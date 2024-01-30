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Пенсии в Украине в 2024 году: Какие изменения ждут пенсионеров

Анастасия Гришкова
30 января 2024, 06:30

Пенсии в Украине в 2024 году: Какие изменения ждут пенсионеров

Пенсия в Украине. Фото: Фото: Донецкая ОГА Пенсия в Украине. Фото: Фото: Донецкая ОГА

Пенсии в 2024 году согласно вступившему в силу закону «О государственном бюджете на 2024 год» возрастут. Об увеличении и индексации пенсии — подробнее читайте в материале «Новостей Донбасса».

Размеры пенсионных выплат в 2024 году

С 1 января 2024 года минимальная пенсия в Украине увеличится с 2 093 грн. до 2 361 грн, максимальная — с 20 930 грн до 23 610 гривен 

Согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в 2024 году изменится размер стажа, достаточного для выхода на пенсию.

Оформить выход на пенсию по возрасту:

  • в 60 лет смогут украинцы со стажем 31 год;
  • в 63 года — со стажем 21-31 год;
  • в 65 лет — 15-21 год.

Если до 65 лет человек не имеет минимального страхового стажа, он не имеет права на пенсию по возрасту. В таком случае лицо будет получать социальную помощь от государства. Ее размер равен сумме прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть 2361 гривен.

Отмечается, что стаж можно официально докупить. За каждый недостающий месяц таким образом следует внести взнос, который по меньшей мере равен сумме минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженного на коэффициент 2.

Минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной зарплаты с 1 января — это 1 562 гривен.

Сколько придется заплатить за стаж:

  • месяц стажа стоит 3134 гривен; 
  • год — 37 488 гривен;
  • два — 74 976 грн;
  • три — 112 824 гривен.

На сколько вырастет пенсия в 2024 году

Индексация пенсий зависит от прожиточного минимума, который тоже вырастет в 2024 году. Согласно проекту госбюджета-2024, прожиточный минимум будет составлять 2 920 гривен.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в 2024 году все пенсии будут проиндексированы.

Согласно госбюджету-2024, прожиточный минимум будет составлять 2 920 грн. Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 2093 до 2361 гривен.

Отмечается, что в 2024 году минимальная пенсия будет составлять 6 тысяч гривен.

Какие виды льгот могут получить пенсионеры в Украине в 2024 году

Право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте при соответствующем удостоверении или справке ПФУ.

Право на субсидию в оплате жилищно-коммунальных услуг. Для ее получения необходимо обратиться в социальные службы и предоставить заявление и декларацию о доходах.

Для пенсионеров предусмотрена безвозмездная юридическая помощь, которая обеспечивается государством и полностью (частично) финансируется за счет государственного бюджета.

Также в 2024 году ожидается вторая волна доплат от ООН пенсионерам, проживающим в зоне боевых действий.

Порядок оформления пенсии в 2024 году

Согласно статье 26 закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» право на пенсию по возрасту имеют мужчины и женщины после достижения 60, 63 или 65 лет. Возраст выхода на пенсию определяет приобретенный лицом страховой стаж.

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Какие документы необходимы для оформления пенсии по возрасту:

  • заявление о назначении пенсии (стандартный бланк выдается в Пенсионном фонде);
  • паспорт гражданина Украины или ID-карты;
  • справка о месте регистрации или проживания человека, справка переселенца;
  • идентификационный номер;
  • трудовая книга;
  • справку о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию);
  • при наличии документов, подтверждающих наличие трудового стажа от 1 января 2004 года (диплом об очном обучении, военном билете и др.);
  • документы о предоставлении особого статуса, например, лица с инвалидностью, чернобыльца, военнослужащего и т.д. (при наличии);
  • две цветные фотографии размером 4×6 см для оформления пенсионного удостоверения;
  • реквизиты открытого пенсионного (социального) счета в банке.

В случае, если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Если обращение за пенсией будет позже, то пенсию будут назначать со дня обращения за ней.

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать в любой сервисный центр избранного главного управления Пенсионного фонда Украины.

Подать заявление на назначение пенсии по возрасту и все необходимые документы в сканированном виде можно в электронном виде можно с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ.

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