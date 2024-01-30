Пенсії в Україні у 2024 році: Які зміни чекають на пенсіонерів

Пенсії в 2024 році згідно з набутим чинності законом «Про державний бюджет на 2024 рік», зростуть. Про збільшення та індексації пенсії — детальніше читайте в матеріалі «Новин Донбасу».
З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшиться з 2 093 гривень до 2 361 грн, максимальна – з 20 930 гривень до 23 610 грн.
Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», у 2024 році зміниться розмір стажу, достатнього для виходу на пенсію.
Оформити вихід на пенсію за віком:
Якщо до 65 років людина не має мінімального страхового стажу, вона не має права на пенсію за віком. У такому випадку особа отримуватиме соціальну допомогу від держави. Її розмір дорівнює сумі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 2 361 гривень.
Зазначається, що стаж можна офіційно докупити. За кожен місяць, якого не вистачає, таким чином треба зробити внесок, який щонайменше дорівнює сумі мінімального страхового внеску на дату укладання договору, помноженого на коефіцієнт 2.
Мінімальний страховий внесок становить 22% від мінімальної зарплати з 1 січня це 1 562 гривень.
Індексація пенсій залежить від прожиткового мінімуму, який теж зросте у 2024 році. Згідно з проєктом держбюджету-2024, прожитковий мінімум становитиме 2 920 гривень.
За словами, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2024 році всі пенсії будуть проіндексовані.
Відповідно до держбюджету-2024, прожитковий мінімум становитиме 2 920 грн. Таким чином, мінімальна пенсія зросте з 2093 до 2 361 гривень.
Зазначається, що у 2024 році мінімальна пенсія становитиме 6 тисяч гривень.
Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на пенсію за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Вік виходу на пенсію визначає набутий особою страховий стаж.
У випадку, якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена від дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. Якщо ж звернення за пенсією буде пізніше, то пенсію призначатимуть від дня звернення за нею.
Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління Пенсійного фонду України.
Подати заяву на призначення пенсії за віком та всі необхідні документи у сканованому вигляді можна в електронному вигляді можна за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ.