Война губит лес: 80% деревьев национального парка в Донецкой области уничтожено

Уничтоженный войной лес в Донецкой области. Фото: Новости Донбасса

Краснопольское лесничество — часть национального природного парка «Святые горы», который находится на севере Донецкой области. Эти леса были одним из природных рубежей обороны в период сдерживания продвижения российских войск в направлении Славянска и Краматорска. Теперь здесь все уничтожено.



Корреспондент «Новостей Донбасса» побывал в лесничестве и увидел масштабы урона природе, нанесенного российским вторжением. Подробности — в нашем репортаже.





Что не смогли украсть — уничтожили

«В первые дни войны сюда прилетела авиабомба, в дом — вот что от него осталось. И потом начала сюда доставать арта», — рассказывает Александр Радинский, лесничий «Краснопольского лесничества».



Александр здешний лесничий и теперь ему приходится показывать не местные красоты, а лишь сожженный лес и разбитые в ходе войны строения.



«Это был мой кабинет, с помощником. Вот, что от него осталось, когда-то тут было все очень хорошо», — говорит Александр.

Александр Радинский, лесничий «Краснопольского лесничества». Фото: Новости Донбасса

Когда российским войскам удалось занять населенный пункт Краснополье летом 2022 года, они тут же принялись вывозить все ценное.



Вся важная документация былв эвакуированв заранее. Чего не скажешь об остальной материальной базе лесничества.



«Что смогли спасти — это "Газон", машину вывезли. Трактор вывезли, навесное вывезли, что успели. А все поврежденное осталось тут или нет возможности его транспортировать», — объяснил лесничий.

Что российские войска не смогли украсть — уничтожали. Фото: Новости Донбасса

Такая же ситуация сложилась и в других лесничествах природного парка «Святые горы».



«Практически была уничтожена вся техника, разграблена аграрная техника, разрушены помещения и осталось целое из всего этого имущества, только одна пожарная машина и главное помещение где мы сейчас находимся», — директор НПП «Святые Горы» поделился Сергей Прыймачук.



По его словам, на предприятии были уничтожены либо разворованы, либо угнаны все пожарные автомобили.



Вдобавок, не только отсутствие автомобильной техники мешает бороться с лесными пожарами, но и разрушенная система наблюдения за ними.

Что российские войска не смогли украсть — уничтожали. Фото: Новости Донбасса

«У нас полностью разрушена система пожаротушения и ведомственная система пожаротушения, которая была на предприятии. Она включала в себя пожарные вышки видеонаблюдения, которые выявляли лесные пожары. Пожарные машины и пожарных лесных сторожей, которые приезжали на тушение лесных пожаров. К сожалению, из всех вышек у нас осталась только одна функционирующая без системы телемониторинга», — добавил Прыймачук.

Лес усеян взрывоопасными предметами

Дополнительным препятствием в тушении пожаров, а также частой причиной их возникновения, являются взрывоопасные предметы которыми сейчас усеяна почти вся территория леса.



«Мы находили неоднократно огромное количество неразорвавшихся боеприпасов, большое количество мин. В том числе мины противотанковые, растяжки. К сожалению, у нас был смертельный случай на предприятии. Наш сотрудник, исполняя служебные обязанности подорвался на противопехотной мине», — добавил Сергей Прыймачук.

Попавшая под обстрел «зеленая зона». Фото: Новости Донбасса

Он отметил, что летом 2023 года российские войска скидывали фосфорные, термические боеприпасы для того, чтобы поджечь лес. От таких поджогов часто начинают детонировать давно лежащие в лесу снаряды.



И если в прошлом году лето было влажным, что препятствовало распространению огня, то в нынешнем сезоне, лесники опасаются, что не справятся. Ведь количество боеприпасов в лесах почти не уменьшается.



«Я категорически настаиваю на том, чтобы никто не входил в лес, ни при каких обстоятельствах, потому что территория не разминирована. Все лесные дороги заминированы, и они представляют опасность для тех людей, которые будут по ним двигаться», — предупреждает директор ГП «Лиманское лесное хозяйство» Алексей Приходько.

Лес на севере Донецкой области. Фото: Новости Донбасса

80% леса уничтожено

Также, из-за заминированных участков сейчас сложно оценить ущерб, причиненный российской агрессией. Хотя лесники уже начали предварительный осмотр.



«Уничтожено практически 80% деревьев. Те заплавные дубровы, которые являются уникальными не только для местности донецких степей и кряжей, они уникальны и для Украины. Тоже были повреждены и насыщены осколками. Окопы, блиндажи, это тоже нарушило и почву, и корневую систему», — заявил директор НПП «Святые Горы» Сергей Прыймачук.

Леса в Донецкой области усеяны взрывоопасными предметами. Фото: Новости Донбасса

Вдобавок ко всему, вред растениям и почве был нанесен взрывами и оставленными после них химическими элементами, которых ранее в грунте не было.



По словам Приходько, снаряды влияют, прежде всего, на бактерии, микрофлору и грибы.



Такие загрязнения могут повлечь за собой как усыхание, так и другие негативные последствия для лесных массивов. Из-за чего придется делать санитарно-выборочную рубку.



«Чтобы удалить деревья, которые повреждены, или площади деревьев, для этого нужно время — не один год. И чтобы его восстановить, посадить, это также приблизительно 50 лет», — рассказывает директор «Славянского лесного хозяйства» Сергей Олейник.

Как восстановить лес?

После уборки мертвой и поврежденной древесины, лесники занимаются подготовкой почвы к дальнейшей высадке саженцев.



«Ранее, у нас до войны был завод, который производил сеянцы закрытой корневой системы. Сейчас это оборудование вывезено в Умань. У нас есть договоренности с Львовским семенно-селекционным центром который обеспечивает нас посадочным материалом, выращенным из наших семян во Львовской области», — уточнил директор ГП «Лиманское лесное хозяйство» Алексей Приходько.

Лесхоз под контролем Украины. Фото: Новости Донбасса

В Лиманском лесхозе говорят, что как только закончатся боевые действия, сразу же вернут эту производственную линию обратно и запустят ее на полную мощность. Это касается и охоты в лесах Донецкой области.

«Сейчас у нас приостановлена работа наших егерей, наших охотничьих хозяйств. Как только будет разминирована достаточная площадь территорий, мы это все возобновим и будут развиваться, и размножаться животные, которые живут в наших лесах», — подтвердил директор «Славянского лесного хозяйства» Сергей Олейник.



Но из-за постоянных взрывов даже перелетные птицы изменили свои маршруты и уже больше не селятся на здешних водоемах и озерах.

Украинский лес, Донецкая область. Фото: Новости Донбасса.

«Есть те которые местные популяции, например, те же самые фазаны, куропатки, они здесь себя чувствуют вполне неплохо, в 2022 году были засеяны, но урожай был не собран и увеличилась существенно кормовая база. В том числе для грызунов, для мелких, для хищников небольших, как лисы, всякие хорьки, еноты и прочая живность», — рассказал Алексей Приходько.



Отмечается, что количество их все-таки увеличилось. Однако, от взрывов они мигрируют по области, есть даже такие случае, что уходят за границы области.



Лесничие сетуют, что в упадок сейчас пришел весь курортный потенциал севера Донецкой области.



«Это и рекреационная деятельность, и туристическая деятельность, и оздоровительные функции выполнял парк. На территории парка когда-то было размещено до 30 туристических баз, детские заведения отдыха. Самый крупный в Украине ареал отдыха — это был Святогорск. Город Святогорск, который входит в состав национального парка», — заключил директор НПП «Святые Горы» Сергей Прыймачук .



Поэтому пока ведутся активные боевые действия вблизи лесов и пока не разминирована территория, не может быть и речи о возобновлении туризма либо охоты.

Украинский лес, Донецкая область. Фото: Новости Донбасса

И на данный момент лесникам лишь и остается, пытаться гасить пожары имеющимися средствами, а также хоть как-то восстановить былую природу здешних лесов для будущих поколений.