваем. Люди забирают белье и уже дома досушивают сами», — рассказывает о работе прачечной социальная работница Алла.

Общественная прачечная в Святогорске. Фото: «Новости Донбасса»

Жители Святогорска в среднем используют общественную прачечную четыре раза в месяц. Также популярна услуга общественной душевой.



«Приходят, потому что они дома живут, не у каждого вода есть, не у каждого есть возможность покупаться. А сюда приходят довольные, купаются», — объясняет социальный работник Александр.

Общественная душевая в Святогорске. Фото: «Новости Донбасса»

Несмотря на трудности, жители Святогорска готовятся к новогодним праздникам.



«Праздники никогда не отменяются, елки будут обязательно. И подарки под елками тоже будут — для внуков и родни», — рассказывает социальная работница Валентина.



С ней солидарен ее коллега Александр: «Елку будем ставить обязательно. Потому что придут люди, кто-то захочет посеять. Это же наши обычные праздники, поэтому все будет, как и раньше».