Пенсії в Україні у 2024 році: Які зміни чекають на пенсіонерів

Пенсії в Україні. Фото: Фото: Донецька ОДА

Пенсії в 2024 році згідно з набутим чинності законом «Про державний бюджет на 2024 рік», зростуть. Про збільшення та індексації пенсії — детальніше читайте в матеріалі «Новин Донбасу».

Розміри пенсійних виплат в 2024 році

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні збільшиться з 2 093 гривень до 2 361 грн, максимальна – з 20 930 гривень до 23 610 грн.



Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», у 2024 році зміниться розмір стажу, достатнього для виходу на пенсію.



Оформити вихід на пенсію за віком:

у 60 років зможуть українці зі стажем 31 рік;

у 63 роки — зі стажем 21-31 рік;

у 65 років — 15-21 рік.

Якщо до 65 років людина не має мінімального страхового стажу, вона не має права на пенсію за віком. У такому випадку особа отримуватиме соціальну допомогу від держави. Її розмір дорівнює сумі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 2 361 гривень.



Зазначається, що стаж можна офіційно докупити. За кожен місяць, якого не вистачає, таким чином треба зробити внесок, який щонайменше дорівнює сумі мінімального страхового внеску на дату укладання договору, помноженого на коефіцієнт 2.



Мінімальний страховий внесок становить 22% від мінімальної зарплати з 1 січня це 1 562 гривень.

Скільки доведеться заплатити за стаж:

місяць стажу коштує 3134 гривні;

рік — 37 488 гривень;

два — 74 976 грн;

три — 112 824 гривень.

На скільки зросте пенсія у 2024 році

Індексація пенсій залежить від прожиткового мінімуму, який теж зросте у 2024 році. Згідно з проєктом держбюджету-2024, прожитковий мінімум становитиме 2 920 гривень.



За словами, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2024 році всі пенсії будуть проіндексовані.



Відповідно до держбюджету-2024, прожитковий мінімум становитиме 2 920 грн. Таким чином, мінімальна пенсія зросте з 2093 до 2 361 гривень.



Зазначається, що у 2024 році мінімальна пенсія становитиме 6 тисяч гривень.

Які види пільг можуть отримати пенсіонери в Україні у 2024 році

Право на безкоштовний проїзд у громадському наземному транспорті за наявності відповідного посвідчення чи довідки ПФУ.

Право на субсидію в оплаті житлово-комунальних послуг. Для її отримання необхідно звернутися до соціальних служб та надати заяву й декларацію про доходи.

Для її отримання необхідно звернутися до соціальних служб та надати заяву й декларацію про доходи. Для пенсіонерів передбачена безоплатна юридична допомога, яка забезпечується державою і повністю (частково) фінансується коштом державного бюджету.

Також у 2024 році очікується друга хвиля доплат від ООН пенсіонерам, які проживають у зоні бойових дій.

Порядок оформлення пенсії у 2024 році

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на пенсію за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Вік виходу на пенсію визначає набутий особою страховий стаж.

Які документи необхідні для оформлення пенсії за віком:

заява про призначення пенсії (стандартний бланк видається у Пенсійному фонді);

паспорт громадянина України чи ID-картки;

довідка про місце реєстрації або проживання, довідка переселенця;

ідентифікаційний номер;

трудова книга;

довідку про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням).

за наявності документів, що підтверджують наявність трудового стажу від 1 січня 2004 року (диплом про очне навчання, військовий квиток та ін.);

документи про надання особливого статусу, наприклад, особи з інвалідністю, чорнобильця, військовослужбовця тощо (за наявності);

дві кольорових фотокартки розміром 4×6 см для оформлення пенсійного посвідчення;

реквізити відкритого пенсійного (соціального) рахунку в банку.

У випадку, якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена від дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. Якщо ж звернення за пенсією буде пізніше, то пенсію призначатимуть від дня звернення за нею.



Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління Пенсійного фонду України.



Подати заяву на призначення пенсії за віком та всі необхідні документи у сканованому вигляді можна в електронному вигляді можна за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ.